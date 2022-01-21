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Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?

21 января 2022, 04:25  •  85 • Политика
Бывший глава НАТО Робертсон вспомнил, как Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса. "Польская делегация пришла в ужас", - добавил он.
Президент России Владимир Путин пошутил насчёт переименования штаб-квартиры НАТО, и польская делегация пришла в ужас. Об этом рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон.
История, о которой идёт речь, произошла в 2000 году, когда Владимир Путин только стал президентом России. Глава государства принимал участие в совете Россия-НАТО и позволил себе шутку в адрес генсека альянса.
Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнёрства, а теперь ещё и председатель Совета Россия-НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?"
- приводит рассказ Робертсона издание Foreign Policy.
После этого он добавил, что данная шутка оказала неизгладимый эффект на членов польской делегации. Они пришли от неё в полный ужас. Однако встреча прошла плодотворно, отметил бывший генсек. Американский журнал пишет, что с тех пор Путин "сильно изменился".
И действительно, с чего это вдруг Путин так переменился? То скрёбся в закрытую дверь с надписью NATO, а потом от этой затеи отказался. Может, дело в том, что к нему пришло понимание, что России в НАТО просто не нужно? Зачем нам в это непонятное образование, где никто ни за что не отвечает. Одни говорящие головы,
- пишет в комментариях на портале ИноСМИ Дмитрий Филимонов.
Дурачок всё-таки этот Робертсон. Говорил, говорил... Вспоминал, вспоминал... Но так и не смог увязать А и Б. Был шанс (хотя я всё-таки не доверял НАТО и был против) создать безопасное европейское пространство, но нужно было говорить и договариваться, а самое главное -соблюдать договорённости. А вы в своей мании величия и узколобости этот шанс успешно профукали, но потом ещё и усугубляли ситуацию,
- добавляет пользователь под ником Рус Ган.
Начал за здравие, а кончил за упокой... Сам Робертсон говорит о том, что даже Путин, который изначально хорошо относился к НАТО, оказался обескуражен и возмущён их наглостью и беспардонным враньём,
- резюмирует Максим Бел.
Напомним, что недавно Россия предложила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Однако нормального диалога по документу не получилось из-за твердолобой позиции западных партнёров.

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