Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенным гражданам Литвы
С украинским размахом
В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «кон...
«Температура будет как в июне»: синоптики рассказали о погоде в европейской част...
Главная / Политика

Шульгин: США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО

28 апреля 2018, 22:09  •  72 • Политика

ГААГА, 28 апреля. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция ведут самую настоящую войну против Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявило в субботу в пресс-релизе постоянное представительство РФ при ОЗХО в ответ на совместное заявление США, Великобритании, Франции и ряда других стран.

"Вопреки их заявлению о том, что Сирия и Россия "продолжают создавать препятствия" для развертывания в Думе миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), именно Россия и Сирия совместно обратились к техсекретариату 10 апреля с призывом незамедлительно направить группу экспертов для расследования произошедшего, - напомнили в постпредстве. - Задержка с прибытием МУФС в Думу целиком и полностью лежит на США, Франции и Великобритании. Несмотря на пресс-релиз ОЗХО от 10 апреля с указанием на планируемое прибытие команды МУФС в Дамаск утром 14 апреля, западная тройка агрессоров вероломно нанесла ракетный удар по САР - всего за несколько часов до ожидаемого приезда инспекторов ОЗХО в Дамаск".

"Тем самым было продемонстрировано, что Франция, США и Великобритания ни в грош не ставят ОЗХО, проявляют полное неуважение к руководству техсекретариата в лице генерального директора Ахмета Узюмджю, - подчеркивается в заявлении. - В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, как клеветнически утверждается в вышеуказанном заявлении, а именно США, Франция и Великобритания".

Постпред также добавил, что все больше членов ОЗХО делают вывод о непристойном поведении США, Великобритании и Франции. По его данным, страны Запада оказывают давление на ОЗХО, о чем свидетельствует появившаяся 25 апреля в пресс-релизе организации фраза о том, что сирийцы, прибывающие в Гаагу (для участия в брифинге по событиям в Думе - прим. ТАСС), должны сначала быть проинтервьюированы следователями МУФС. "Сделано это было, вне всяких сомнений, под нажимом все тех же западных стран, хотя к данному времени техсекретариату должно было быть известно, что из 17 приглашенных в Гаагу сирийцев шестеро уже были соответствующим образом опрошены экспертами МУФС, об интервью с остальными они не просили вообще", - обратил внимание Шульгин.

"Не выдерживает никакой критики голословные утверждения о том, будто подлинность собранной к настоящему времени информации о химических атаках в Думе 7 апреля не подлежит ни малейшему сомнению, - добавил он. - Не то, что 500 человек, о которых упоминается в совместном заявлении, а вообще ни одного пострадавшего от токсичных химикатов в Думе не обнаружено. Некорректными являются ссылки на авторитетное мнение ВОЗ: его руководитель Тедрос Аданом пояснял, что речь шла исключительно о "подозрении" на применение химоружия, основанном на информации от неких местных самоорганизовавшихся медучреждений".

"Верхом лицемерия является призыв к России "полностью сотрудничать с ОЗХО", - продолжил постпред. - Данный факт лишь свидетельствует об одном: оконфузившиеся Франция, США и Великобритания, которых "поймали за руку", уличив в откровенной лжи, не хотят нести ответственность за свои неприглядные действия, направленные на подрыв международного права, дискредитацию ОЗХО и лично гендиректора Ахмета Узюмджю".

"Будучи не в состоянии привести сколько-нибудь серьезные доводы в опровержение показаний "невольных актеров", хорошо различимых в пресловутом ролике "Белых касок", западная "тройка" пустилась "во все тяжкие", лишь бы уйти от ответственности за свои преступные деяния, - констатировал Шульгин. - Но им не спрятаться за "дымовой завесой" дезинформации: все большее количество государств - участников конвенции о запрещении химоружия, в том числе и из числа действующих членов исполнительного совета, делают вывод о непристойном поведении США, Франции и Великобритании, упорно продолжающих деструктивную линию в международных делах, что лишь отдаляет перспективу политического урегулирования в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Сафронков: РФ не заблокировала резолюцию по Западной Сахаре, чтобы сохранить миссию ООН

Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили ряд НПО, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.

Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Россия и Сирия 26 апреля провели в ОЗХО брифинг с участием 17 свидетелей событий в Думе 7 апреля. В его ходе очевидцы подтвердили, что никакой химатаки на самом деле не было, а ролик "Белых касок" был сфабрикован.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
72
Источник
Похожие новости
25 апреля 2018, 22:39
Захарова назвала рейдерским захватом вторжение властей США в генконсульство в Сиэтле
27 апреля 2018, 10:24
Косачев считает, что сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм
27 апреля 2018, 10:24
Травников пообещал точечные замены в правительстве Новосибирской области

27 апреля 2018, 23:24
Посольство РФ обвинило британского постпреда при ОЗХО в безграничном лицемерии
28 апреля 2018, 18:54
Главы МИД РФ, Турции и Ирана потребовали расследования сообщений о химатаках в Сирии
27 апреля 2018, 00:39
Матвиенко: устав ООН требует изменений для приведения его в соответствие с реалиями
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
22 апреля 2018, 11:54
Политолог прокомментировал призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине
23 апреля 2018, 15:39
Путин рассказал Макрону, почему ему не следовало бомбить Сирию
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
27 апреля 2018, 09:09
Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца
27 апреля 2018, 17:28
Тайна правления легендарного шефа КГБ
25 апреля 2018, 14:54
Американцы бомбили Асада, а разгромили курдов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.