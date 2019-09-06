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Шутка президента пошла в народ: Бразильцы вновь унизили жену Макрона

06 сентября 2019, 20:54  •  91 • Политика
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес продолжил тему оскорблений в адрес жены французского президента Эммануэля Макрона Брижит, назвав женщину некрасивой. Потом, правда, чиновник принес свои извинения, отметив, что это была шутка.
Паулу Гедес продолжил тему о внешности Бриджит Макрон, отметив, что президент Жаир Болсонару был прав, назвав ее некрасивой, пишет Le Figaro.
"Эта женщина действительно некрасива", — заявил Пауло Гуэдес, выступая перед предпринимателями в Форталезе. После того, как его слова резко осудили женщины Бразилии, вступившись за первую леди Франции, он поспешил принести извинения, назвав свое высказывание шуткой.
25 августа президент Бразилии Жаир Болсонару одобрительно отреагировал на пост в социальной сети Facebook, где сравнивались фотографии первой леди Бразилии и супруги Макрона. Причем сравнение было не в пользу последней.

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