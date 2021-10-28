Шутки кончились. Китай готов к войне, и США помешать не смогут

В последнее время вновь обострилась ситуация вокруг Тайваня, где сидит марионеточное проамериканское правительство. Цель Китая, который считает Тайвань "отколовшейся провинцией", вернуть остров под свой контроль, оставляя за собой право сделать это силой. При этом в Пекине всё-таки хотят действовать исключительно мирными средствами. США, со своей стороны, твёрдо обещают "встать на защиту Тайваня, если он подвергнется нападению". К чему может привести такая ситуация? И какую роль фактор Тайваня сыграет в выдвижении Си Цзиньпина на третий срок?

Об обязательствах Вашингтона прийти на помощь Тайбэю 22 октября упомянул президент США Джо Байден. При этом хозяин Белого дома не стал уточнять, что же подразумевается под этой "помощью" и станут ли американцы воевать с Китаем за Тайвань.

Не прошло и трёх дней, как The Wall Street Journal выпустила материал под заголовком "Есть ли шанс у тайваньских войск выстоять против Китая? Мало кто так думает". В статье авторы отмечают низкий моральных дух и плохую воинскую подготовку армии Китайской Республики.

В ответ государственное китайское издание Global Times выпустило редакционную статью, в которой говорится, что Китай не хочет вести войну с Тайванем, "выражая добрую волю к мирному объединению и оставляя войну в качестве последнего средства", но, в случае чего, для НОАК "Тайваньский залив не станет существенной преградой", а США не смогут оказать должную помощь "тайваньским сепаратистам".

О сложившейся ситуации в студии "Первого русского" ведущий программы "Без цензуры" Никита Комаров беседовал с китаеведом, публицистом, автором книги "Китайская власть" Николаем Вавиловым.

Насколько мирной может быть китайская военная философия?

Никита Комаров: В отечественном экспертном сообществе не слишком часто обсуждаются китайские проблемы, больше их интересует, что происходит в Европе или в США. При этом баланс сил уже не первый год смещается на Восток. Сегодня нашу беседу я хотел бы начать с Тайваня. Судя по новостям, там назревает серьёзная проблема, Китай намерен вернуть полуостров под свой контроль. Что сейчас происходит?

Николай Вавилов: Происходят, как говорит Си Цзиньпин, "события столетнего масштаба". В мире появляется новый гегемон, теперь это не только Соединённые Штаты Америки, но и Китайская Народная Республика. А в экспертном сообществе, даже среди востоковедов, многие не верят, что такие перемены происходят, среди них преобладает точка зрения, что Китай будет продолжать политику мирного воссоединения с Тайванем.

Действительно, Си Цзиньпин на Генассамблее ООН сказал, что Китай будет придерживаться мирного пути, не будет воевать с соседними странами. Но Тайвань – это не страна. Ведь даже США признают "политику одного Китая". То есть, по большому счёту, Тайвань – это собственная территория КНР.

– Да и в мире Тайвань мало кто признаёт.

– Признают 15 государств, и их становится всё меньше. И даже прямые союзники США, такие как Сальвадор или Панама, меняют ориентацию на Китай. Да и сами США Тайвань не признают с 1979 года, хотя на инаугурации Джо Байдена впервые за 42 года присутствовал представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня.

Продолжу мысль о "мирной китайской философии". В 1950 году произошло "мирное освобождение" Тибета с использованием Народно-освободительной армии Китая. Тогда Тибет был присоединён к КНР. Китай воевал с Индией – в 1962 году произошёл Индокитайский конфликт. Китай воевал и с Кореей. Философия, быть может, у китайцев мирная. Но в целом государство со своими амбициями, которое не против применить военную силу.

Что же происходит в настоящее время? Раньше разговоры о том, что будет военная операция, происходили среди отставных экспертов, бывшие руководители Тихоокеанского подразделения Пентагона высказывались о том, что операция произойдёт до 2026 года, об этом же говорил глава НАТО Йенс Столтенберг. Но теперь, когда сам руководитель оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжен высказался о том, что Китай будет полностью готов к полномасштабной операции к 2025 году, уже все шутки закончились.

Но будет ли задействована Народно-освободительная армия Китая в этом присоединении Тайваня? Нет, основной силой, на мой взгляд, будет гибридная армия, которая инфраструктурно входит в Вооружённую народную полицию – это китайская гвардия, которую 1 января 2018 года переподчинил себе Си Цзиньпин, и подразделение китайской гвардии – береговая охрана, в рамках которой есть огромный рыболовецкий флот, способный заблокировать все морские пути вокруг Тайваня.

Если Китайская республика Тайвань захочет получить статус независимого государства и место в ООН, нарушив все международные консенсусы, существующие на сегодняшний день, Пекин начнёт двухфазную операцию. Первая фаза – это блокирование острова с помощью этой "синей армии".

Буквально на днях министр обороны Японии Нобуо Киши заявил о том, что Китай в конфликте с Тайванем будет использовать нерегулярные вооружённые силы, фактически, как мы видим, это будут рыбаки. Объём у этой "синей армии" колоссальный, она уже применялась в операции против Филиппин, а противопоставить этой армии придётся регулярные войска противника, которые фактически должны будут уничтожать "мирных рыбаков".

Во второй фазе операции Китай не станет бомбить Тайвань, как многие думают. Ничего подобного не будет. Сейчас в Тайване у власти проамериканская Демократическая прогрессивная партия.

Какие силы внутри Тайваня готовы к сценарию "один Китай – две системы"

Сторонники интеграции с Китаем являются сегодня глубокими аутсайдерами политического процесса в Тайване – это Гоминьдан, Консервативная национальная партия Китайской республики, некогда возглавляемая Сунь Ятсеном, а затем Чан Кайши. Несмотря на исторические противоречия, а гоминьдановцам в 1949 году пришлось убежать от китайских коммунистов на Тайвань, под протекторат США, у консервативной партии сейчас прекрасные отношения с руководством КНР.

Объясняется это тем, что в Пекине к власти пришли близкие к Чан Кайши силы. Это и Шанхайская группа, с которой частично связан Си Цзиньпин. В 2015 году тогдашний президент Тайваня Ма Инцзю, выдвиженец Гоминьдана, в Сингапуре встретился с Си Цзиньпином и пожал ему руку. То есть Консервативная национальная партия выступает за присоединение к материковому Китаю на правах "одна страна – две системы".

Сегодня уже нельзя сказать, что гоминьдановцы в Китайской республике представляют меньшинство. В нынешней геополитической ситуации Тайвань всё ещё под протекторатом США, но высшая политическая элита, особенно военная верхушка, благосклонно относится к идеям Гоминьдана.

И как будут развиваться события в случае реального военного переворота или создания альтернативной власти на Тайване? В руководстве появится альтернативная сила – Консервативная национальная партия, её поддержит Китай и "синей армией", и китайскими авианосцами, которые сразу блокируют Южную Корею с Японией. Небольшой контингент американских войск, находящийся на Тайване, также будет блокирован.

И фактически власть к прокитайским силам перейдёт мирным путём. Да, немногочисленные жертвы возможны, но операция-то будет мирной. Это будет мирное возвращение Тайваня к Китаю.

Победить, не воюя

Что сейчас происходит, почему министр обороны Тайваня обозначил такой радикальный сценарий в 2025 году? 1 октября в материковом Китае празднуют день основания КНР, а 10 октября на Тайване отмечают национальный "Праздник Двух Десяток" (10.10) – начала так называемой "Синьхайской революции", основавшей Китайскую Республику.

Вот как раз в период с 1 по 10 октября и происходили активные воздушные налёты китайских военных самолётов. Дело дошло до того, что за один раз в воздушном пространстве Тайваня находилось 56 единиц машин ВВС НОАК. Фактически это армия вторжения.

Си Цзиньпин сможет пройти на третий срок. Фото: Ju Peng / Globallookpress

Что сейчас пытается сделать Си Цзиньпин и что реально отвечает философии китайской войны – победить, не воюя? Си пытается запугать нынешнее руководство Тайваня, показать, что в случае вторжения им не помогут никакие Соединённые Штаты. Лучший выход – в 2024 году, когда пройдут выборы, мирно отдать власть Консервативной национальной партии, которая станет активно продвигать идеи воссоединения с материковым Китаем в рамках плана "Одна страна – две системы".

– Если я правильно понимаю, сейчас большинство в парламенте Тайваня у Демократической прогрессивной партии, которая представляет сторонников независимости Китайской Республики. А вторая по силе партия – это Гоминьдан, которая вроде бы как против КПК, но поддерживает воссоединение с материком.

– Да. В 2024 году у нынешнего президента Цай Инвэнь срок заканчивается, скорее всего, произойдёт смена власти, и бразды правления перейдут к Консервативной национальной партии. Но тут есть один очень важный момент. Смена власти ещё не означает, что проамериканская ДПП останется вне внимания Гоминьдана.

Экс-президент Чэнь Шуйбянь, сторонник независимости Тайвайня, который был у власти с 2000 по 2008 год, в настоящее время находится в тюрьме. То есть, как только избирают президента от КНП, он сажает своего предшественника. Вот таков суровый мир восточных демократий. Точно так же происходит и в Южной Корее.

– Тогда закономерный вопрос: а как на всё это будут реагировать США? Ведь Байден недавно заявил, что они всеми силами будут защищать Тайвань, несмотря на то что они его и не признают.

– Если бы США действительно были готовы к вооружённым операциям, они бы уже предпринимали какие-либо провокации в отношении Китая. Но сейчас у США нет на это сил, а после вывода войск из Афганистана американские позиции в Азии очень шаткие. Я не думаю, что Байден готов массово принимать гробы американских военнослужащих, да и понятия о количестве потенциальных жертв у Пекина и Вашингтона всё-таки расходятся. Да и у американских демократов сейчас проводится стратегия отказа от прямых войн.

То есть у Байдена это хорошая мина при плохой игре. На самом же деле американская администрация пытается выторговать у Пекина какие-то условия в случае присоединения Тайваня в ближайшие годы.

Есть ещё неизвестный фактор: ДПП Тайваня, понимая, что в случае потери власти против её представителей начнут массово открывать коррупционные дела, а в тюрьму никому не хочется садиться, может пойти на провокации, чтобы внести раздор в отношения Пекина и Вашингтона. Этот момент рассчитать невозможно.

Эти сложные времена китайских перемен...

– Насколько известно, в следующем году будет назначение и переназначение генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Мы знаем, что сроки пребывания на этом посту одного лидера были обнулены. То есть у Си Цзиньпина сейчас кончается второй срок и он может пойти уже на третий. И там сейчас уже разворачивается внутриполитическая борьба, один клан хочет поставить своего, другой – своего…

– Такая борьба там никогда и не заканчивалась.

– Как вы считаете, учитывая тайваньский фактор, не является ли эта риторика Си Цзиньпина попыткой взять себе дополнительные очки перед 2022 годом?

– Наши востоковеды постоянно упускают одну важную вещь: принципиальное отличие Си Цзиньпина и его команды от остальных групп в том, что все они являются выходцами из армии, фактически – это китайские силовики.

– То есть Си Цзиньпин – это армия и силовики?

– Да, а тот же премьер-министр Ли Кэцян или член Политбюро КПК Ван Ян, которого прочат в преемники, это выходцы из либерального проамериканского крыла "комсомольцев".

– То есть в Китае тоже два клана: прогосударственные силы – армия, силовики со Си Цзиньпином во главе и либеральные прозападные силы – это "комсомол". И в 2022 году как могут развернуться события?

– Борьба между кланами в Китае никогда не прекращалась. Изначально, и в 2017 году, когда принимались поправки в Конституцию КНР, накал страстей был достаточно большой. Но все разговоры шли внутри элитных кругов. Но уже тогда пожизненно посадили члена Политбюро ЦК КПК Сунь Чжэнцая, а такого не было, наверно, лет 50. То есть консенсус был нарушен, военные пытаются перетянуть одеяло на себя, сделать третий срок лидеру КПК. И что сейчас происходит?

С 8 по 11 ноября будет проходить заключительный VI Пленум XIX съезда КПК, на котором предварительно будет решаться вопрос о переизбрании Си Цзиньпина на новый, третий срок руководителя партии, а на также третий срок руководителя страны в марте 2023 года. Ситуация сейчас в Китае очень нестабильная: проблемы и в девелоперском секторе, продолжается энергетический кризис, остро стоит вопрос Тайваня.

– То есть получается, что уже сейчас, в ноябре, станет известно, идёт ли Си Цзиньпин на третий срок или нет.

– Это всё пока предварительно решается внутри партии. Во времена перемен ничего до конца не понятно. Будет ли какой-то компромисс? Возможен вариант, когда Си Цзиньпину поставят ультиматум и в Китае вдруг закончатся палочки, рис и уголь.

– Как у нас это было перед 1991 годом.

– Эксперты, конечно, будут это объяснять очередными тысячей плюс один факторами, тем не менее сейчас в Китае идёт очень острая борьба. И если эта борьба станет бескомпромиссной, если либеральные силы будут давить, у Си Цзиньпина будет козырь – военная операция по присоединению Тайваня, воссоединение единого Китая и так далее. Это будет мощный патриотический заряд, как и у нас в Крымском сценарии. Это будет фундамент, на котором Си Цзиньпин сможет пройти на третий срок.

Но, скорее всего, будет компромиссный вариант, когда вторым лицом в государстве станет, например, либерал Ван Ян. И он станет пожизненным премьер-министром Китая и вечной фигурой, с которой будут договариваться американцы. А главенствовать над ситуацией в стране будет армия. Сценарий, при котором китайцы договорятся, вполне возможен.

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