Шутка президента пошла в народ: Бразильцы вновь унизили жену Макрона

Паулу Гедес продолжил тему о внешности Бриджит Макрон, отметив, что президент Жаир Болсонару был прав, назвав ее некрасивой, пишет Le Figaro.

"Эта женщина действительно некрасива", — заявил Пауло Гуэдес, выступая перед предпринимателями в Форталезе. После того, как его слова резко осудили женщины Бразилии, вступившись за первую леди Франции, он поспешил принести извинения, назвав свое высказывание шуткой.

25 августа президент Бразилии Жаир Болсонару одобрительно отреагировал на пост в социальной сети Facebook, где сравнивались фотографии первой леди Бразилии и супруги Макрона. Причем сравнение было не в пользу последней.