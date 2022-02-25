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Штурм начался? В Киеве жители Троещины сообщили о мощных взрывах
25 февраля 2022, 23:05 • 185 • Политика
Жители киевского района Троещина сообщают в соцсетях о мощных взрывах.
Появились видео от жителей одного из районов Киева - Троещина.
По данным местных СМИ, которые получают их от местных жителей, сообщается о серии взрывов возле ТЭЦ-6. В соцсетях опубликовано несколько видео якобы из Киева, на которых слышны взрывы и наблюдаются вспышки света.
Пока нет информации, с чем связаны взрывы и кто может быть их источником. Район столицы Украины Троещина располагается на левом берегу Днепра.
Власти Киева заявили об угрозе авиаудара и призывают всех спрятаться в укрытиях. Об этом сообщает ТГ-канал "Раньше всех". В соцсетях распространяют видео из метро Киева.
Как сообщал Царьград, власти Киева, в том числе мэр Кличко, выступили за раздачу автоматического оружия населению. Это уже привело к трагедии: неизвестные расстреляли семью на автомобиле в столице Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине для обеспечения безопасности республик Донбасса. Минобороны России заверяет, что мирным гражданам Украины ничего не угрожает, последний отчёт министерства, в том числе, публикуют "Невские новости". Президент России Путин призвал военных Украины взять власть в свои руки и отстранить захватившую власть в Киеве нацистскую хунту.
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