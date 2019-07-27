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Штурм парламента довел до суда: Экс-министр обороны Грузии стал обвиняемым по делу об антироссийских провокациях в Тбилиси
27 июля 2019, 20:09 • 136 • Политика
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили стал обвиняемым по делу об антироссийских провокациях и попытке штурма парламента в Тбилиси. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.
Правоохранительные органы Грузии предъявили обвинения бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили, который был задержан 25 июля. Об этом сообщил адвокат политика Мамука Чабашвили.
Следователи обвиняют Окруашвили в организации беспорядков (статья 22 УК Грузии) в Тбилиси 20-21 июня, катализатором которых стала антироссийская провокация в здании грузинского парламента. Инцидент привёл к обострению двусторонних отношений и ударил по туризму.
Согласно формулировке, группа лиц, среди которых был Окруашвили, призывала людей к насилию и штурму парламента. При этом сам адвокат не считает твердым доказательством видеозаписи, на которых видно, как якобы его подзащитный и другие люди пытаются прорвать кордон полиции. Не верит он и показаниям свидетелей.
Ираклий Окруашвили является бывшим соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В июне 2019 года создал партию "Победившая Грузия", после чего регулярно начал прорываться в информационное пространство страны.
Политик отрицает все обвинения и утверждает, что его задержание связано с высказываниями о телеканале "Рустави-2", который вернулся под контроль предпринимателя Кибара Халваши. По версии Окруашвили, это он в 2004 году приобрел телеканал, а Халваши якобы был лишь номинальным владельцем. Политик также подал соответствующий иск в суд.
Отметим, что перед возвращением "Рустави-2" под контроль Кибара Халваши руководство телеканала попыталось спровоцировать новый скандал, оскорбив в прямом эфире президента России Владимира Путина. Инцидент возмутил даже простых грузин, которые выступили против подобных действий.
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