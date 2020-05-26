Шведская принцесса Виктория надела защитный костюм. Но не от COVID

42-летняя Виктория, кронпринцесса Швеции, герцогиня Вестерготландская, уже несколько лет страстно увлекается пчеловодством. Теперь она старается привить любовь к пчёлам и своим маленьким детям.

В официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях появились любопытные снимки Виктории и её детей на пасеке. Все трое, включая восьмилетнюю Эстель и четырёхлетнего Оскара Карла Улофа, были одеты в защитные костюмы пчеловодов.

Принцесса показала дочери и сыну, как устроен улей, и рассказала, как пчёлы делают мёд. Судя по фото, экскурсия малышам понравилась, покусан никто не был.

Шведская принцесса вообще считается в своей стране большой вольнодумкой. Дама всегда отличалась прогрессивными взглядами и свободомыслием. Так, она пошла против принятых норм и вышла замуж не за аристократа, а за простого тренера по фитнесу. Кроме того, Виктория некоторое время служила в армии.

Теперь же, превратившись в образцовую жену и мать, кронпринцесса пробует себя в разных хобби. Таких, как пчеловодство, например. Между прочим, одним из свадебных подарков Виктории и её супругу Даниэлю стала собственная пасека.

Неудивительно, что Всемирный день пчёл, который во всём мире отмечают 20 мая, наследница шведского престола решила отпраздновать таким необычным способом.