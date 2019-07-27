Штурм парламента довел до суда: Экс-министр обороны Грузии стал обвиняемым по делу об антироссийских провокациях в Тбилиси

Правоохранительные органы Грузии предъявили обвинения бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили, который был задержан 25 июля. Об этом сообщил адвокат политика Мамука Чабашвили.

Следователи обвиняют Окруашвили в организации беспорядков (статья 22 УК Грузии) в Тбилиси 20-21 июня, катализатором которых стала антироссийская провокация в здании грузинского парламента. Инцидент привёл к обострению двусторонних отношений и ударил по туризму.

Согласно формулировке, группа лиц, среди которых был Окруашвили, призывала людей к насилию и штурму парламента. При этом сам адвокат не считает твердым доказательством видеозаписи, на которых видно, как якобы его подзащитный и другие люди пытаются прорвать кордон полиции. Не верит он и показаниям свидетелей.

Ираклий Окруашвили является бывшим соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В июне 2019 года создал партию "Победившая Грузия", после чего регулярно начал прорываться в информационное пространство страны.

Политик отрицает все обвинения и утверждает, что его задержание связано с высказываниями о телеканале "Рустави-2", который вернулся под контроль предпринимателя Кибара Халваши. По версии Окруашвили, это он в 2004 году приобрел телеканал, а Халваши якобы был лишь номинальным владельцем. Политик также подал соответствующий иск в суд.

Отметим, что перед возвращением "Рустави-2" под контроль Кибара Халваши руководство телеканала попыталось спровоцировать новый скандал, оскорбив в прямом эфире президента России Владимира Путина. Инцидент возмутил даже простых грузин, которые выступили против подобных действий.