Шувалов рассказал в Совфеде о планах ВЭБ.РФ повышать качество жизни людей

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выступил в эту пятницу, 23 апреля, в Совете Федерации. Его речь заняла немногим более 20 минут, в ней были затронуты многие вопросы, но в качестве основных можно выделить 3 пункта: повышение качества жизни людей, клиентоцентричность и созидание. Посыл Шувалова заключался в том, что работа ВЭБа настроена прежде всего на людей. Такая позиция получила отклик у сенаторов и спикера Совфеда Валентины Матвиенко, предложившей ВЭБу долгосрочное сотрудничество.

Принцип клиентоцентричности и созидание

По словам председателя ВЭБ.РФ, в правительстве обсуждают внедрение принципа клиентоцентричности, который должен лечь в основу взаимодействия между ведомствами и институтами. Игорь Шувалов предложил сделать возглавляемую им корпорацию пилотной площадкой для тестирования этого принципа. При этом он сообщил, что уже высказал соответствующее предложение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Это означает, что ВЭБ будет работать с ведущими соцпроектами. Одной из задач организации будет привлечение частных инвесторов.

Стоит отметить, что изначально госкорпорация занималась в основном с крупными проектами, и это направление у ВЭБа остаётся, но добавляется новый формат. Шувалов ранее описал представителям прессы характер изменений. В частности, по его словам, корпорация работает над проектом газохимического комплекса в Усть-Луге, стоимость которого примерно составляет 3 трлн рублей. При этом он добавил, что этот проект должен найти отражение в жизни местных жителей. В этой связи ВЭБ хочет совместить налоговые отчисления нового предприятия с улучшением качества жизни граждан. Аналогичную практику госкорпорация планирует запустить по всем крупным проектам.

Кроме того, в своём выступлении Шувалов заявил, что ВЭБ видит свою миссию в созидании и направлении как можно больших капиталов на инвестиционное развитие РФ.

Трансформация ВЭБ и финансовые цели

Естественно, для реализации подобной социально-направленной задачи понадобятся ресурсы. Шувалов напомнил, что около трёх лет назад ВЭБ был на пороге банкротства. Однако на сегодняшний день, по его словам, корпорация находится в отличной финансовой форме, показав впервые за многие годы прибыль по итогам 2020-го.

Председатель ВЭБ.РФ назвал финансовые цели корпорации на текущий год. В частности, корпорация планирует поддержать экономику денежным средствами и прочими инструментами на сумму 850 млрд рублей, а также заключить контракты ещё на 750 млрд. Все эти средства будут направлены на дороги, создание социальной инфраструктуры, а также на новые предприятия.

Кстати, российский лидер Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил роль госкорпорации, указав, что при поддержке ВЭБа к 2024 году будет построено 1300 школ, в которые затем пойдут больше миллиона учеников.

В сегодняшней речи Шувалов раскрыл некоторые детали образовательного проекта. Так, он отметил гибкий подход кабмина к проекту «Современная школа», по которому были определены источник и бюджетный лимит, однако мест необходимо больше. Их можно создать на основе ГЧП. При этом глава госкорпорации рассказал о партнёрстве «Прошкола» (ГК «Просвещение», ВЭБ и Сбер). В его рамках создание школьных мест происходит в рассрочку. По словам Шувалова, это как инфраструктурная ипотека, чтобы создавать качественную услугу сегодня.

Нацпроекты и институты развития

Наконец, глава госкорпорации сообщил, что к 1 июня текущего года ВЭБ должен разработать проект стратегии институтов развития. При этом он рассказал, что новый ВЭБ будет работать в том числе с высокотехнологичными отраслями, связанными с новой энергией, водородной энергетикой, шестым поколением мобильной связи и др.

Спикер Совфеда согласилась с прозвучавшими в выступлении Шувалова тезисами. Матвиенко заявила о необходимости перехода на новую модель работы, которая будет ориентирована на решение задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Среди них спикер назвала рост экономики в регионах, инвестиции в человеческий капитал, качество жизни, ускоренное развитие современной инфраструктуры. Также она предложила Шувалову наладить взаимодействие с целью реализации важных проектов. Для этого будет подготовлено соглашение между Совфедом и ВЭБом, которое послужит правовой основой их сотрудничества.

Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, дал следующий комментарий по итогам выступления Игоря Шувалова:

«ВЭБ кардинально меняется. При поддержке Правительства и Федерального Собрания совершенствует свою работу. Активно участвует в национальной повестке развития. Но появляются новые вызовы. И Президент в своем Послании поставил задачу запустить механизм реализации инфраструктурных проектов регионов. Это автомобильные дороги, обходы городов, развитие территорий и туризма. Регионам нужна поддержка в сфере инноваций, малого и среднего бизнеса, экспорта, развития строительства и промышленности. Как палата регионов, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ВЭБом. Здесь надо подумать и найти правильный формат, возможно, это будет некое соглашение. Взаимопонимание достигнуто, точки взаимодействия есть. Масштаб проектов может быть разным. На основе комплексного подхода мы направим совместные усилия на главное – чтобы развивались регионы и открывались новые возможности людям»

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