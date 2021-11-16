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Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин

16 ноября 2021, 05:25  •  125 • Политика
Мария Шукшина показала видео выступления депутата Европарламента о засекреченных контрактах производителей вакцин, поступивших на обсуждение.
Актриса и общественный деятель Мария Шукшина опубликовала видео выступления депутата Европарламента от Румынии Кристиана Тереса, который говорит о засекреченном контракте производителей вакцин, закупленных для европейских потребителей.
Даже после того, как депутаты Европарламента потребовали предоставить документы, эти самые документы направили для обсуждения в скорректированном виде. Как это? Зачеркнув большую часть информации чёрным маркером - эти закрытые страницы Терес в том числе показал журналистам в ходе своего выступления:
В начале этого года у нас было много дебатов в парламенте, где мы требовали полного доступа к контрактам, подписанным между этими компаниями, которые производят препараты для уколов, и Европейским союзом.
Полного доступа не получилось. "Тщательное изучение" документов пришлось проводить по обрывочным фразам, а теперь, как подчеркнул депутат, людей ограничивают в правах, если они отказываются от вакцинации и не получают так называемый зелёный сертификат (аналог нашего QR-кода).
Комментируя выступление, Мария Шукшина написала:
"Я уже публиковала несколько дней назад пресс-конференцию нескольких депутатов Европарламента о неправомерном использовании зелёного сертификата, среди которых был и Кристиан Терес, депутат Европарламента от Румынии. Здесь ещё одно его смелое заявление".
Полное видео выступления Тереса о контрактах с производителями вакцин доступно по ссылке.

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