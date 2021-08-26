Шутка про Януковича может сыграть злую шутку с Зеленским - политолог

Политолог Руслан Бортник считает, что шутка президента Украины Владимира Зеленского про одного из своих предшественников Виктора Януковича может сыграть с ним злую шутку на выборах или во время уличных протестов.

Речь идёт о выступлении Зеленского, которое состоялось во время празднования Дня независимости. Глава государства отметил, что Украина прошла большой путь, и каждый регион подарил ей видного политика.

Так, Ровенщина подарила первого президента Леонида Кравчука, Черниговщина - второго президента Леонида Кучму, Сумщина - третьего президента Виктора Ющенко. Дойдя до Донетчины, родины четвёртого президента Виктора Януковича, Зеленский сделал паузу, а потом назвал актёра Леонида Быкова и олимпийского чемпиона Сергея Бубку, пишет портал "Народные новости".

Бортник считает, что таким образом Зеленский оскорбил миллионы украинцев, которые голосовали за Януковича и были против его свержения.

Это ещё одна болезненная оплеуха по избирателям с юга и востока Украины, которые и выбрали Зеленского. Как они ему на это ответят? Ни ему, ни всей стране не понравится,

- отметил политолог.