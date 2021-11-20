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Шукшина рассказала о последнем разговоре с Гаркалиным. Перед реанимацией

20 ноября 2021, 18:00  •  258 • Политика
Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни. Мария Шукшина рассказала о последнем разговоре актёра перед реанимацией с режиссёром Виталием Максимовым.
В России от последствий коронавируса скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Актриса Мария Шукшина рассказала о последней беседе артиста перед тем, как он попал в реанимацию.
О смерти актёра стало известно в субботу 20 ноября. Он ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Перед этим он провёл в реанимационном отделении 40 дней. У артиста была тяжёлая форма коронавирусной инфекции COVID-19.
Только что позвонил наш общий друг, режиссёр Виталий Максимов, и сообщил. Они с женой говорили с ним последними... перед реанимацией, в которой он провел 40 дней...
- написала Мария Шукшина в своём Telegram-канале.
Актриса вспоминает, как снималась вместе с Гаркалиным 10 лет назад. Художественном фильме "Крыша" у режиссёра Бориса Грачевского. Он также ушёл из жизни из-за коронавируса в минувшем году.
Сейчас пересмотрела фильм с Валерой. Аж вздрогнула от той траурной музыки, которую Валера играет на скрипке... Слезы текут. Молюсь,
- рассказала Мария Шукшина.
Прощание Валерием Гаркалиным запланировано на 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства. Церемония начнётся примерно в 11:00, сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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