Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Главная / В мире

Шубы уйдут в прошлое из-за COVID-19? В Дании объяснили уничтожение пушных зверьков

06 ноября 2020, 02:05  •  34 • В мире
Власти Дании объяснили, зачем решили уничтожить всех норок в стране. Зверьков подозревают в том, что они переносят мутировавший коронавирус и могут заразить им человека. Если это так, то вскоре норковые шубы останутся в прошлом.
Датские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Метте Фредериксен сообщили об уничтожении всех норок в Дании. Такое решение было принято властями после выявления у 12 граждан мутировавшего вируса COVID-19, который якобы могут переносить норки.
Учёные говорят, что новый вирус подавляет способность организма к образованию антител, что может сделать вакцину бесполезной.
Фредериксен отметила, что правительство страны прекрасно понимает масштабы трагедии, которая обрушилась на заводчиков норок и меховые фабрики. "Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это чёрный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности", - подчеркнула она.
Однако в связи с тем, что коронавирусную инфекцию обнаружили уже на 207 фермах, властям приходится идти на такие кардинальные меры, чтобы не допустить распространения инфекции по всей Дании и миру.
Уничтожать норок будут военные и специалисты датского МЧС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
05 ноября 2020, 18:35
The Economist увидел угрозу: Не шутка - пять тысяч русских десантников мобилизуют за два часа
05 ноября 2020, 22:15
На "Смерч" Карабах ответит контрударом. Армения выдала ультиматум Азербайджану
05 ноября 2020, 18:35
Оправдание украинского сержанта за убийство итальянца Зеленский назвал победой
05 ноября 2020, 20:20
«Это большая победа»: апелляционный суд в США предписал освободить россиянку Осипову
05 ноября 2020, 18:35
Чеченские карикатуры не прошли цензуру Instagram
06 ноября 2020, 00:10
Гаагское обвинение: к чему может привести отставка президента Косова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
04 ноября 2020, 05:00
Турки лишили власти министра обороны Азербайджана - WarGonzo
02 ноября 2020, 19:05
"Украина погибает": всплыло секретное аудиосообщение Зеленского
03 ноября 2020, 18:55
"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.