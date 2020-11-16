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Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью

16 ноября 2020, 13:15  •  140 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оригинально ответил на вопрос журналиста о ситуации в Нагорном Карабахе. Он вспомнил шутку "армянского радио", которая стала лучшей отповедью.
С журналистами Лавров общался ещё 12 ноября. На вопрос о трёхстороннем заявлении по Карабаху он ответил "модной анатомической аналогией в отношении политики".
"Если уж говорить про Армению, то "армянское радио" в своё время в Советском Союзе отвечало на вопросы. Один из вопросов звучал примерно так: "В чём разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью?" Ответ "армянского радио" гласил: "Жизнь жёстче"", - произнёс глава МИД РФ.
Сейчас одним из самых актуальных остаётся вопрос о статусе Нагорного Карабаха. По словам Лаврова, он будет определён позже и будет зависеть от этнического и конфессионального состава Арцаха. Каких-то "искусственных сроков" он называть не стал.
9 ноября было подписано трёхстороннее соглашение по Карабаху. Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, в регионе. В документе говорится, что стороны должны оставаться на позициях, которые заняли во время войны. В зону конфликта отправились миротворцы из России.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сам уничтожил Карабах, пока азербайджанский президент Ильхам Алиев готовился к войне. По его мнению, даже если бы граждане Армении массово ушли добровольцами в зону боевых действий, ситуацию переломить кардинально не получилось бы. У них был только боевой дух, которым никак не получится сбить беспилотники, летящие на 8-километровой высоте. Военкор отмечал, что Пашиняну нужны были современные системы противовоздушной обороны, авиация, но для их использования необходимо политическое мужество. А его-то армянскому премьеру и не хватило.

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