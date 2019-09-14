Шутки-прибаутки: Кого из мировых лидеров подкалывал Трамп

Автор:

Гасанов Камран

Египет – один из ключевых партнёров США на Ближнем Востоке. Так же, как и Саудовская Аравия, Турция и Израиль. Однако геополитика никогда не была помехой для Дональда Трампа. Над союзниками он шутит даже чаще, чем над соперниками.

На последнем саммите «большой семёрки» в Биаррице Трамп решил подшутить над египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Последний опаздывал на встречу с главой Белого дома. И тогда Трамп спросил: «А где мой любимый диктатор?». Вопрос прозвучал в полный голос, так что находившиеся в зале египетские и американские чиновники могли его хорошо слышать.

Почти такую же шутку в адрес венгерского премьера Виктора Орбана отвесил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В отличие от Трампа, евробюрократ сделал это очно. Дело было на саммите ЕС в Риге в 2015-м. Когда Орбан направлялся к Юнкеру для совместного фото, люксембуржец сказал: «Диктатор идёт». Когда венгр подошёл, Юнкер ещё раз назвал его «диктатором» и отвесил ему пощёчину.

Если вернуться к Трампу, то Ас-Сиси – не единственный глава государства, которого подкалывал американский президент. Месяцем ранее на саммите G20 в Осаке Трамп разыграл крон-принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Саудовец сидел за круглым столом, когда позади него прошёл Трамп и дотронулся до плеча бен Салмана. Принц повернулся направо, но никого не увидел. Но посмотрев в другую сторону, он понял, что это был Трамп.

Д. Трамп. Фото: Shawn Thew/Globallookpress

Отцу бен Салмана повезло меньше. С ним американский президент обошёлся очень грубо. В октябре прошлого года Трамп указал королю Салману на место и дал понять, что он своим правлением обязан Вашингтону.

Мы защищаем Саудовскую Аравию. Это богатая страна, и я люблю короля Салмана. Но я сказал королю:мы защищаем вас и вас может не быть там через две недели без нашей помощи,

— сказал Трамп.

Саудовскую Аравию (КСА) называют «непотопляемым авианосцем» США на Ближнем Востоке. Две страны связывает стратегический союз, направленный против Ирана, и 110-миллиардный контракт по закупке американского оружия. Однако тесный союз Трампа с КСА даёт сбои, когда речь заходит о нефти.

Жёсткое заявление против Салмана американец произнёс в ответ на намерение саудитов сократить добычу нефти. Повышение цен на бензин в мире и США могло помешать республиканцам победить на прошедших в ноябре 2018-го выборах в Конгресс.

Саудиты не остались в долгу. За его величество заступился сын. Кронпринц дал понять, что Саудовская Аравия может обойтись без США. И в качестве примера привёл 8-летнее вредное для КСА правление Барака Обамы, которое не смогло помешать Эр-Рияду защищать свои интересы. Мухаммед бен Салман сказал, что в ближайшие две тысячи лет его стране ничего не угрожает.

Мухаммед бен Салман. Фото: Kevin Dietsch/Globallookpress

Король бен Салман – не единственный монарх, с кем Трамп позволял себе поострить. Британская королева дважды оказывалась в неудобной ситуации. В июне этого года на приёме в Виндзорском замке Трамп положил руку на спину Елизавете II, чем нарушил дворцовый этикет. Годом ранее 45-й президент США дважды проигнорировал протокол. Сначала он на 10 минут опоздал на встречу с королевой, так что ей пришлось взглянуть на часы. А затем на церемонии с участием почётного караула Трамп «обогнал» королеву. Когда он заметил, что Елизаветы II нет рядом, остановился, а королеве пришлось обходить президента словно колонну.

Некоторые английские газеты считают, что нынешнего президента США не нужно приглашать в Виндзорский замок, потому что он оскорбляет членов королевской семьи. Трамп как-то назвал жену принца Гарри – Меган Маркл «смазливой».

То, что Дональд Трамп - человек, не питающий уважения к протоколу, было ясно с первых дней его президентства. Одной из тогдашних «выходок» президента США стал инцидент на саммите НАТО. Когда лидеры стран-членов Североатлантического альянса выстроились для совместного фото, Трамп грубо отодвинул в сторону премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы занять отведённое ему место. Тогдашний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, что Трамп не пытался занять место поудобнее, а следовал протоколу. Тем не менее, газета The Washington Post назвала своего президента «национальным позором».

Стоит отметить, что сам Трамп тоже нередко становится объектом шуток других лидеров. В октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда выложил в Твиттер отредактированное фото, на котором он сидит в кресле президента США, а тот, стоя, подписывает документ подле него.

Piszą mi tu, że wczorajsze zwycięstwo Biało-Czerwonych w półfinale MŚ w piłce siatkowej doprowadziło do zwrotu w relacjach PL-USA. I na dowód przysyłali mi zdjęcie. Padłem ;-))) pic.twitter.com/gWKer5qFfj — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 30 сентября 2018 г.

А этим летом знающий о том, что Трамп терпеть не может кашель, премьер Канады Джастин Трюдо во время переговоров специально покашлял в его сторону.