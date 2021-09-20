Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот

Россия проголосовала на выборах - уже сегодня после полудня будут известны официальные итоги. А пока делимся анекдотом, который русские придумали, едва завершилось голосование.

Голосовала страна за депутатов в Госдуму. Кроме того, на местах выбирали региональных депутатов - городских дум или местных парламентов. Выборы государство постаралось сделать праздником, в том числе для того, чтобы повысить явку.

Так, в Москве голосующим предложили участвовать в розыгрыше. И свой ряд призов был предусмотрен для принявших решение голосовать электронно. Например, можно было выиграть баллы, которые затем станут приятной скидкой или "твёрдой" валютой. Отсюда и шутка дня:

Выигравшие 10 тысяч требуют сделать выборы ежемесячными.

Кстати, среди выигравших 10 тысяч баллов оказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Или, например, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.