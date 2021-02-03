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Шушкевич раскрыл секрет популярности "негодяя" Лукашенко среди украинцев

03 февраля 2021, 23:00  •  146 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной поставили бацьку выше нового главы Белого дома
Популярность белорусского президента Александра Лукашенко на Украине можно объяснить фактором пропаганды. Об этом заявил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич, комментируя результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование показало, что украинцы больше всех из иностранных политиков доверяют бацьке (36%). На втором месте идет президент США Джо Байден (26,7%), за ним лидер Франции Эммануэль Макрон (26,2%). Четвертую строчку занимает глава России Владимир Путин (14,4%).
Данные цифры касательно Александра Григорьевича явно зацепили одного из разрушителей Советского Союза, который является давним критиком бацьки. Подписант Беловежских соглашений такой успех назвал итогом пропаганды. Кроме того, заметил он, популярность может быть как положительная, так и отрицательная.
"Большего негодяя, чем Лукашенко, я не знаю. Но в Белоруссии нет ни свободного радио, ни телевидения. А там одни дифирамбы, что нет никого прекраснее в мире, чем он. Это успех белорусской пропаганды, на которую тратятся большие деньги", – сказал Шушкевич изданию НСН.
По его словам, предприятия в Белоруссии еще продолжают работать лишь за счет "ограбления" народа, а также низкой заработной платы, высоких налогов и страха. Он считает, что за пределами страны этого не видно, как и нет должной информации о проходящих в Республике акциях протеста.
Судя по всему, Шушкевич глубоко убежден в том, что на Украине все смотрят исключительно белорусские государственные каналы, а украинцы не имеют доступа к соцсетям, включая оппозиционные.
Это почти как в самой Незалежной киевский режим полагает, что закрыв все российские медиа и Сети, население перестало пользоваться "Одноклассниками" или "вКонтакте", или подключаться к НТВ или РЕН ТВ.

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