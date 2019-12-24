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Шутка или страшная реальность? Ребёнок обнаружил на открытке тайное послание от заключённых из Китая
24 декабря 2019, 10:54 • 124 • В мире
Шестилетняя девочка из Великобритании обнаружила на рождественской открытке необычное послание. Люди просили о помощи и писали, что их незаконно заставляют работать в китайской тюрьме. Ребёнок показал письмо родителям. Те решили, что это просто неудачная шутка, но на всякий случай связались с правозащитниками. Выяснилось, что в Китае действительно заставляют заключённых работать на производстве открыток.
Флоренс Уиддиком из Великобритании получила открытку фирмы Tesco к Рождеству. Девочка нашла в ней тайное послание, в котором кто-то просил о помощи. Ребенок рассказал обо всём родителям.
"Мы - иностранные заключённые из тюрьмы Цинпу в Шанхае - вынуждены работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию", - цитирует послание "Сноб".
Авторы приписки просили поговорить с британским журналистом Питером Хамфри, который находился в китайской тюрьме до 2015 года. Его обвиняли в продаже личных данных китайских граждан.
Сначала родные малышки посчитали, что это чья-то неудачная шутка. Но всё-таки нашли журналиста Питера Хамфри. Тот поговорил с правозащитниками. Оказалось, что принудительные работы по производству открыток - страшная реальность. По словам правозащитников, китайских заключённых действительно заставляют трудиться принудительно против их воли. До этого в открытках уже находили подобные послания.
Издание сообщает, что в компании "шокированы" этой информацией. Выпуск открыток временно прекратили. В Tesco пообещали исключить поставщика из списка партнёров, если он и правда привлекал к труду заключённых.
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