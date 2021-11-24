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Шульман озвучила источник протестов против QR-кодов: "Кто мог этим воспользоваться?"
24 ноября 2021, 20:35 • 121 • Политика
Екатерина Шульман озвучила источник протестов против QR-кодов. Она предположила, что никакой "руки" за этими выступлениями нет - скорее всего, весь сбор людей происходит стихийно и самостоятельно с помощью коллективных чатов в мессенджерах и соцсетях. При этом эксперт не исключила, что это бесструктурное движение могло заинтересовать некоторых внутриполитических игроков: "Кто мог этим воспользоваться?"
Ведущая Царьграда Елена Афонина в эфире программы "Интервью" обсудила с политологом, публицистом Екатериной Шульман тему протестов, развернувшихся в некоторых городах России на фоне введения QR-кодов.
Ведущая "Первого русского" обратила внимание, что данных демонстрантов едва ли можно уличить в финансировании извне или изнутри и какой-либо чёткой организованности. Она добавила, что данные акции могут стать хорошим инструментом для какой-либо из политических сил, чтобы набрать очки.
Шульман отметила, что данные выступления действительно имеют очень необычную природу, поскольку они объединяют людей совершенно разных политических и идеологических взглядов.
Эксперт предположила, что никакой "руки" за этими протестами нет - скорее всего, весь сбор людей происходит стихийно и самостоятельно с помощью коллективных чатов в мессенджерах и соцсетях.
При этом собеседница Царьграда добавила, что данное бесструктурное движение действительно может стать лакомым кусочком для некоторых заинтересованных игроков на внутриполитической арене:
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