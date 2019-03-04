Шутки кончились: Путин поставил США на место

Автор:

Гасанов Камран

Президент России поставил «жирную точку» в споре о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и подписал указ о приостановке участия Москвы в этом соглашении. Этот шаг стал ответом на выход из соглашения Соединённых Штатов.

США уже несколько лет ищут оправдание, чтобы выйти из ДРСМД. Не найдя чего-то более изощрённого, Вашингтон решил действовать прямолинейно и обвинил Москву в несоблюдении соглашения.

Подписанный в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым договор предусматривает уничтожение и баллистических, и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Страны обязались также не производить, не развёртывать и не проводить испытания этих типов ракет.

Ключевым моментом в споре о ДРСМД стал «вашингтонский ультиматум» госсекретаря США Майка Помпео. В декабре глава Госдепа дал Москве два месяца на возврат к исполнению соглашения.

Заместитель Помпео по контролю над вооружениями Андреа Томпсон уточнила, что России надо бы ликвидировать ракету 9М729, якобы нарушающую условия сделки, либо же изменить её технические данные, чтобы оставаться в рамках правил. Ранее в октябре Москву посетил советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон и пытался «кавалерийским наскоком» убедить Россию отказаться от разработки запрещённых ракет.

Россия эти обвинения отвергла и считает их не более чем оправданием для развития американских ракет средней и меньшей дальности. В Москве отметили, что США сами нарушают условия ДРСМД. США возвращают ракеты, которые имелись в их арсенале до сделки Горбачёва – Рейгана, в частности, модернизированные версии «Першингов» и крылатые ракеты «Грифон».

Развёрнутые американцами системы ПРО в Восточной Европе можно легко оснастить наступательными ракетами средней и меньшей дальности, и Пентагон ещё с 2017 года развивает эти типы ракет. Российская сторона, в частности, напомнила о развёртывании в Польше и Румынии и возможности зарядить их противоракетами SM-3 и крылатыми ракетами Tomahawk.

Фото: www.globallookpress.com

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин считает, что решение Кремля закономерно.

На мой взгляд, решение продиктовано необходимостью. Соединённые Штаты Америки грубо нарушают выполнение договора РСМД. И, конечно же, мы никоим образом не можем себе позволить быть мальчиками для битья. При этом выполняя полностью договор и оставаясь в нём абсолютно неправильно,

– отметил он в интервью Царьграду.

Швыткин сомневается в том, что США вернутся к выполнению договора, поскольку все их действия были направлены на то, чтобы найти повод для выхода из него.

«Они уже давно нарушали те договорные обязательства, и это было просто соответствующим поводом. На мой взгляд, это в очередной раз даёт повод задуматься странам Европейского континента о безопасности, которую грубо взломали Соединённые Штаты Америки», – добавил депутат.

В своих последних заявлениях российских президент Владимир Путин давал понять, что действия США не останутся без ответа. Путин отдал распоряжение Министерству обороны начать работы по созданию наземной версии («заземлению») крылатых ракет «Калибр» с дальностью полёта 2500 км. В настоящее время «Калибры» не противоречат ДРСМД, т.к. базируются на кораблях и подводных лодках. В дополнение к этому Путин распорядился о создании гиперзвуковых баллистических ракет, которые преодолевают любую систему противоракетной обороны.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент представил гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», скорость которых (11 тысяч км/ч) в девять раз превышает скорость звука. За три минуты «Циркон» преодолевает расстояние почти 600 км. В своём обращении Путин также дал понять, что Россия будет не только совершенствовать свой стратегический арсенал, но примет меры, если США разместят ракеты в Европе.

«Россия будет вынуждена создать виды вооружения, которые будут использованы не только в отношении стран, где могут быть расположены ракеты, но и где находятся центры принятия решений», – заявил глава государства.

Размещение американских ракет в Старом Свете ставит под угрозу европейскую безопасность. Путин уже предупреждал своих коллег из ЕС, что в таком случае целями российских ударов окажется Европа. Несмотря на эти риски, лидеры Франции и Германии винят в развале ДРСМД Россию. В частности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер ФРГ Ангела Меркель переложила ответственность на Москву, попутно отметив вину Китая.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Главный редактор информагентства «Реалист» Саркис Цатурян уверен, что Москве нет смысла оставаться в рамках договора, когда его всячески нарушают Пекин и Вашингтон.

Когда Китай, другие международные игроки, США в первую очередь, опомнятся, вот тогда сядем за стол переговоров и все вместе будем о чём-то договариваться. А пока в одностороннем порядке что-то выполнять нет никакого смысла. Россия и США на протяжении последних двенадцати лет пытались уговорить Китай сесть за стол переговоров, чтобы подписать некое трёхстороннее соглашение. Но Китай отказался. Отказался, так это его право. Значит, и мы не должны придерживаться неких формальностей. Мы должны развивать оборонно-промышленный комплекс, увеличивать расходы на НИОКР, потому что они у нас сегодня крайне скудные по сравнению с Китаем, США, Израилем. И через развитие оборонки развивать смежные гражданские отрасли,

– рассказал Цатурян.

Проблема ДРСМД заключается в том, что она распространяется только на две страны – Россию и США. Накануне немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москве нужно подключить и Пекин к этому соглашению по разоружению.

Если обвести Китай в кружок на карте, видно с первого взгляда, что Россия находится в зоне действия его ракет,

– сказала фон дер Ляйен.

Россия заинтересована в ограничении ракетных возможностей своего грозного соседа. Однако одностороннее давление на Поднебесную может дать обратный эффект. В результате отношения России и Китая могут испортиться, Пекин откажется в одностороннем порядке сокращать ракеты, а США получат ещё один повод, чтобы не соблюдать ДРСМД.

Поэтому решение проблемы должно быть комплексным. США, Россия и Китай должны сесть за один стол переговоров и договориться не активизировать гонку вооружений, а ЕС вместо того, чтобы «подхрюкивать» Америке, следовало бы смелее выражать свое недовольство политикой Вашингтона.