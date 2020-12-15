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Шукшина высказалась о своих судах за клевету и задала вопрос Госдуме: "Будет ли работать закон?"

15 декабря 2020, 20:20  •  71 • Политика
Мария Шукшина выразила опасение в связи с законопроектом о клевете в интернете. С одной стороны, она признаёт, что инструмент нужный, ведь и сама актриса проиграла 9 судов о клевете. Но есть и другая сторона медали. "Будет ли работать закон?"
Актриса Мария Шукшина в личном телеграм-канале прокомментировала законопроект о клевете, внесённый накануне в Госдуму. Авторы законопроекта предлагают вводить уголовную ответственность за клевету в интернете. В действующей же редакции намеренный обман в Сети карается штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до 1 года, а также обязательными работами.
Отношение к проекту закона разное. С одной стороны, совершенно ясно, что уровень распространяемой онлайн ложной информации заставляет принимать меры. Более того, есть случаи, когда клевета приводила к травле людей, - на страницы жертв приходили десятки тысяч желающих добиться "справеливости", а после оказывалось, что объект просто подставили.
Мария Шукшина указала и ещё на одну сторону медали. Она предложила разобраться, что же такое "клевета" с точки зрения закона. Под клеветой, в соответствии со статьей 128.1 УК РФ, понимается "распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию".
"Ну, хорошо же? Хорошо! Только вот "свежо предание, но верится с трудом"... Будет ли работать закон, как должен работать или как "нужно", чтобы он работал, тем, кто его продвигает", - задала вопрос Мария Шукшина.
Почему Мария Шукшина критически отнеслась к инициативе? Актриса напомнила, что часто беседует с медиками, не разделяющими официальную позицию о пандемии коронавируса. Не раз её ролики подвергались цензуре на онлайн-площадках, а теперь ещё и на законодательном уровне может появиться новый инструмент:
"Внимание, вопрос: если, к примеру, я в своём интервью спрашиваю гипотетического доктора, заведующего гипотетической больницей, о правомерности действий главы Роскомнадзора или министра здравоохранения, а он не согласен с их действиями и считает их, например, античеловеческими и открыто об этом говорит, то не приравняет ли закон это к оскорблениям и клевете со штрафом и так далее?" - поинтересовалась Шукшина.
В любом случае, норму ещё предстоит обсуждать и, по всей видимости, будут рассмотрены самые разные грани законопроекта. К слову, и сама Мария Шукшина отметила, что в случае грамотного принятия нормы и её последующей реальной работы она и сама была бы довольна. Ведь сегодняшнее законодательство не позволило ей отбиться от жёлтой прессы, также распространявшей клевету:
"С позиции человека, проигравшего в своё время 9 судов о защите чести и достоинства соответственному числу жёлтых ТВ-программ и печатных изданий, я должна обрадоваться. Но! Вот всё время при появлении новых законопроектов возникает это пресловутое но!" - отметила Шукшина.
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