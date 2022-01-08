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Шукшина перед откровениями о Казахстане сделала предупреждение

08 января 2022, 02:55  •  48 • В мире
Актриса Мария Шукшина поделилась с подписчиками в телеграм-канале реакцией простых людей на то, что происходит в Казахстане.
Хаос, творящийся в эти дни в Казахстане, не оставил равнодушными людей и в России. Актриса Мария Шукшина на своей странице в Telegram опубликовала откровенные комментарии людей на происходящее.
При этом Шукшина перед лентой сообщений сделала специальное предупреждение для журналистов.
"Специально обращаю внимание, это комментарии моих подписчиков. Публикую самые распространённые", - пояснила она.
В откликах, поступивших Шукшиной, граждане сопереживают казахстанцам, оказавшимся "в бедности и нищете". "Я не думала, что там так плохо. Люди устали и психически потеряли равновесие. Да и на чём держать это равновесие!" - пишет одна из подписчиц Шукшиной.
Другие комментаторы отмечают, что к раздраю в республике привела ненасытная элита и беспорядки стали следствием внутриклановых разборок.
Ещё один подписчик добавил, что обстановку специально накаляют близ рубежей России.
"И пока граждане бывшего СССР не поймут, что сеется вражда между гражданами бывшей могучей страны, так и будет. Никаких союзов вокруг России американцам не надо", - грустно заметил один из пользователей.

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