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Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 03:35 • 111 • Политика
Михаил Хазин высказался о попытках перестроить Россию на транснациональный манер и сопротивлении русских. Сегодня Хазин готов констатировать: Шваб, идеолог транснационального управления, Россию проиграл.
Так называемая "великая швабская перезагрузка" предполагает переход на "новый трансгуманистический порядок" при "транснациональном управлении", где уже не будет места национальным интересам государств. Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб подталкивает мир к тому, чтобы национальные интересы заменили интересы корпораций. Как это сделать? Например, заставить народы отказаться от собственной идентичности, убедив их в том, что они граждане мира.
Звучит эта глобалистическая идея заманчиво только на первых взгляд. На деле нам подсовывают замену собственных ценностей. Вместо традиционной, консервативной повестки - "радужных" людей, запутавшихся в собственном поле. Вместо мужчин и женщин - родителя №1 и родителя №2. Примеров может быть огромное количество. А очередной точкой противостояния стал указ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Норма стала продолжением основ Стратегии национальной безопасности России.
Михаил Хазин в своём стриме на "Соловьёв Live" отметил, что произошло невозможное:
Опыт России и Советского Союза показал, что идеи Шваба - тех же глобалистов и цифровизаторов - у нас не приживаются, продолжил Михаил Хазин. Шваб проиграл. А на смену пришли национальные центры. И, кстати, в этом тренде вместе с Россией идёт и Китай. Но для реализации идеи нам нужны новые люди, далёкие от условных идей Шваба, продолжил Хазин.
Указ о традиционных ценностях, задвинутый под давлением так называемых "элит" на дальнюю полку, как раз и должен был показать, как воспитывать таких новых людей, дал понять Хазин.
Добавим, больше мнений в рамках дискуссии об упомянутом указе доступно в специальном разделе "Первого русского".
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