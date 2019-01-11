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Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины

11 января 2019, 21:09  •  214 • Политика
Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вместе с полицией штурмует свой офис в центре Киева.
В центре Киева кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский и полиция штурмуют офис. Помещение стало предметом споров между политиком-юмористом и неизвестным предпринимателем.
Сообщается, что дело о принадлежности офиса сейчас находится на рассмотрении в суде. Тем не менее люди предпринимателя самовольно проникли в помещение, и начали там хозяйничать. Узнав об этом Зеленский вызвал силовиков, которые взяли офис штурмом.
По информации очевидцев, из здания вывели 5 человек. Их поместили в автобус спецназа, припаркованный рядом со зданием.
Напомним, что Зеленский входит в тройку фаворитов на предстоящих выборах президента Украины. Он располагается на втором месте рейтинга и превосходит по популярности действующего главу государства Петра Порошенко.
"Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют", - цитирует украинское издание "Вести" очевидца событий, который назвал себя защитником офиса.

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