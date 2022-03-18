Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не стыдно"

Мария Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам" против предателей внутри страны в условиях нынешней ситуации: "Я русская, и мне не стыдно".

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" поинтересовался у гостьи студии заслуженной артистки России Марии Шукшиной, как она отреагировала на слезливые заявления так называемых пацифистов из числа звёзд, которые осудили освободительную спецоперацию на Украине.

Актриса призналась, что не могла молчать в той ситуации и потому разместила в соцсетях заявление, где честно обозначила свою позицию:

Я тут же дала пост о том, что я русская и мне не стыдно. Как можно этого стыдиться? Наоборот: такое счастье, что появилась наконец-то надежда.

Она пояснила, что операция поможет выйти из печальной повестки последних восьми лет, связанной с убийствами людей в Донбассе, распространением неонацистской идеологии на Украине и так далее.

Собеседница "Первого русского" призналась: опасается, что эти так называемые звёзды и прочие лица, извиняющиеся за свою русскость, перекроют в медиапространстве успехи наших военных, обесценят их подвиг и страдания жителей Донбасса и обнулят потери:

Нельзя этого допустить. Я за абсолютно жёсткие меры.

Мария Шукшина добавила, что власти, по её мнению, не должны бояться наказывать виновных внутри страны, поскольку народ должен видеть справедливость, видеть наказание, которое идёт за преступлением и предательством.