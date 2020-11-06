Шубы уйдут в прошлое из-за COVID-19? В Дании объяснили уничтожение пушных зверьков

Датские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Метте Фредериксен сообщили об уничтожении всех норок в Дании. Такое решение было принято властями после выявления у 12 граждан мутировавшего вируса COVID-19, который якобы могут переносить норки.

Учёные говорят, что новый вирус подавляет способность организма к образованию антител, что может сделать вакцину бесполезной.

Фредериксен отметила, что правительство страны прекрасно понимает масштабы трагедии, которая обрушилась на заводчиков норок и меховые фабрики. "Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это чёрный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности", - подчеркнула она.

Однако в связи с тем, что коронавирусную инфекцию обнаружили уже на 207 фермах, властям приходится идти на такие кардинальные меры, чтобы не допустить распространения инфекции по всей Дании и миру.

Уничтожать норок будут военные и специалисты датского МЧС.