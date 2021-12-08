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Шушкевич призвал не объединять Белоруссию с Россией
08 декабря 2021, 17:05 • 121 • Политика
Политик выступил за дружбу с Западом и Востоком
К 30-й годовщине подписания Беловежских соглашений, ознаменовавших распад СССР и образование на его месте СНГ, бывший белорусский лидер Станислав Шушкевич дал расширенное интервью изданию "Лента.ру", в ходе которого высказал свое мнение о потенциальном объедении РБ и РФ.
Политик выступил против объединения с Россией. По его словам, белорусы и русские должны жить в разных государствах.
Экс-председатель Верховного Совета РБ уверен, что "дальневосточные проблемы" не должны касаться его сограждан. Шушкевич подчеркнул, что в нашей стране много проблем, а белорусские граждане живут в Европе.
Кроме того, политик отметил, что Белоруссия должна соблюдать нейтралитет в международных отношениях, то есть не тяготеть ни к России, ни к Европе. Дружеские отношения, по его мнению, необходимо выстраивать как с западным миром, так и с восточным.
Шушкевич призвал не забывать о белорусской культуре, которая якобы с XVIII века попадала под запреты в Российской Империи. В то же время он назвал русскую культуру одной из величайших в мире.
Напомним, в ходе того же интервью бывший лидер Белоруссии раскрыл истинную цель переговоров в Беловежской пуще.
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