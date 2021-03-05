Шутка о Закарпатье довела до паники Климкина: "Риски - безумны!"

Шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о передаче Закарпатья России довела до паники экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. "Риски - безумны", предупреждает он.

Ранее Матович в эфире радиостанции иронично ответил на вопрос журналиста, что Братислава в обмен на вакцину пообещала Москве. Матович сказал: "Закарпатскую Украину" - но после пояснил, что это было шуткой. Политик разъяснил удивлённому ведущему, что это шутка. Он указал, что есть стереотип, будто договорённости с Россией автоматически предусматривают предательство Словакии. Премьер указал, что лишь хотел, чтобы граждане страны получили вакцину, которая облегчила бы им жизнь. На Украине шутку восприняли довольно серьёзно и с обидой высказались в адрес властей Словакии.

При этом экс-министр Климкин пошел дальше всех и предупредил Киев, что Закарпатье может стать "вторым Крымом". По его словам, шутка словацкого премьера - это шутка "по Фрейду". Он добавил, что "в некоторых головах" существует мнение, о том что Закарпатье не принадлежит Украине.

"Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений. Не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом", - заявил Климкин в своём аккаунте в Facebook.

"Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны - от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского", - добавил он.

При этом Климкин призвал привнести во внутреннюю политику в отношении Закарпатья "больше Украины".