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Шутка помощника Зеленского о покушении взбесила журналистов

03 октября 2021, 13:05  •  336 • Политика
Кадр: www.youtube.com
Шефир посчитал уместным иронизировать над скандальным инцидентом
История с попыткой покушения на советника украинского главнокомандующего Владимира Зеленского получила огромный международный резонанс. Впрочем, сам Сергей Шефир считает, что тревожное происшествие вполне может быть поводом для шуток.
Недавно в беседе с журналистами высокопоставленный украинец заявил, что перед покушением занимался подготовкой нового концерта в рамках деятельности компании "Квартал 95". Мол, прямо перед обстрелом он проводил беседы, касающиеся юмористических проектов организации.
Однако позже соратник Зеленского объявил, что это было шуткой. Шифер особо отметил, что обладает хорошим чувством юмора, поэтому не мог не подшутить над такой животрепещущей темой.
"Это шутка, ирония. Некоторые журналисты не понимают иронии", – поясняет свои действия украинец в беседе с корреспондентами "Liga.net".
Стоит отметить, что самих представителей прессы такое объяснение не удовлетворило. Никто из журналистов так и не понял, в чем заключалась шутка, и почему такие странные высказывания должны казаться смешными.
В своем интервью высокопоставленный госслужащий с Незалежной также с возмущением заявил, что страшное событие не было инсценировкой. Шефир отметил, что подстроить подобное невозможно. Напомним, в ходе скандального инцидента серьезно пострадал шофер, который в тот момент был за рулем.
Кстати, недавно стало известно, что к расследованию громкого покушения подключатся спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Вашингтон решил поддержать верных товарищей с Украины.

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