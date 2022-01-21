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Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 04:25 • 85 • Политика
Бывший глава НАТО Робертсон вспомнил, как Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса. "Польская делегация пришла в ужас", - добавил он.
Президент России Владимир Путин пошутил насчёт переименования штаб-квартиры НАТО, и польская делегация пришла в ужас. Об этом рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон.
История, о которой идёт речь, произошла в 2000 году, когда Владимир Путин только стал президентом России. Глава государства принимал участие в совете Россия-НАТО и позволил себе шутку в адрес генсека альянса.
- приводит рассказ Робертсона издание Foreign Policy.
После этого он добавил, что данная шутка оказала неизгладимый эффект на членов польской делегации. Они пришли от неё в полный ужас. Однако встреча прошла плодотворно, отметил бывший генсек. Американский журнал пишет, что с тех пор Путин "сильно изменился".
- пишет в комментариях на портале ИноСМИ Дмитрий Филимонов.
- добавляет пользователь под ником Рус Ган.
- резюмирует Максим Бел.
Напомним, что недавно Россия предложила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Однако нормального диалога по документу не получилось из-за твердолобой позиции западных партнёров.
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