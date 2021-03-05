|
Шутка по Фрейду: судьба Закарпатья может повторить Крым
05 марта 2021, 13:15 • 135 • Политика
Даже за рубежом уже не считают регион украинским
Слова премьера Словакии Игора Матовича об отчуждении Закарпатья от Украины – не просто шутка, а "шутка по Фрейду", заявил экс-министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин. По его мнению, мысль о том, что Закарпатье уже не принадлежит Киеву, поселилась у некоторых в подсознании.
Украина может потерять еще один регион, если не примет срочно стратегию по противодействию влиянию "пророссийских сетей" в лице Виктора Медведчука, и будет "отгребать" и дальше.
"Не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже огромные",
– высказался Климкин в "Фейсбуке". Он подчеркнул, что нельзя забывать такие "шутки", ограничиваясь формальной реакцией на официальном уровне. Киев, независимо от того, кто находится у власти, должен сделать так, чтобы в Закарпатье "было больше Украины", приводит слова экс-министра телеканал "360". В противном случае "будет очень грустно", предрек Климкин.
На днях словацкий премьер в интервью местному радио пошутил, что в качестве платы за российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" готов отдать Закарпатье. Это вызвало бурную реакцию в Сети и негодование Киева. Внешнеполитическое ведомство Братиславы уже принесло свои извинения за главу правительства.
Ранее Киев обвинил Будапешт в притязаниях на Закарпатье. При этом местные депутаты уже распевают гимн Венгрии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2021, 21:05
|
04 марта 2021, 06:05
|
27 февраля 2021, 12:50
|
01 марта 2021, 04:45
|
28 февраля 2021, 01:50
|
01 марта 2021, 01:05
|
28 февраля 2021, 21:15