Шульман озвучила источник протестов против QR-кодов: "Кто мог этим воспользоваться?"

Екатерина Шульман озвучила источник протестов против QR-кодов. Она предположила, что никакой "руки" за этими выступлениями нет - скорее всего, весь сбор людей происходит стихийно и самостоятельно с помощью коллективных чатов в мессенджерах и соцсетях. При этом эксперт не исключила, что это бесструктурное движение могло заинтересовать некоторых внутриполитических игроков: "Кто мог этим воспользоваться?"

Ведущая Царьграда Елена Афонина в эфире программы "Интервью" обсудила с политологом, публицистом Екатериной Шульман тему протестов, развернувшихся в некоторых городах России на фоне введения QR-кодов.

Ведущая "Первого русского" обратила внимание, что данных демонстрантов едва ли можно уличить в финансировании извне или изнутри и какой-либо чёткой организованности. Она добавила, что данные акции могут стать хорошим инструментом для какой-либо из политических сил, чтобы набрать очки.

Шульман отметила, что данные выступления действительно имеют очень необычную природу, поскольку они объединяют людей совершенно разных политических и идеологических взглядов.

Эксперт предположила, что никакой "руки" за этими протестами нет - скорее всего, весь сбор людей происходит стихийно и самостоятельно с помощью коллективных чатов в мессенджерах и соцсетях.

При этом собеседница Царьграда добавила, что данное бесструктурное движение действительно может стать лакомым кусочком для некоторых заинтересованных игроков на внутриполитической арене: