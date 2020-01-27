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Шутка на грани фола
27 января 2020, 20:39 • 207 • Карикатуры
Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Причиной стал скандал во время вручения пожарной техники, когда политик вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машины.
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