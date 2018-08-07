Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика? • 109 • Аналитика



Случалось, мы убегали из дома на сутки и больше, прихватив с собой удочки, полбуханки хлеба и спичечный коробок с солью, питаясь в лесу пойманной рыбой, ягодами, грибами и другим подножным кормом. Ночи, проведенные у костра в сосновом бору на высоком берегу Луги, даже сейчас, когда я пишу этот текст, заставляют меня ностальгически вздыхать…



В одну из таких ночей я впервые услышал от одного из мальчишек, который был года на три-четыре меня старше, историю о могиле Рюрика. Собственно, и о Рюрике я тогда услышал, наверное, в первый раз. А рассказал он нам, что где-то здесь, на берегах Луги, похоронен первый русский князь, погибший в битве с врагами, что на его могиле насыпали огромный курган, а в самой могиле вместе с Рюриком, лежащим в золотом гробу, похоронены огромные сокровища: золото, драгоценные камни и, самое главное, оружие и доспехи. И если бы мы нашли эту могилу, то… Появиться в деревне в сверкающей кольчуге и шлеме с рубинами и изумрудами, с настоящим сияющим стальным мечом в руке… Это был бы величайший триумф, о котором не забыли бы никогда! Остаток ночи мы тогда провели в мечтах о том, как бы мы распорядились найденными сокровищами.





Первое, что я сделал, придя домой, это насел с расспросами на попавшихся мне под руку взрослых, бабушку и дедушку, с целью тайно выведать у них, где искать могилу Рюрика. К моему величайшему разочарованию, как только в разговоре прозвучало имя Рюрика, тайна открылась. Оказывается, все взрослые знали, где находится его курган – километрах в сорока от нашей деревни, и никакой тайны эти сведения не представляли. Приблизительно такую же информацию получили и мои товарищи от своих дедушек и пап. Розыски сокровищ были признаны нецелесообразными и до конца детства мы обходились исключительно деревянными мечами, что не мешало нам с упоением рубиться ими на лесных полянах и деревенских улицах. Могила Рюрика была благополучно забыта.



Шло время, я всерьез увлекся изучением исторической науки. При только зарождавшемся интернете серьезную информацию можно было получить исключительно в библиотеке, и я, во время подготовки рефератов, курсовых работ и диплома, не забывал заказывать одну-две книжки по истории, благо библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге позволяла уносить некоторые из них домой.



Лет десять назад мы с компанией, возвращаясь из Новгорода в родную Лугу, решили проехать не по прямому шоссе Луга – Новгород, а по дороге вдоль речки Луги, которая в тех местах имеет форму подковы, выгнутой к югу. Проезжая мимо небольшой деревеньки, расположенной на берегу Луги, название которой нам ничего не говорило, мы слева от дороги вдруг увидели большой холм посреди чистого поля.







К тому времени я уже побывал в Старой Ладоге и имел представление о том, как выглядят курганы, и то, что передо мной именно курган, у меня сомнений не вызвало. Поразила его высота и объем. Таких курганов нет даже в Старой Ладоге. Мы вышли, осмотрелись и у подножия горы увидели следующую табличку:







Вот тогда-то я и вспомнил про могилу Рюрика и высказал своим спутникам гипотезу о том, что это именно она и есть. Прибыв домой, я тут же засел за компьютер и убедился, что моя догадка оказалась верна. Именно этой сопке народная молва приписывает честь быть могилой основателя древнерусского государства. МЗКТ: продать нельзя закрыть



В дальнейшем я не раз вспоминал про Шум-гору и периодически возвращался к поискам информации о ней в надежде на то, что мне попадутся результаты каких-либо научных исследований этого объекта, которые, как я слышал, проводились уже в наше время. Не так давно в ходе очередной полемики на «Военном обозрении» я упомянул ее, и после некоторого раздумья мне показалось, что информация об этом объекте может быть интересна для читателей «ВО».



Итак…



Сопка Шум-гора расположена на южном берегу Луги в ее верхнем течении между деревнями Заполье и Подгорье Батецкого района Новгородской области и является центральным объектом Передольского погоста – древнего славянского поселения. Сопка имеет беспрецедентные для сооружений погребального характера высоту (около 14 метров) и диаметр у основания (около 75 метров), что заметно превышает размеры даже «королевских курганов» Швеции и Норвегии.



Впервые эта сопка и прилежащие к ней объекты были исследованы и описаны в 1880 г. русским археологом Михаилом Быстровым.







В дальнейшем исследования Передольского погоста производились в 1927, 1949 и 1959 годах, в ходе которых сопки погоста были описаны и паспортизированы.



В 1984 г. археолог Н.И. Платонова (ведущий научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, доктор исторических наук), открыла на территории погоста крупное селище, также там имеется древнее городище, исследование которого затруднено тем, что в настоящее время на его территории расположено действующее кладбище.



Говоря об исследователях Передольского погоста, невозможно не упомянуть братьев М.С. и С.С. Алексашиных – местных энтузиастов-краеведов, благодаря деятельности которых к Шум-горе было привлечено внимание научного сообщества. Армянский гол в свои ворота



Шум-гора до сих пор детально не исследована. Точнее, для ее исследования в 2002-2005 гг. привлекались только неразрушающие методы – георадарные и сейсмографические, никакие раскопки на горе не велись. Отказ от проведения раскопок обусловлен двумя причинами. Первая – необходимость сохранить такой значимый археологический памятник для потомков в существующем виде, а вторая лежит в области иррационального – местные жители считают сопку сакральным местом и опасаются, что вскрытие кургана может разбудить некие «силы», с которыми им придется «иметь дело» после отъезда ученых. Вспоминают историю со вскрытием могилы Тамерлана. Позицию местных жителей поддерживает (или поддерживала) и администрация Батецкого района.



Итак, что на сегодняшний день мы знаем о Шум-горе?



В настоящее время точно установлено, что это искусственное насыпное сооружение, причем неоднородное по своему составу. В основании сооружения положены многочисленные валуны, по периметру насыпи был прорыт ров, укрепленный валунами же, а в центре находится некая аномалия, природа которой в настоящее время не имеет однозначной трактовки. Выдвигается гипотеза, не имеющая пока достаточного подтверждения, что эта аномалия представляет собой осыпавшуюся погребальную камеру и проход к ней, закрытый большим валуном, как это характерно для погребений викингов. Если это так, то Шум-гора автоматически становится самым крупным курганом в Европе, курганом, подобные которому насыпались в совершенно экстраординарных случаях, для похорон самых высокопоставленных особ. Применительно к новгородской земле такой особой личностью в дохристианской Руси может быть только Рюрик. Однако в настоящее время говорить о наличии внутри Шум-горы именно погребальной камеры с уверенностью, к сожалению, невозможно.







Исследователи В. Я. Конецкий и С. В. Трояновский, из статьи которых «Большая сопка Передольского погоста в контексте социально-политической истории Новгорода на рубеже XI-XII веков» я почерпнул наибольшее количество информации об исследованиях Шум-горы, выдвигают иную версию происхождения и назначения этого сооружения. Живописец Трамп и обнажённый Китай



Исходя из внешнего вида сопки, ее размеров и формы (двухъярусной с плоской вершиной) исследователи полагают, что применительно к ней мы имеем дело с насыпным сооружением типа «мотт», то есть насыпью для последующего строительства на ней укрепленного пункта, замка, фортификационного сооружения.



Аналогичные насыпи часто встречаются в Британии, Нормандии, Германии, они были очень популярны в XI-XII веках в Западной Европе и Скандинавии. Возможным временем строительства Шум-горы исследователи определяют период княжения в Новгороде Мстислава Владимировича Великого 1088-1117), князя весьма активного, одаренного и, самое главное, приверженного скандинавской культуре. Несмотря на то, что ближайшие сооружения подобного типа и назначения могут встретиться только на Волыни, на западе Украины, исследователи полагают, что наличие такого сооружения на территории Верхнего Полужья вполне допустимо. Возражения о том, что оно «слишком уникально» для Руси, легко парируется тем, что ему как «мотту» хотя бы существуют аналоги в Западной Европе, а как погребальному сооружению с его размерами и формой аналогов ему не существует нигде.



Таким образом, вопрос о природе и назначении Шум-горы в настоящее время остается открытым.



Существует масса легенд о Шум-горе, которыми местное население охотно поделится с вами, изъяви вы желание их послушать. Все они сводятся к тому, что гора сама себя охраняет от каких-либо вторжений, вплоть до фатального исхода для незадачливых «расхитителей гробниц». Приводить их в этой статье я не вижу особого смысла. Отмечу только, что сам факт того, что такой выдающийся археологический объект до сих пор не подвергся разграблению мародерами, косвенно свидетельствует о том, что у этих легенд могут быть определенные основания… Америка требует от России публичного самоунижения и покорности



Также не вижу смысла приводить здесь результаты самостоятельных исследований упоминавшихся выше братьев Алексашиных, поскольку те артефакты, что они собирают вокруг Передольского погоста (валуны с надписями, каменные фигуры и другие предметы) не вызывают у меня доверия, а их (или приписываемые им) гипотезы, согласно которым Рюрик является чуть ли не родственником египетских фараонов, сильно отдают тем, что в общем можно назвать «фолк-хистори».



В завершение статьи хочется процитировать часть фольклорного текста из устного народного творчества, записанного в окрестностях Шум-горы в XIX в.



Была битва поздней осенью, на северном берегу Луги. Рюрик был тяжело ранен и погиб. Холодно было, земля смерзла, тело его засыпали камнями. Остались 12 человек с ним. Весной тело Рюрика перенесли через реку в местечке Каменья с огнями, на южный берег Луги, где похоронили в большом кургане, в золотом гробу, и с ним 40 бочонков серебряных монет. Похоронили с конем и позолоченным седлом. Вместе с ним похоронили этих 12 человек головами по кругу. На тот момент Рюрик оставался один. Дядя прислал на похороны Рюрика гроб, саблю, шлем и щит. От кургана к реке идет золотая цепь. Рюрика похоронили в пятой пучине по Луге, в 60 верстах от Новгорода и в 60 саженей от Луги.



Вряд ли из этого текста можно извлечь какую-либо пользу с точки зрения исторической науки, кроме разве что констатации того факта, что легенда о том, что Рюрик похоронен именно в Шум-горе, насчитывает уже не первый век своего существования.



Вполне возможно, что в ней есть рациональное зерно…



Использованная литература:

1. Конецкий В. Я., Трояновский С. В. Большая сопка Передольского погоста в контексте социально-политической истории Новгорода на рубеже XI-XII веков.

2. Алексашин С.С. Шум-гора. Новые данные в исследовании памятника культурного наследия.

3. Платонова Н. И. О погребальном обряде Верхнелужских сопок (по материалам Передольского погоста). Детство мое, можно сказать, прошло на берегах реки Луги в окрестностях одноименного города – районного центра Ленинградской области. В те годы деревни еще не обезлюдели, и собрать компанию из десяти пацанов приблизительно одного возраста даже с одной деревенской улицы труда не составляло. В отсутствие современных средств коммуникации нам приходилось общаться лично, три канала в телевизоре не могли удержать нас в четырех стенах наших домов, а окрестные озёра, леса, болота и ручейки манили к себе своими тайнами, которые непременно нужно было раскрыть.Случалось, мы убегали из дома на сутки и больше, прихватив с собой удочки, полбуханки хлеба и спичечный коробок с солью, питаясь в лесу пойманной рыбой, ягодами, грибами и другим подножным кормом. Ночи, проведенные у костра в сосновом бору на высоком берегу Луги, даже сейчас, когда я пишу этот текст, заставляют меня ностальгически вздыхать…В одну из таких ночей я впервые услышал от одного из мальчишек, который был года на три-четыре меня старше, историю о могиле Рюрика. Собственно, и о Рюрике я тогда услышал, наверное, в первый раз. А рассказал он нам, что где-то здесь, на берегах Луги, похоронен первый русский князь, погибший в битве с врагами, что на его могиле насыпали огромный курган, а в самой могиле вместе с Рюриком, лежащим в золотом гробу, похоронены огромные сокровища: золото, драгоценные камни и, самое главное, оружие и доспехи. И если бы мы нашли эту могилу, то… Появиться в деревне в сверкающей кольчуге и шлеме с рубинами и изумрудами, с настоящим сияющим стальным мечом в руке… Это был бы величайший триумф, о котором не забыли бы никогда! Остаток ночи мы тогда провели в мечтах о том, как бы мы распорядились найденными сокровищами.Первое, что я сделал, придя домой, это насел с расспросами на попавшихся мне под руку взрослых, бабушку и дедушку, с целью тайно выведать у них, где искать могилу Рюрика. К моему величайшему разочарованию, как только в разговоре прозвучало имя Рюрика, тайна открылась. Оказывается, все взрослые знали, где находится его курган – километрах в сорока от нашей деревни, и никакой тайны эти сведения не представляли. Приблизительно такую же информацию получили и мои товарищи от своих дедушек и пап. Розыски сокровищ были признаны нецелесообразными и до конца детства мы обходились исключительно деревянными мечами, что не мешало нам с упоением рубиться ими на лесных полянах и деревенских улицах. Могила Рюрика была благополучно забыта.Шло время, я всерьез увлекся изучением исторической науки. При только зарождавшемся интернете серьезную информацию можно было получить исключительно в библиотеке, и я, во время подготовки рефератов, курсовых работ и диплома, не забывал заказывать одну-две книжки по истории, благо библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге позволяла уносить некоторые из них домой.Лет десять назад мы с компанией, возвращаясь из Новгорода в родную Лугу, решили проехать не по прямому шоссе Луга – Новгород, а по дороге вдоль речки Луги, которая в тех местах имеет форму подковы, выгнутой к югу. Проезжая мимо небольшой деревеньки, расположенной на берегу Луги, название которой нам ничего не говорило, мы слева от дороги вдруг увидели большой холм посреди чистого поля.К тому времени я уже побывал в Старой Ладоге и имел представление о том, как выглядят курганы, и то, что передо мной именно курган, у меня сомнений не вызвало. Поразила его высота и объем. Таких курганов нет даже в Старой Ладоге. Мы вышли, осмотрелись и у подножия горы увидели следующую табличку:Вот тогда-то я и вспомнил про могилу Рюрика и высказал своим спутникам гипотезу о том, что это именно она и есть. Прибыв домой, я тут же засел за компьютер и убедился, что моя догадка оказалась верна. Именно этой сопке народная молва приписывает честь быть могилой основателя древнерусского государства.В дальнейшем я не раз вспоминал про Шум-гору и периодически возвращался к поискам информации о ней в надежде на то, что мне попадутся результаты каких-либо научных исследований этого объекта, которые, как я слышал, проводились уже в наше время. Не так давно в ходе очередной полемики на «Военном обозрении» я упомянул ее, и после некоторого раздумья мне показалось, что информация об этом объекте может быть интересна для читателей «ВО».Итак…Сопка Шум-гора расположена на южном берегу Луги в ее верхнем течении между деревнями Заполье и Подгорье Батецкого района Новгородской области и является центральным объектом Передольского погоста – древнего славянского поселения. Сопка имеет беспрецедентные для сооружений погребального характера высоту (около 14 метров) и диаметр у основания (около 75 метров), что заметно превышает размеры даже «королевских курганов» Швеции и Норвегии.Впервые эта сопка и прилежащие к ней объекты были исследованы и описаны в 1880 г. русским археологом Михаилом Быстровым.В дальнейшем исследования Передольского погоста производились в 1927, 1949 и 1959 годах, в ходе которых сопки погоста были описаны и паспортизированы.В 1984 г. археолог Н.И. Платонова (ведущий научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, доктор исторических наук), открыла на территории погоста крупное селище, также там имеется древнее городище, исследование которого затруднено тем, что в настоящее время на его территории расположено действующее кладбище.Говоря об исследователях Передольского погоста, невозможно не упомянуть братьев М.С. и С.С. Алексашиных – местных энтузиастов-краеведов, благодаря деятельности которых к Шум-горе было привлечено внимание научного сообщества.Шум-гора до сих пор детально не исследована. Точнее, для ее исследования в 2002-2005 гг. привлекались только неразрушающие методы – георадарные и сейсмографические, никакие раскопки на горе не велись. Отказ от проведения раскопок обусловлен двумя причинами. Первая – необходимость сохранить такой значимый археологический памятник для потомков в существующем виде, а вторая лежит в области иррационального – местные жители считают сопку сакральным местом и опасаются, что вскрытие кургана может разбудить некие «силы», с которыми им придется «иметь дело» после отъезда ученых. Вспоминают историю со вскрытием могилы Тамерлана. Позицию местных жителей поддерживает (или поддерживала) и администрация Батецкого района.Итак, что на сегодняшний день мы знаем о Шум-горе?В настоящее время точно установлено, что это искусственное насыпное сооружение, причем неоднородное по своему составу. В основании сооружения положены многочисленные валуны, по периметру насыпи был прорыт ров, укрепленный валунами же, а в центре находится некая аномалия, природа которой в настоящее время не имеет однозначной трактовки. Выдвигается гипотеза, не имеющая пока достаточного подтверждения, что эта аномалия представляет собой осыпавшуюся погребальную камеру и проход к ней, закрытый большим валуном, как это характерно для погребений викингов. Если это так, то Шум-гора автоматически становится самым крупным курганом в Европе, курганом, подобные которому насыпались в совершенно экстраординарных случаях, для похорон самых высокопоставленных особ. Применительно к новгородской земле такой особой личностью в дохристианской Руси может быть только Рюрик. Однако в настоящее время говорить о наличии внутри Шум-горы именно погребальной камеры с уверенностью, к сожалению, невозможно.Исследователи В. Я. Конецкий и С. В. Трояновский, из статьи которых «Большая сопка Передольского погоста в контексте социально-политической истории Новгорода на рубеже XI-XII веков» я почерпнул наибольшее количество информации об исследованиях Шум-горы, выдвигают иную версию происхождения и назначения этого сооружения.Исходя из внешнего вида сопки, ее размеров и формы (двухъярусной с плоской вершиной) исследователи полагают, что применительно к ней мы имеем дело с насыпным сооружением типа «мотт», то есть насыпью для последующего строительства на ней укрепленного пункта, замка, фортификационного сооружения.Аналогичные насыпи часто встречаются в Британии, Нормандии, Германии, они были очень популярны в XI-XII веках в Западной Европе и Скандинавии. Возможным временем строительства Шум-горы исследователи определяют период княжения в Новгороде Мстислава Владимировича Великого 1088-1117), князя весьма активного, одаренного и, самое главное, приверженного скандинавской культуре. Несмотря на то, что ближайшие сооружения подобного типа и назначения могут встретиться только на Волыни, на западе Украины, исследователи полагают, что наличие такого сооружения на территории Верхнего Полужья вполне допустимо. Возражения о том, что оно «слишком уникально» для Руси, легко парируется тем, что ему как «мотту» хотя бы существуют аналоги в Западной Европе, а как погребальному сооружению с его размерами и формой аналогов ему не существует нигде.Таким образом, вопрос о природе и назначении Шум-горы в настоящее время остается открытым.Существует масса легенд о Шум-горе, которыми местное население охотно поделится с вами, изъяви вы желание их послушать. Все они сводятся к тому, что гора сама себя охраняет от каких-либо вторжений, вплоть до фатального исхода для незадачливых «расхитителей гробниц». Приводить их в этой статье я не вижу особого смысла. Отмечу только, что сам факт того, что такой выдающийся археологический объект до сих пор не подвергся разграблению мародерами, косвенно свидетельствует о том, что у этих легенд могут быть определенные основания…Также не вижу смысла приводить здесь результаты самостоятельных исследований упоминавшихся выше братьев Алексашиных, поскольку те артефакты, что они собирают вокруг Передольского погоста (валуны с надписями, каменные фигуры и другие предметы) не вызывают у меня доверия, а их (или приписываемые им) гипотезы, согласно которым Рюрик является чуть ли не родственником египетских фараонов, сильно отдают тем, что в общем можно назвать «фолк-хистори».В завершение статьи хочется процитировать часть фольклорного текста из устного народного творчества, записанного в окрестностях Шум-горы в XIX в.Вряд ли из этого текста можно извлечь какую-либо пользу с точки зрения исторической науки, кроме разве что констатации того факта, что легенда о том, что Рюрик похоронен именно в Шум-горе, насчитывает уже не первый век своего существования.Вполне возможно, что в ней есть рациональное зерно… Автор: Хозяин Трилобита Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 109 Источник Похожие новости Империи зла: ничего личного, только бизнес Откат или отмена? 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