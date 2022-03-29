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Шухер на грядке: Россия продолжает нещадно давить неонацистских овощей

29 марта 2022, 00:45  •  47 • Украина
Как передаёт Минобороны России, выкорчевывание нацизма на территории Украины идёт успешно. Конечно, хотелось бы и быстрее, но что поделать – быстрее нельзя. ВСУшники овощи слабые, но хитрые. Как всегда, прикрываются людьми.



Армия России вышла к южным окраинам Новосёловки. Вот вам ещё одна прекрасная новость – армия России сбила в воздухе пять «Смерчей» в Херсонской области. Это, конечно, не «Точки-У», но вряд ли от этой самой области что-то осталось бы, если бы они упали.

А теперь давайте вспомним, что во всех этих населённых пунктах есть люди. Все они хотят жить в спокойствии и мире, но ВСУ почему-то считают, что их граждане недостойны такой жизни и всех их нужно сравнять с землёй. Нет людей – нет свидетелей тех зверств, которые эти шакалы творят на своей же земле. Я правильно улавливаю ход их мысли? Хотя какие уж там у неонацистов мысли… Руку к небу, гранату в зубы и вперёд, убивать людей.

Кстати, успехи не только у наших ребят, но и у военных ЛНР. Теперь у них под контролем Ивановка и Новосадовое.

В целом статистика радует. С начала операции сбили 308 украинских беспилотников, 1 713 танков. Круто, что наши парни идут вперёд и продолжают спецоперацию несмотря ни на что. Как бы ни осуждали их те, кто не видят всего ужаса происходящего, они совершают самый настоящий подвиг. Это мы должны ценить и помнить.

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