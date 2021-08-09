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Шукшина показала многотысячные протесты во Франции. Но скандал вызвал всего один плакат
09 августа 2021, 18:35 • 225 • В мире
Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале разместила два ролика о протестах против санитарного пропуска во Франции. По ее словам, по телевидению такое не показывают.
Уже больше недели бунтует Франция из-за введения санитарных пропусков. Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале разместила видео с места демонстраций. На записи – река людей.
Тысячи человек размахивают флагами Франции и кричат liberté!" - ("Свобода!").
"Франция уже почти 10 дней на площадях! По ТВ не показывают..." - отметила Шукшина.
Примечательно, что несмотря на массовые протесты бурная реакция со стороны правоохранителей последовала не из-за них, а из-за одного плаката. В городе Мец одна из участниц демонстрации несла плакат с изображениями "предателей".
По мнению главы МВД Франции Жеральда Дарманена, плакат был с антисемитским подтекстом. На самом плакате был написан лозунг Mais qui? ("Но кто?"), окруженный рядом фамилий известных личностей.
В частности, фигурируют Макрон, Сорос, Веран (глава минздрава Франции) и другие. Под лозунгом нанесено слово traîtres ("предатели").
Ранее газета Libération сообщала, что лозунг использовался некоторыми протестующими во Франции и содержит в себе антисемитскую отсылку, возлагающую ответственность на евреев, в данном случае - за пандемию и политику вакцинации.
Дарманен подчеркнул, что плакат отвратителен. Он добавил, что уже обратился в префектуру департамента Мозеля доложить об этом в прокуратуру.
Международная лига против расизма и антисемитизма осудила плакат в Twitter. С критикой плаката в Twitter также выступили госсекретарь при министерстве обороны Франции Женевьев Дарьесек, а также бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс.
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