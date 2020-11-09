Шушу взять не удалось - Алиев идёт ва-банк: Враньё о Карабахе разоблачил Пегов

По словам Пегова, в Шуше идут жёсткие бои - азербайджанские силы идут на прорыв, но бойцы Армии обороны отбивают эти атаки в ежеминутном режиме.

"Всё по-честному. Заходили ли азербайджанские военные в город? Безусловно, заходили. На окраины. Потом уходили. Пытались ли зайти снова? Пытались. Пытаются", - описывает происходящее Пегов.

Но, безусловно, взять город азербайджанцам не удалось, подчёркивает он: флаг Азербайджана не водружён ни на крепости, ни над мечетью, а соответствующие видео и фото уже признаны фейками в азербайджанских Telegram-каналах.

"Конечно, битва за Шуши - это главное событие этой войны. Алиев не жалеет сил, людей и бросает их в мясорубку артиллерии Армии обороны Арцаха", - считает эксперт, добавляя, что именно для этого президент Азербайджана оголил мартунинский фронт и Нахичевань, перебросив оттуда элитный спецназ на штурм Шуши.

"Состояние этого спецназа на данный момент сомнительно. Алиев идёт ва-банк. В Степанакерте это понимают и сдаваться не собираются. Судьба этой войны решится в ближайшее время", - считает Пегов.

Напомним, ранее Ильхам Алиев заявил о захвате Шуши азербайджанскими войсками, но глава Армении Никол Пашинян опроверг эту информацию.