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Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника

01 ноября 2020, 21:05  •  50 • Политика
Сегодня, 1 ноября, белорусская оппозиция запланировала очередную акцию протеста - на неё в очередной раз провоцируют народ участники организации "НЕХТА". Но Батька ясно дал понять: шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника с пулемётами.
В преддверии ожидаемого сегодня "Марша против террора", которым руководит из-за рубежа оппозиция, в центре Минска заметили военную технику. Бронвездеходы без номеров с пулемётами на крыше стянуты к проспекту Победителей. Колонна, по свидетельствам очевидцев, направляется к стеле "Минск - город-герой".
Также, по информации ТАСС, на улице Белинского замечены водомёты, машины с системой мобильных заграждений "Рубеж" и прочая спецтехника. Также по предполагаемому маршруту демонстрантов находятся автобусы с силовиками.
Несанкционированная акция протеста должна была начаться в 14:00. Как громогласно вещают из польского укрытия провокаторы, этот марш станет повторением исторических событий 30-летней давности:
Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришёл черёд пройти этот путь и нам.
Оппозиция традиционно критикует Лукашенко, сравнивая его правление со "сталинским террором" и призывая покинуть пост.
Напомним, президент Белоруссии в конце октября сменил главу МВД и одобрил создание народных дружин.
Информация обновлена в 15.05:
Стянутые в центр Минска силовики начали стрелять - пока в воздух. ТАСС сообщает о нескольких предупредительных выстрелах, которые прозвучали при приближении протестующих приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости.
По информации журналистов, проезжую часть проспекта перекрыли два десятка вооружённых силовиков в камуфляже. Количество протестующих, вышедших колонной на марш протеста, оценивается примерно в 5 тыс человек. Они попытались обойти заградительный кордон по тротуарам, в этот момент и раздались выстрелы. Тем не менее, протестующие смогли обойти ОМОН и продолжили своё шествие.

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