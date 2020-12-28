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Шут гороховый

28 декабря 2020, 21:50  •  220 • Украина

Очередное заявление Зеленского поставило всю страну в ступор…

Уточняю… этот чудо-президент заявил о готовности воевать в случае нападения России со стороны Крыма.

Он подчеркнул, что в таком случае для населения Украины ситуация будет очень сложной, поскольку будут мобилизованы все граждане: и мужчины, и женщины. При этом Зеленский отметил, что даже не хочет представлять такого развития событий. В заключение он добавил, что в России это прекрасно понимают.

Я вот думаю, у него как с головой – плохо или совсем плохо?

А он своих громадян спросил? Или жизнь в изоляции от украинского мира и постоянное принятие допинга в виде белопорошковой дорожки на столе позволяют думать Зеленскому, что он император? В надежде, что вся Украина встанет на его защиту? Дурачок… уже все разочаровались окончательно и бесповоротно, что выбрали себе такого шута…

Самые «патриотичные громадяне» и те понимают, что никто на эту войну не явится… Даже заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что массовая мобилизация на Украине невозможна по причине низкого патриотизма.

Тут как в старом анекдоте: или крестик снять или штаны надеть. Сначала конкретно идентифицируйте с кем война, потом предлагайте мобилизоваться. Зазеркалье какое-то....

Большинство укропатриотов горазды на Майдане скакать да рейдерские захваты осуществлять, а вот воевать… дураков нема…

А что, Зеленский готовится к наступлению на Донбассе одновременно с нападением Молдовы на Приднестровье? И этим заявлением он пытается напугать Россию, чтобы она не вмешалась? Тогда у него действительно совсем плохо с головой…

А за что же украинские громадяне должны воевать-то? За то, что Украиной открыто управляют иностранцы, а посольство США вызывает к себе министров и на своем сайте публикует чуть ли не приказы кабмину? Воевать за то, что укролигархи наперегонки с Западом выкачивают все ресурсы из Украины? При этом нищающему с каждым днём народу рассказывают, что это ему во благо и что это и есть рыночная экономика и евроинтеграция?

Запад в Украине проводит политику отрицательного отбора на все руководящие должности и Зеленский не исключение - его подсунули избирателям с помощью манипуляций и управлением общественным мнением по методикам аналогичным цветным революциям, в его случае используя эффект «нового лица». Протаскивая на руководящие посты самых глупых и недалёких Запад разрушает Украину, чтобы ещё больше захватить контроль над выкачиванием ресурсов.

Для них Украина может существовать только в качестве колонии с безропотным рабами…

А если вы хотите узнать мнение жителей незалежной о мобилизации, вам стоит посмотреть статью на украинском сайте, где более 800 000 просмотров и где под тысячу комментов, которые очень хорошо показывают, что из себя представляет сегодняшняя Украина и ее население...

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