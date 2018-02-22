Штурм «Нубльского коридора»: чем обернётся для Анкары очередная утопическая стратегия Эрдогана? • 163 • Аналитика



В своём оголтелом стремлении заполучить контроль над северными провинциями Сирийской Арабской Республики президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган и его ближайшее политическое окружение, бесспорно, не только перешли все грани дозволенного, но и практически потеряли здравый смысл. Сперва (около месяца назад) это была хитроумная «игра конвоев» на территории так называемого «Идлибского гадюшника», направленная на укрепление оборонительных возможностей террористической группировки «Тахрир аш-Шам» и оппозиционно-террористической FSA перед наступающими правительственными войсками и отрядами «Хезболлы». Прибытие турецких конвоев, наносивших совместный с «ан-Нусрой» удар по подконтрольному САА прифронтовому Хадеру и его окрестностям, на политическом уровне умело маскировалось созданием зоны деэскалации на севере Сирии, что в итоге привело к выгодному для Анкары результату: на границе Идлиба было возведено несколько фортификационных/наблюдательных сооружений, которые практически «заморозили» наступление сирийской армии на оккупированный протурецкими силами Идлиб. Это означает, что Эрдоган закрепил за собой полный контроль над громадным участком сирийской земли, прилегающим к илу Хатай. Первый этап турецкой интервенции можно считать завершённым.



Как вы помните, одновременно с установлением наблюдательных пунктов в Идлибе произошел трагический инцидент с перехватом нашего Су-25 близ Идлиба посредством ПЗРК, который мог быт передам террористам «Тахрир аш-Шам» исключительно через сирийско-турецкую границу. Это можно интерпретировать лишь как предупреждение о последствиях зачистки Идлиба, адресованное Дамаску и Москве. И, к сожалению, очередной «нож в спину» остался без ответа, — западный участок фронта в Идлибе «затих».





Вторым этапом турецкой интервенции против Сирии является начатая ровно месяц назад военная операция «Оливковая ветвь», направленная захват курдского кантона Африн в северо-западной части провинции Халеб, конечной целью которой изначально должно было стать объединение в единый оперативно-стратегический «кулак» района Азаза (принадлежит протурецким ребелам из ССА) и «идлибского гадюшника», где Африн на текущий момент — проблемное звено для Анкары. Как удалось выяснить ранее, анонсированное Эрдоганом продолжение «Оливковой ветви» против района Манбиджа стало чистой воды блефом, ведь эти территории Сирийского Курдистана, в отличие от Африна, находятся под мощной защитой Военно-воздушных сил, Корпуса морской пехоты и ССО США, командования которых уже давно разработали стратегическую оборонительную концепцию на случай наступления турецкой армии. Более того, манбиджские курдские отряды SDF («Сирийских демократических сил») уже давно напичканы наиболее современным американским противотанковым ракетным вооружением, способным даже без прямой поддержки сил западной коалиции превратить любые поползновения СВ Турции на Рожаву в заранее провальную акцию, которая превратиться для первых в партизанскую «мясорубку».



В афринском анклаве действуют Отряды самообороны YPG/YPJ, никоим образом не патронируемые Центральным командованием ВС во главе с генерал-лейтенантом Джеффри Харриганом, и оказывающие противодействие боевикам протурецкой FSA и ВС Турции в одиночку, лишь благодаря прибытию в Африн добровольцев из подконтрольных САА районов, других районов Рожавы, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Пентагон полностью абстрагировался от разрешения ситуации в кантоне Африн ещё 18 января 2018 года, когда официальный представитель западной коалиции и сотрудник по связям с общественностью полковник Райан Диллон заявил об отсутствии каких либо задач и интересов ВС США в этом анклаве. Почему Вашингтон занял такую позицию?



Ответ крайне прост. Африн — ярко выраженный эксклав, отделённый от Манбиджа 23,5-километровым «перешейком» севернее Эль-Баб, подконтрольным «Сирийской свободной армии». Следовательно, для оказания афринским курдам военной поддержки в столкновении с Сухопутными войсками Турции могло потребоваться применение военно-транспортной авиации, действующей через воздушное пространство над Азазом, где ситуацией «рулит» протурецкая FSA (ведь на предоставление американцам воздушного коридора над Алеппо Дамаск ни при каких условиях бы не согласился). А это означало бы прямую конфронтацию с Анкарой, что американцев также не устраивает в связи с возможным перекрытием Басфора для эсминцев УРО «Арлей Бёрк» 6-го оперативного флота ВМФ США, которые то и дело заходят в акваторию Чёрного моря для отслеживания оперативности Морской авиации Черноморского флота и радиоэлектронной разведки береговых радиоизлучающих объектов в Крыму с помощью станции предупреждения об облучении, интегрированной в комплекс бортовой обороны AN/SLQ-32(V). Не стал Пентагон вмешиваться в дела Африна и в связи с видимым объёмом материальных затрат и привлекаемых военно-технических средств, которые необходимо поддерживать на должном уровне в случае столкновения с мощной и отлично оснащённой Сирийской Арабской Армией (речь идёт совсем не о тех подразделениях которые потерпели поражение от огня «Ганшипа» под Дейр-эз-Зором из-за отсутствия должных средств войсковой ПВО). В поисках программ кандидатов в президенты России



В итоге будущее кантона Африн оказалось в руках Дамаска и Москвы. Более того, его поддержка силами сирийской армии стало бы отличным шансом перехватить инициативу у Анкары в установлении контроля над северной частью Сирии, поставив на место Эрдогана с его имперскими замашками. И, как стало известно вечером 20 февраля от многочисленных российских новостных ресурсов со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA и источники в СНС/NDF («Cирийских национальных силах»), командование сирийской армии такую возможность не упустило.



Уже вечером того же дня, на участке автомагистрали «Маир — Шатал аз-Зиярах», из северо-западных окрестностей Алеппо в кантон Африн выдвинулась внушительная колонна проправительственного сирийского ополчения, представленная шиитскими бойцами из Захры, Нубля, Алеппо, Хамы и других городов Сирии. По неподтверждённой информации, «костяк» группировки могут представлять ротные подразделения элитного 5-го штурмового корпуса сирийской армии, представленные добровольцами из САР и Ирана, а также отряды «Хезболлы». Дополнительные силы были подтянуты в течение дня и вечера 21 февраля, полностью опровергнув несоответствующие действительности заявления Эрдогана о том, что силы САА отступили после артиллерийского удара по трассе «Маир — Шатал аз-Зиярах» (подразделения вошли несмотря на огонь батарей дальнобойных САУ T-155 «Firtina», получающих целеуказание от БПЛА). В связи с этим пресс-секретарь YPG Рейзан Хеду не полез за словом в карман и назвал турецкого президента «плохим дорожным полицейским».



Отметим, что на сегодняшний день известно лишь о пехотных подразделениях СНС, прибывших в основном на внедорожниках-пикапах и микроавтобусах: ни ствольной артиллерии, ни бронетехники в конвоях замечено ещё не было, что может наводить на мрачные размышления о пролонгировании операции по вытеснению протурецких сил из кантона на многие месяцы или даже годы. Тем не менее, не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Если взглянуть на топографическую карту кантона Африн и сравнить её с ежедневно обновляемой тактической картой syria.liveuamap.com, можно обратить внимание, что максимальная глубина продвижения оккупационных формирований FSA в кантон составила 9 км, в районе населённого пункта Дуракли (северный фронт Африна). Немецкие солдаты «сдержат Россию»?



Остановка наступления на этом операционном направлении связана с тем, что захваченный ребелами холм близ населённого пункта Эш-Шаюх позволяет поддерживать наступающие в сторону низменного русла реки Африн формирования FSA лишь до деревни Дуракли (при работе крупнокалиберными снайперскими винтовками и пулемётами). В районе же южных деревень Баллурсаник и Эль-Юиджи (6,5 км от Эш-Шаюх) топографические факторы перестают играть на руку протурецким формированиям FSA, и курдский опыт ведения партизанской войны начинает брать верх. Итог: захваченные деревни Дуракли, Диван эт-Тахтани и Хамлурак, — это и есть весь тактический успех FSA и СВ Турции за первый месяц операции «Оливковая ветвь». Центральные участки кантона, отличающиеся сложнейшим возвышенным рельефом, остаются недоступными для ССАшников и надёжно контролируются отрядами YPG.



Что касается недавно прибывших проправительственных «Сирийских национальных сил», то эти бойцы (включая противотанковые расчёты) в данный момент распределены по двум наиболее танко- и пехотоопасным направлениям. Одним из таких направлений является город Джандарис, который находится под угрозой захвата наступающими боевиками FSA из Хатая и «идлибского гадюшника», другим — железнодорожная ветка «Телль-Рифат — Раджу», к которой уже давно присматриваются формирования «Сирийской свободной армии» и ССО Турции, наступающие на Западном фронте (со стороны трассы D825). Ж/Д-ветка «Телль-Рифат — Раджу» позволяет крайне быстро выдвинуться на северо-западные окраины города Африн. Присоединившиеся к бойцам YPG на горных хребтах сирийские ополченцы помогут остановить противника на данных рубежах. В успехе построения эшелонированных противотанковых рубежей «Сирийскими национальными силами» и YPG/YPJ не стоит даже сомневаться, ведь помимо тактического опыта в их распоряжении имеются весьма современные противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», «Метис-М» и «TOW-2B», обладающие тандемными кумулятивными БЧ с бронепробиваемостью 750, 900 мм соответственно. Что Россия и США сократили по договору СНВ-3



Несмотря на то, что горе-стратегия Эрдогана по полной оккупации провинций Идлиб и Алеппо, а также геноциде курдского народа была раскрыта и российской и сирийской сторонами, а СНС вводились в Африн под прикрытием сирийских средств ПВО (развёрнуты близ Маира и Нубля), турецкий президент и его окружение продолжают делать как лживые, так и абсурдные заявления.



Одним из авторов подобных заявлений стал турецкий министр по делам ЕС и руководитель турецкой делегации на переговорах с Европейским союзом Омер Челик. В ходе своего «спича» на 37-м заседании Консультативного комитета «Турция — ЕС» 20 февраля, Челик отметил, что турецкие военнослужащие «прилагают максимальные усилия для защиты мирных жителей Африна» в период выполнения операции «Оливковая ветвь». И эти слова прозвучали из уст человека, чьё государство за один только месяц военной операции против Африна уничтожило около 1000 человек мирного курдского населения. Что же касается абсурдности заявлений, то здесь первое место принадлежит действующему президенту Р. Эрдогану, демонстрирующему полную некомпетентность в вопросах оценки тактической ситуации в северной части Сирийской Арабской Республики. Спустя несколько часов после начала переброски наиболее боеспособных подразделений сирийского ополчения в Африн Эрдоган выступил перед турецким парламентом с заявлением о «скорой осаде центра города Африн с целью блокирования переброски подкрепления и оказания военно-технической поддержки».



«Русский» транспортный коридор в сердце Европы

Тактическая картина в районе "Нубльского коридора" складывается не в пользу протурецких формирований (см. syria.liveuamap.com)



О какой осаде может идти речь, когда наступающие боевики FSA не приблизились к западным, северным и восточным окраинам города Африн даже на 15 — 20 км? Ведь после включения в противостояние на стороне YPG/YPJ прошедших подготовку в КСИР NDF дела у протурецких сил будут крайне плохими. Для фантазируемого Эрдоганом взятия Африна в тактический котёл (с невозможностью получения помощи извне) «зелёным» боевикам-ребелам потребуется совершить широкомасштабный 15-километровый наступательный «бросок» от южных окраин Захры до северных рубежей Телль-Рифата (через так называемый «Нубльский коридор»). При этом, избежать прямого столкновения с Сирийской Арабской Армией здесь ни при каких условиях не удастся (см. карту выше). А это грозит крупным региональным конфликтом, даже несмотря на недавние переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, ведь первый блюдёт в регионе собственные имперские интересы, неплохо прикрываясь членством в НАТО. На такой случай, пока лишь в качестве подстраховки, ВКС России вновь перебросили на АвБ Хмеймим звено сверхманевренных истребителей переходного поколения Су-35С, «лидировавшихся» Ту-154М, а также модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с модернизированным радиолокационным комплексом «Шмель», об этом вечером 21 февраля сообщили сирийские источники на syria.liveuamap.com. Уж эти машины на фоне непредсказуемых действий со стороны Хель Хаавир, ВВС Турции и ВВС США лишними здесь не будут.



Источники информации:

http://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/a-42655142?maca=rus-rss-ru-all-1126-rdf

https://syria.liveuamap.com/

https://bmpd.livejournal.com/3100218.html

https://lenta.ru/news/2018/02/21/afrin/ В своём оголтелом стремлении заполучить контроль над северными провинциями Сирийской Арабской Республики президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган и его ближайшее политическое окружение, бесспорно, не только перешли все грани дозволенного, но и практически потеряли здравый смысл. Сперва (около месяца назад) это была хитроумная «игра конвоев» на территории так называемого «Идлибского гадюшника», направленная на укрепление оборонительных возможностей террористической группировки «Тахрир аш-Шам» и оппозиционно-террористической FSA перед наступающими правительственными войсками и отрядами «Хезболлы». Прибытие турецких конвоев, наносивших совместный с «ан-Нусрой» удар по подконтрольному САА прифронтовому Хадеру и его окрестностям, на политическом уровне умело маскировалось созданием зоны деэскалации на севере Сирии, что в итоге привело к выгодному для Анкары результату: на границе Идлиба было возведено несколько фортификационных/наблюдательных сооружений, которые практически «заморозили» наступление сирийской армии на оккупированный протурецкими силами Идлиб. Это означает, что Эрдоган закрепил за собой полный контроль над громадным участком сирийской земли, прилегающим к илу Хатай. Первый этап турецкой интервенции можно считать завершённым.Как вы помните, одновременно с установлением наблюдательных пунктов в Идлибе произошел трагический инцидент с перехватом нашего Су-25 близ Идлиба посредством ПЗРК, который мог быт передам террористам «Тахрир аш-Шам» исключительно через сирийско-турецкую границу. Это можно интерпретировать лишь как предупреждение о последствиях зачистки Идлиба, адресованное Дамаску и Москве. И, к сожалению, очередной «нож в спину» остался без ответа, — западный участок фронта в Идлибе «затих».Вторым этапом турецкой интервенции против Сирии является начатая ровно месяц назад военная операция «Оливковая ветвь», направленная захват курдского кантона Африн в северо-западной части провинции Халеб, конечной целью которой изначально должно было стать объединение в единый оперативно-стратегический «кулак» района Азаза (принадлежит протурецким ребелам из ССА) и «идлибского гадюшника», где Африн на текущий момент — проблемное звено для Анкары. Как удалось выяснить ранее, анонсированное Эрдоганом продолжение «Оливковой ветви» против района Манбиджа стало чистой воды блефом, ведь эти территории Сирийского Курдистана, в отличие от Африна, находятся под мощной защитой Военно-воздушных сил, Корпуса морской пехоты и ССО США, командования которых уже давно разработали стратегическую оборонительную концепцию на случай наступления турецкой армии. Более того, манбиджские курдские отряды SDF («Сирийских демократических сил») уже давно напичканы наиболее современным американским противотанковым ракетным вооружением, способным даже без прямой поддержки сил западной коалиции превратить любые поползновения СВ Турции на Рожаву в заранее провальную акцию, которая превратиться для первых в партизанскую «мясорубку».В афринском анклаве действуют Отряды самообороны YPG/YPJ, никоим образом не патронируемые Центральным командованием ВС во главе с генерал-лейтенантом Джеффри Харриганом, и оказывающие противодействие боевикам протурецкой FSA и ВС Турции в одиночку, лишь благодаря прибытию в Африн добровольцев из подконтрольных САА районов, других районов Рожавы, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Пентагон полностью абстрагировался от разрешения ситуации в кантоне Африн ещё 18 января 2018 года, когда официальный представитель западной коалиции и сотрудник по связям с общественностью полковник Райан Диллон заявил об отсутствии каких либо задач и интересов ВС США в этом анклаве. Почему Вашингтон занял такую позицию?Ответ крайне прост. Африн — ярко выраженный эксклав, отделённый от Манбиджа 23,5-километровым «перешейком» севернее Эль-Баб, подконтрольным «Сирийской свободной армии». Следовательно, для оказания афринским курдам военной поддержки в столкновении с Сухопутными войсками Турции могло потребоваться применение военно-транспортной авиации, действующей через воздушное пространство над Азазом, где ситуацией «рулит» протурецкая FSA (ведь на предоставление американцам воздушного коридора над Алеппо Дамаск ни при каких условиях бы не согласился). А это означало бы прямую конфронтацию с Анкарой, что американцев также не устраивает в связи с возможным перекрытием Басфора для эсминцев УРО «Арлей Бёрк» 6-го оперативного флота ВМФ США, которые то и дело заходят в акваторию Чёрного моря для отслеживания оперативности Морской авиации Черноморского флота и радиоэлектронной разведки береговых радиоизлучающих объектов в Крыму с помощью станции предупреждения об облучении, интегрированной в комплекс бортовой обороны AN/SLQ-32(V). Не стал Пентагон вмешиваться в дела Африна и в связи с видимым объёмом материальных затрат и привлекаемых военно-технических средств, которые необходимо поддерживать на должном уровне в случае столкновения с мощной и отлично оснащённой Сирийской Арабской Армией (речь идёт совсем не о тех подразделениях которые потерпели поражение от огня «Ганшипа» под Дейр-эз-Зором из-за отсутствия должных средств войсковой ПВО).В итоге будущее кантона Африн оказалось в руках Дамаска и Москвы. Более того, его поддержка силами сирийской армии стало бы отличным шансом перехватить инициативу у Анкары в установлении контроля над северной частью Сирии, поставив на место Эрдогана с его имперскими замашками. И, как стало известно вечером 20 февраля от многочисленных российских новостных ресурсов со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA и источники в СНС/NDF («Cирийских национальных силах»), командование сирийской армии такую возможность не упустило.Уже вечером того же дня, на участке автомагистрали «Маир — Шатал аз-Зиярах», из северо-западных окрестностей Алеппо в кантон Африн выдвинулась внушительная колонна проправительственного сирийского ополчения, представленная шиитскими бойцами из Захры, Нубля, Алеппо, Хамы и других городов Сирии. По неподтверждённой информации, «костяк» группировки могут представлять ротные подразделения элитного 5-го штурмового корпуса сирийской армии, представленные добровольцами из САР и Ирана, а также отряды «Хезболлы». Дополнительные силы были подтянуты в течение дня и вечера 21 февраля, полностью опровергнув несоответствующие действительности заявления Эрдогана о том, что силы САА отступили после артиллерийского удара по трассе «Маир — Шатал аз-Зиярах» (подразделения вошли несмотря на огонь батарей дальнобойных САУ T-155 «Firtina», получающих целеуказание от БПЛА). В связи с этим пресс-секретарь YPG Рейзан Хеду не полез за словом в карман и назвал турецкого президента «плохим дорожным полицейским».Отметим, что на сегодняшний день известно лишь о пехотных подразделениях СНС, прибывших в основном на внедорожниках-пикапах и микроавтобусах: ни ствольной артиллерии, ни бронетехники в конвоях замечено ещё не было, что может наводить на мрачные размышления о пролонгировании операции по вытеснению протурецких сил из кантона на многие месяцы или даже годы. Тем не менее, не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Если взглянуть на топографическую карту кантона Африн и сравнить её с ежедневно обновляемой тактической картой syria.liveuamap.com, можно обратить внимание, что максимальная глубина продвижения оккупационных формирований FSA в кантон составила 9 км, в районе населённого пункта Дуракли (северный фронт Африна).Остановка наступления на этом операционном направлении связана с тем, что захваченный ребелами холм близ населённого пункта Эш-Шаюх позволяет поддерживать наступающие в сторону низменного русла реки Африн формирования FSA лишь до деревни Дуракли (при работе крупнокалиберными снайперскими винтовками и пулемётами). В районе же южных деревень Баллурсаник и Эль-Юиджи (6,5 км от Эш-Шаюх) топографические факторы перестают играть на руку протурецким формированиям FSA, и курдский опыт ведения партизанской войны начинает брать верх. Итог: захваченные деревни Дуракли, Диван эт-Тахтани и Хамлурак, — это и есть весь тактический успех FSA и СВ Турции за первый месяц операции «Оливковая ветвь». Центральные участки кантона, отличающиеся сложнейшим возвышенным рельефом, остаются недоступными для ССАшников и надёжно контролируются отрядами YPG.Что касается недавно прибывших проправительственных «Сирийских национальных сил», то эти бойцы (включая противотанковые расчёты) в данный момент распределены по двум наиболее танко- и пехотоопасным направлениям. Одним из таких направлений является город Джандарис, который находится под угрозой захвата наступающими боевиками FSA из Хатая и «идлибского гадюшника», другим — железнодорожная ветка «Телль-Рифат — Раджу», к которой уже давно присматриваются формирования «Сирийской свободной армии» и ССО Турции, наступающие на Западном фронте (со стороны трассы D825). Ж/Д-ветка «Телль-Рифат — Раджу» позволяет крайне быстро выдвинуться на северо-западные окраины города Африн. Присоединившиеся к бойцам YPG на горных хребтах сирийские ополченцы помогут остановить противника на данных рубежах. В успехе построения эшелонированных противотанковых рубежей «Сирийскими национальными силами» и YPG/YPJ не стоит даже сомневаться, ведь помимо тактического опыта в их распоряжении имеются весьма современные противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», «Метис-М» и «TOW-2B», обладающие тандемными кумулятивными БЧ с бронепробиваемостью 750, 900 мм соответственно.Несмотря на то, что горе-стратегия Эрдогана по полной оккупации провинций Идлиб и Алеппо, а также геноциде курдского народа была раскрыта и российской и сирийской сторонами, а СНС вводились в Африн под прикрытием сирийских средств ПВО (развёрнуты близ Маира и Нубля), турецкий президент и его окружение продолжают делать как лживые, так и абсурдные заявления.Одним из авторов подобных заявлений стал турецкий министр по делам ЕС и руководитель турецкой делегации на переговорах с Европейским союзом Омер Челик. В ходе своего «спича» на 37-м заседании Консультативного комитета «Турция — ЕС» 20 февраля, Челик отметил, что турецкие военнослужащие «прилагают максимальные усилия для защиты мирных жителей Африна» в период выполнения операции «Оливковая ветвь». И эти слова прозвучали из уст человека, чьё государство за один только месяц военной операции против Африна уничтожило около 1000 человек мирного курдского населения. Что же касается абсурдности заявлений, то здесь первое место принадлежит действующему президенту Р. Эрдогану, демонстрирующему полную некомпетентность в вопросах оценки тактической ситуации в северной части Сирийской Арабской Республики. Спустя несколько часов после начала переброски наиболее боеспособных подразделений сирийского ополчения в Африн Эрдоган выступил перед турецким парламентом с заявлением о «скорой осаде центра города Африн с целью блокирования переброски подкрепления и оказания военно-технической поддержки».О какой осаде может идти речь, когда наступающие боевики FSA не приблизились к западным, северным и восточным окраинам города Африн даже на 15 — 20 км? Ведь после включения в противостояние на стороне YPG/YPJ прошедших подготовку в КСИР NDF дела у протурецких сил будут крайне плохими. Для фантазируемого Эрдоганом взятия Африна в тактический котёл (с невозможностью получения помощи извне) «зелёным» боевикам-ребелам потребуется совершить широкомасштабный 15-километровый наступательный «бросок» от южных окраин Захры до северных рубежей Телль-Рифата (через так называемый «Нубльский коридор»). При этом, избежать прямого столкновения с Сирийской Арабской Армией здесь ни при каких условиях не удастся (см. карту выше). А это грозит крупным региональным конфликтом, даже несмотря на недавние переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, ведь первый блюдёт в регионе собственные имперские интересы, неплохо прикрываясь членством в НАТО. На такой случай, пока лишь в качестве подстраховки, ВКС России вновь перебросили на АвБ Хмеймим звено сверхманевренных истребителей переходного поколения Су-35С, «лидировавшихся» Ту-154М, а также модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с модернизированным радиолокационным комплексом «Шмель», об этом вечером 21 февраля сообщили сирийские источники на syria.liveuamap.com. Уж эти машины на фоне непредсказуемых действий со стороны Хель Хаавир, ВВС Турции и ВВС США лишними здесь не будут. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 163 Источник Похожие новости Немецкие солдаты «сдержат Россию»? Дипломат, которого так не хватает... «Русский» транспортный коридор в сердце Европы

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