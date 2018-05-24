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Шувалова - в ВЭБ, Рогозина — в «Роскосмос»: Путин предложил назначения двум бывшим вице-премьерам
24 мая 2018, 15:54 • 62 • В России
В четверг, 24 мая, определилась дальнейшая карьерная судьба сразу двух вице-премьеров, не попавших в состав нового правительства. Владимир Путин провел в Константиновском дворце встречи с Игорем Шуваловым и Дмитрием Рогозиным, предложив каждому из них новое назначение.
Шувалову президент предложил возглавить Внешэкономбанк.
- Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать, - описал ближайшие планы президент. - Я знаю, что вы обсуждали это с председателем правительства.
- Спасибо за доверие, не подведем, - ответил Шувалов.
О том, как сложится карьера возглавлявшего ВЭБ Сергея Горькова, Путин тоже упомянул.
- Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов. Думаю, что у вас будет очень хорошая команда, - сказал он. - В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали.
Следующим в кабинет главы государства зашел бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, которому Путин предложил возглавить госкорпорацию "Роскосмос".
- Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие, - сказал Рогозин.
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