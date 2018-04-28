Шульгин: США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО

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ГААГА, 28 апреля. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция ведут самую настоящую войну против Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявило в субботу в пресс-релизе постоянное представительство РФ при ОЗХО в ответ на совместное заявление США, Великобритании, Франции и ряда других стран.

"Вопреки их заявлению о том, что Сирия и Россия "продолжают создавать препятствия" для развертывания в Думе миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), именно Россия и Сирия совместно обратились к техсекретариату 10 апреля с призывом незамедлительно направить группу экспертов для расследования произошедшего, - напомнили в постпредстве. - Задержка с прибытием МУФС в Думу целиком и полностью лежит на США, Франции и Великобритании. Несмотря на пресс-релиз ОЗХО от 10 апреля с указанием на планируемое прибытие команды МУФС в Дамаск утром 14 апреля, западная тройка агрессоров вероломно нанесла ракетный удар по САР - всего за несколько часов до ожидаемого приезда инспекторов ОЗХО в Дамаск".

"Тем самым было продемонстрировано, что Франция, США и Великобритания ни в грош не ставят ОЗХО, проявляют полное неуважение к руководству техсекретариата в лице генерального директора Ахмета Узюмджю, - подчеркивается в заявлении. - В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, как клеветнически утверждается в вышеуказанном заявлении, а именно США, Франция и Великобритания".

Постпред также добавил, что все больше членов ОЗХО делают вывод о непристойном поведении США, Великобритании и Франции. По его данным, страны Запада оказывают давление на ОЗХО, о чем свидетельствует появившаяся 25 апреля в пресс-релизе организации фраза о том, что сирийцы, прибывающие в Гаагу (для участия в брифинге по событиям в Думе - прим. ТАСС), должны сначала быть проинтервьюированы следователями МУФС. "Сделано это было, вне всяких сомнений, под нажимом все тех же западных стран, хотя к данному времени техсекретариату должно было быть известно, что из 17 приглашенных в Гаагу сирийцев шестеро уже были соответствующим образом опрошены экспертами МУФС, об интервью с остальными они не просили вообще", - обратил внимание Шульгин.

"Не выдерживает никакой критики голословные утверждения о том, будто подлинность собранной к настоящему времени информации о химических атаках в Думе 7 апреля не подлежит ни малейшему сомнению, - добавил он. - Не то, что 500 человек, о которых упоминается в совместном заявлении, а вообще ни одного пострадавшего от токсичных химикатов в Думе не обнаружено. Некорректными являются ссылки на авторитетное мнение ВОЗ: его руководитель Тедрос Аданом пояснял, что речь шла исключительно о "подозрении" на применение химоружия, основанном на информации от неких местных самоорганизовавшихся медучреждений".

"Верхом лицемерия является призыв к России "полностью сотрудничать с ОЗХО", - продолжил постпред. - Данный факт лишь свидетельствует об одном: оконфузившиеся Франция, США и Великобритания, которых "поймали за руку", уличив в откровенной лжи, не хотят нести ответственность за свои неприглядные действия, направленные на подрыв международного права, дискредитацию ОЗХО и лично гендиректора Ахмета Узюмджю".

"Будучи не в состоянии привести сколько-нибудь серьезные доводы в опровержение показаний "невольных актеров", хорошо различимых в пресловутом ролике "Белых касок", западная "тройка" пустилась "во все тяжкие", лишь бы уйти от ответственности за свои преступные деяния, - констатировал Шульгин. - Но им не спрятаться за "дымовой завесой" дезинформации: все большее количество государств - участников конвенции о запрещении химоружия, в том числе и из числа действующих членов исполнительного совета, делают вывод о непристойном поведении США, Франции и Великобритании, упорно продолжающих деструктивную линию в международных делах, что лишь отдаляет перспективу политического урегулирования в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили ряд НПО, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.

Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Россия и Сирия 26 апреля провели в ОЗХО брифинг с участием 17 свидетелей событий в Думе 7 апреля. В его ходе очевидцы подтвердили, что никакой химатаки на самом деле не было, а ролик "Белых касок" был сфабрикован.

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