Шутки в сторону: Противника Трампа "похоронили" ещё до инаугурации

В преддверии гонки за кресло президента США и демократы, и республиканцы всё больше негатива о соперниках сливают в СМИ. На этот раз камешек в огород кандидата от демократов Джо Байдена бросил вице-губернатор Северной Каролины, республиканец Дэн Форест.

Как сообщает газета The Washington Post, во время выступления перед будущими избирателями он фактически заранее "похоронил" Байдена, усомнившись, что тот доживёт до дня инаугурации (20 января 2021 года) в случае своей победы на выборах.

"Я хочу сказать, мы все знаем, что Сонный Джо (прозвище Байдена - ред.), вероятно, недотянет до 20 января", - высказался Форест, предупредив, что в этом случае президентом может стать Камала Харрис.

"Это не смешно", - подчеркнул тут же республиканец.

К слову, на момент инаугурации, в случае победы демократа, Байдену исполнится 78 лет.