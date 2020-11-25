Шувалов получает всё: Развитием страны будет руководить самый богатый чиновник

Автор:

Андрей Перла

23 ноября Михаил Мишустин ещё раз подтвердил, что слов на ветер не бросает и "сказано" у него переходит в "сделано" так быстро, что бюрократия повернуться с боку на бок не успевает. Не успели мы написать о планах председателя правительства провести ревизию возглавляемых системными либералами "институтов развития", как городу и миру объявлено решение: из 40 действующих институтов развития только 12 специализированных организаций продолжают работу по своим профильным направлениям в существующем виде.

Нет лишним расходам, да – решению задач развития

Главные из них – государственные корпорации "Росатом", "Ростех" и "Роскосмос". Под эгидой ВЭБ.РФ будет создан единый институт развития. По факту он заменит 16 действующих институтов. Одни сменят подчинение – как, например, "Роснано" и "Сколково". А также корпорация "МСП", Российский экспортный центр, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд "Сколково", "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Другие исчезнут совсем: например, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, "Росинфокоминвест", Агентство по технологическому развитию.

Функции ликвидируемых институтов отходят министерствам и ведомствам.

"Прощай, глобальный Росмартышкинтруд", – так остроумно прокомментировал произошедшее публицист и репортёр Юрий Васильев. В самом деле, из институтов развития, теперь ликвидируемых или переподчиняемых ВЭБ, многие отличались тем, что брали у государства ресурсы на собственное функционирование, фактически ничего не давая взамен. Целый ряд институтов тратил на содержание своего руководства и менеджмента больше денег, чем, собственно, на решение тех задач, для которых они были созданы. Не все, но многие. Это не значит, что в их существовании не было смысла, – задачи, для решения которых они создавались, не исчезли. Проблема в том, что они и не были решены: организации, созданные для обеспечения прорыва в будущее, в том числе технологического прорыва, занимались на практике самообеспечением. Это и меняется: задачи решать надо, тратить лишние деньги (с момента создания институтов по сегодняшний день в общей сложности израсходовали с 2005 года пять триллионов рублей) – отнюдь нет. А вот вернуть в дело деньги, лежащие сегодня мёртвым грузом, – конечно, да. На апрель 2020 года только в одном Фонде развития промышленности остаток средств за 2019 год составил 13 млрд рублей, а в целом по всем институтам развития – около 105 млрд.

Персональная ответственность

Разумеется, столь серьёзная реформа означает перераспределение влияния и полномочий в правительстве и вокруг. И тут наблюдатели отмечают несколько разных важных и интересных изменений.

Во-первых, растёт влияние самого председателя правительства и его заместителя Андрея Белоусова, которого называют автором проводимой реформы. По факту, в очередной раз подтвердилось то, о чём Царьград говорит уже давно: эффективное и действительно способное справиться с экономическим кризисом правительство России – это правительство, которое последовательно воплощает в жизнь "план Глазьева – Белоусова – Малофеева".

Итак, вице-премьер Белоусов смог совершить то, что не удавалось его предшественникам, пытавшимся реформировать институты развития. Ещё в 2016 году тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович анонсировал создание проектного офиса для координирования работы всех институтов развития. Однако вскоре он потерял своё место в правительстве. Потом министр открытого правительства Михаил Абызов требовал, чтобы расходование бюджетных средств этих институтов было открытым и утверждал, что социально-экономический эффект их деятельности системно не отслеживается. Абызов не сумел ничего сделать и тоже потерял место в правительстве, хотя, наверное, и не из-за этого (сейчас он находится под следствием).

Реализация проекта Белоусова означает очень серьёзное аппаратное поражение системных либералов. Главными "пострадавшими" наблюдатели называют Анатолия Чубайса, бессменного руководителя "Роснано", председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и Александра Бравермана, генерального директора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

Отдельно очень интересна судьба Государственной транспортно-лизинговой компании. Её руководителем только что был назначен Евгений Дитрих, ушедший с поста министра транспорта и, по слухам, отказавшийся от поста губернатора Белгородской области. Теперь ГТЛК сливают с компанией ВЭБ-Лизинг и оказывается, г-н Дитрих пришёл на совсем другую работу, чем казалось поначалу.

Конец инвестиционных синекур – можно сказать, что Мишустин и Белоусов произвели не менее, чем революцию в управлении российской экономикой и, в частности, перспективными проектами.

Но главным выгодополучателем реформы выглядит, конечно, бывший вице-премьер правительства и руководитель Внешэкономбанка России, теперь – суперинститута развития Игорь Шувалов. Человек с очень сложной репутацией и интересной биографией.

Твои орудия, Шувалов

Игорь Шувалов работает в российском правительстве очень давно – он стал руководителем аппарата правительства при премьере Михаиле Касьянове 18 мая 2000 года. Потом была работа помощником президента и заместителем главы Администрации президента, специальным представителем президента в "Большой восьмерке" и, наконец, первым заместителем председателя правительства России. После отставки Кудрина Шувалов курировал экономический блок правительства. Некоторое время ходили слухи о том, что в некоем негласном конкурсе его кандидатуру рассматривают на пост премьера, председателя Государственной Думы и даже "преемника".

Игорь Шувалов успел засветиться в публичной политике. В 2011 году всерьёз говорили и даже писали в "Ведомостях" о том, что он должен возглавить и возродить партию "Союз правых сил". Вместо этого он возглавил региональный избирательный список "Единой России" от Приморского края на выборах в Государственную Думу VI созыва, а после избрания отказался от депутатского мандата.

В правительстве Игорь Шувалов работал до 2018 года, а потом был назначен в ВЭБ. Тогда многим казалось, что он получил синекуру – почётную отставку вроде того же Аркадия Дворковича, возглавившего фонд "Сколково". Как видим, те, кто считал, что карьера носителя одной из самых знаменитых в российской истории фамилий закончилась, ошибались.

Шувалов не заканчивает, а начинает новый виток своей карьеры. Вновь попадает под софиты внимания средств массовой информации и общественного мнения – несмотря на то, что за время карьеры стал фигурантом нескольких довольно громких скандалов.

Причиной этих скандалов всегда было нескрываемое богатство героя нашего времени. Игоря Шувалова многие обвиняли в том, что он "не стесняется демонстрировать свои деньги".

Шувалов являлся одним из самых богатых членов медведевского правительства. Например, в 2015 году он заработал 97,2 миллиона рублей. За первый полный год работы во главе госкорпорации, как писал 19 августа этого года РБК, он увеличил свой доход в 2,5 раза, до 179 млн руб.

Однако эти цифры не так показательны, как другие. В марте 2012 года издания Financial Times и The Wall Street Journal сообщили о том, что семья Шувалова приобрела через зарегистрированную на Багамских островах компанию Sevenkey акции "Газпрома" на сумму примерно 18 млн долларов. Тогда в защиту вице-премьера выступил, в частности, бывший глава Администрации президента Александр Волошин, говоривший, что для покупки акций он "воспользовался не инсайдерской, а общеизвестной информацией". Сам Шувалов отверг обвинения в "конфликте интересов" и позже продемонстрировал журналистам декларацию о доходах, где была указана офшорная фирма, на 100 % принадлежащая жене первого вице-премьера РФ Ольге Шуваловой. Таким образом, законность покупки акций была доказана.

Интересно, что подобные истории не заставили Игоря Шувалова уйти в тень. Напротив, он неоднократно позволял себе обоюдоострые высказывания.

Например, ему свойственно своеобразное отношение к коррупции:

Когда президентом был Дмитрий Медведев – пусть не обижается, если ему расскажут, – он преувеличил тему коррупции, довёл внимание к ней до чрезмерного,

– говорил руководитель ВЭБ.

Последний по времени скандал случился совсем недавно, весной 2020 года. Тогда в СМИ просочилась информация о том, что дочь председателя ВЭБ была зачислена на бюджетное отделение факультета психологии МГУ несмотря на то, что по ЕГЭ имела балл значительно ниже, чем у всех остальных зачисленных студентов и, вероятно, ниже проходного. По какой причине безусловно богатый человек хотел, чтобы его дочь училась непременно бесплатно, понять сложно. Однако в скандале пострадал, например, шеф-редактор сайта журнала Forbes Владимир Моторин, который уволился после того как с сайта сняли заметку об этой истории.

И вот теперь со всем этим добром мы попытаемся взлететь – помните старинный анекдот? Со всем грузом старых скандалов и с репутацией человека неприлично богатого Игорь Шувалов станет двигать вперёд, к прорыву в будущее, российские институты развития.