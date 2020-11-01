Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника

В преддверии ожидаемого сегодня "Марша против террора", которым руководит из-за рубежа оппозиция, в центре Минска заметили военную технику. Бронвездеходы без номеров с пулемётами на крыше стянуты к проспекту Победителей. Колонна, по свидетельствам очевидцев, направляется к стеле "Минск - город-герой".

Также, по информации ТАСС, на улице Белинского замечены водомёты, машины с системой мобильных заграждений "Рубеж" и прочая спецтехника. Также по предполагаемому маршруту демонстрантов находятся автобусы с силовиками.

Несанкционированная акция протеста должна была начаться в 14:00. Как громогласно вещают из польского укрытия провокаторы, этот марш станет повторением исторических событий 30-летней давности:

Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришёл черёд пройти этот путь и нам.

Оппозиция традиционно критикует Лукашенко, сравнивая его правление со "сталинским террором" и призывая покинуть пост.

Напомним, президент Белоруссии в конце октября сменил главу МВД и одобрил создание народных дружин.

Информация обновлена в 15.05:

Стянутые в центр Минска силовики начали стрелять - пока в воздух. ТАСС сообщает о нескольких предупредительных выстрелах, которые прозвучали при приближении протестующих приблизились к кордону ОМОНа на проспекте Независимости.

По информации журналистов, проезжую часть проспекта перекрыли два десятка вооружённых силовиков в камуфляже. Количество протестующих, вышедших колонной на марш протеста, оценивается примерно в 5 тыс человек. Они попытались обойти заградительный кордон по тротуарам, в этот момент и раздались выстрелы. Тем не менее, протестующие смогли обойти ОМОН и продолжили своё шествие.