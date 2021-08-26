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Шутка про Януковича может сыграть злую шутку с Зеленским - политолог
26 августа 2021, 22:20 • 210 • Политика
Политолог Руслан Бортник считает, что шутка президента Украины Владимира Зеленского про одного из своих предшественников Виктора Януковича может сыграть с ним злую шутку на выборах или во время уличных протестов.
Речь идёт о выступлении Зеленского, которое состоялось во время празднования Дня независимости. Глава государства отметил, что Украина прошла большой путь, и каждый регион подарил ей видного политика.
Так, Ровенщина подарила первого президента Леонида Кравчука, Черниговщина - второго президента Леонида Кучму, Сумщина - третьего президента Виктора Ющенко. Дойдя до Донетчины, родины четвёртого президента Виктора Януковича, Зеленский сделал паузу, а потом назвал актёра Леонида Быкова и олимпийского чемпиона Сергея Бубку, пишет портал "Народные новости".
Бортник считает, что таким образом Зеленский оскорбил миллионы украинцев, которые голосовали за Януковича и были против его свержения.
- отметил политолог.
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