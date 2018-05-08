Штурм ментального «рейхстага» ещё впереди • 67 • Аналитика







Сегодня предметом растущей озабоченности патриотически и конструктивно настроенной части общества становится деструктивный нигилизм, овладевший значительной частью нашего молодого поколения. Многие считают этот феномен небезопасным для будущего нашей цивилизации, а некоторые и вовсе убеждены в том, что точка невозврата уже пройдена, и дальше будет только хуже.





Но так ли это? Действительно ли массовое сознание значительной части молодежи настолько безнадежно искажено, что бороться с засевшими там антигуманными, антисоциальными и антигосударственными стереотипами уже невозможно? И остается только покорно ждать очередного майдана со всеми вытекающими из него печальными последствиями…



Думаю, что это не совсем так. И при наличии государственной воли и при грамотной постановке дела все эти кажущиеся сегодня неодолимыми «китайские стены», ограждающие так называемый молодежный протест от вменяемого общественного дискурса, могут быть достаточно легко обрушены.



Уверенности в этом придает прежде всего бросающаяся в глаза особенность нынешних массовых молодежных верований. Это их крайний примитивизм и такая же крайняя уязвимость для сколько-нибудь убедительной критики. Вся эта система иллюзорных воззрений, как правило, построена на самых упрощенных и потому заведомо неверных толкованиях разного рода явлений и фактов окружающей, либо исторической действительности.



Молодежь, очевидным образом избалованная легковесностью современной системы образования, прежде всего её нетребовательностью по части логики рассуждения и строгости доказательной базы, охотно подставляет свои уши для навешивания на них самой примитивной лапши.



Дальше наступает черед точно такой же, заточенной на крайне упрощенное мировосприятие, чужеземной в основном медиамашины обработки массового сознания. Которая на базе так называемого плюрализма, то есть полной невразумительности современных учебников гуманитарных наук с их диким лозунгом: «Пусть дети сами во всем разберутся!», встраивает в почти девственное детское сознание необходимые идеологические имплантаты.



Соответственно, точная настройка сознания вступающих в жизнь поколений на волну государственности, правопорядка и основополагающих моральных начал должна предполагать, с одной стороны, ограничение чужеродных ориентирующих воздействий на формирующийся интеллект, а с другой – существенное усиление его внутренней сопротивляемости и даже иммунитета к этим воздействиям. В том числе и путем радикального пересмотра в данном контексте школьных гуманитарных программ.



Если совсем просто, то никаких разночтений по самым фундаментальным, краеугольным понятиям общественного бытия в морально здоровом обществе допускаться не может. Солнце всегда восходит на востоке, день сменяется ночью, семья — это союз мужчины и женщины, вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, а решающую роль в победе над ней сыграл Советский Союз. И так далее, и тому подобное. Да, это можно назвать единомыслием. Но альтернативой такому единомыслию может быть только ситуация «кто в лес, кто по дрова», разброд и шатание с неизбежным развалом в финале. И если мы не хотим такого конца, мы должны принимать меры к тому, что наше общество в целом считало черное черным, а белое белым. Не более, но и не менее!



Кстати, о Второй мировой войне. Хорошая тема для иллюстрации крайнего примитивизма так называемых альтернативных версий фактов и событий того периода и сравнительной легкости их развенчания.



Клиповое мышление юных индивидуумов, как правило, ярых поклонников таких альтернативных «концепций», представляет собой своего рода несложный набор разноцветных кубиков «Лего» для начинающих. Иначе как в виде этих примитивных кубиков, они реальность той эпохи просто не воспринимают. А их путь во мраке времен есть не что иное, как балансирование на тонкой нити суррогатного знания над бездной абсолютного незнания. Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?



С массовым невежеством такого пошиба бороться не просто, но очень просто. Потому что оно держится только на застилающей глаза пелене фанатизма и на слепой вере в некую, пусть даже самую нелепую «инструкцию», упакованную в красочный фантик. Стоит только нарушить эту пелену и поколебать веру, как от нашего «альтернативно мыслящего», то есть не мыслящего совсем, останется одно воспоминание.



Стоит ему только взглянуть на мир незашоренными глазами и начать думать собственной головой, как всё встанет на свои места. Но для этого государство и общество должны создавать определенные условия. Сам по себе юный «интеллектуал», черпающий свое вдохновение прямиком из айфона и к тому же от рождения не ведающий сомнений, на такие подвиги явно не способен.



Возьмем, например, один из самых растиражированных и усиленно вдалбливаемых в юные мозги «исторических эпизодов». Речь идет о так называемом «совместном параде советских и германских войск» в Бресте осенью 1939 года. Который призван на максимально простом примере доказать любознательным деткам, что СССР и Германия одинаково виновны в развязывании Второй мировой войны. Подтверждением чему и служит, дескать, их совместный парад в честь победы над Польшей.



Не надо быть большим академиком истории, чтобы доказать: перед нами классический случай самого низкопробного вранья. Никакого совместного советско-немецкого военного парада в Бресте не было. Размещенные в «Ютубе» ролики на эту тему представляют собой бессвязный набор произвольно смонтированных кадров кинохроники, взятых порой от совершенно разных исторических событий, натужно пытающихся внушить зрителю, что перед нами именно совместное парадное прохождение войск Германии и СССР. Но доказать это в принципе невозможно. Потому что такого не было — от слова совсем. Немцы устроили свой прощальный парад перед выходом из города, который, по плану разграничения сторон, передавался советской стороне. А части РККА вошли в город уже после того, как немцы оттуда ушли и даже двигались по совсем другим улицам. Присутствие на немецком параде советского комбрига С. Кривошеина, как представителя принимающей город стороны, абсолютно соответствует нормам военно-дипломатического протокола и никакого иного подтекста не содержит. Никаких советских войск в этот момент там не было. Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!



Вот, собственно, и все, что нашему школьнику нужно четко знать об одном из самых пропагандистски зловонных эпизодов Второй мировой войны. Для чего, однако, не надо полагаться только на его домашнее Ютуб-образование, а прямо в ходе урока истории предметно и, если надо, покадрово, разобрать эти брехливые ролики и совместно с детьми убедиться, что из этих надерганных кадров никакой «совместный парад» собрать в принципе невозможно.



Точно так же обстоит дело и с более глобальной антирусской инсинуацией – насчет «сговора Сталина с Гитлером», якобы ставшего главной причиной мировой бойни. Дело не в том, что для доказательства обратного надо открывать какую-то историческую Америку. Ничего похожего! Все давно известно и предельно разжевано. Начиная с мюнхенского предательства Чехословакии западными державами, которое случилось на год раньше польских событий и которое де-факто и де-юре открыло Гитлеру дорогу к завоеванию всей Европы.



То же самое и по пресловутому ленд-лизу, который стараниями все той же забугорной пропаганды, раздут до масштаба «главного фактора» нашей победы. Без которого, дескать, сирые и убогие русские никогда бы немца не одолели. Фактов и аргументов, убедительно доказывающих обратное, хоть отбавляй. Начиная от количества выпущенных нашей промышленностью танков, самолетов и пушек в сравнении с числом импортных. И заканчивая соотношением разгромленных Красной армией дивизий врага с аналогичным показателем западных союзников, который многократно уступает нашему. Но всё это не должно пылиться в сундуках. Особенно в то время, когда не в меру продвинутые «разоблачители советского мифа» вещают чуть ли не из всех водопроводных кранов про то, что Америка всегда победитель и чемпион, а мы никто, и штурм рейхстага нам тоже одолжил Рузвельт. Казаков на Украине нет!



Повторяю, правда истории. в принципе, общеизвестна. И в то же время такой вот парадокс: старательно убрана кем-то в самый дальний и пыльный шкаф, подальше от наших детей. Которым, вместо стройной и доказательной логики исторических событий, преподносят красочные западные комиксы, где вся история Второй мировой переврана от первой до последней буквы.



И если взрослые граждане не сделают так, чтобы их дети имели доступ прежде всего к источникам подлинной исторической информации, то пусть потом не удивляются, что эти дети будут называть знамя Победы «красной тряпкой» и крайне сожалеть о том, что не та страна стала тогда победителем.



Про ту войну много еще можно и нужно рассказать нашим прекраснодушным детям. Которые вовсе не так безнадежны, как кое-кому кажется. Просто они хотят все знать. И те, кто их быстрее в этом смысле обслужит, тот и пройдет «в дамки». Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Хотим мы «танцевать» свою молодежь? Значит, надо заканчивать лежать на печи и вздыхать по поводу того, что все уже упущено и проиграно. Чепуха все это! На нашей стороне, на стороне нашей цивилизации самое главное преимущество — правда истории, которая убедительно свидетельствует в нашу пользу. Грех не воспользоваться таким материалом Победы. И еще больший грех уступить в этом состязании за юные души тем, кто строит свои историю на лжи, подтасовках и наглом отрицании исторической истины. Пессимистические рассуждения о якобы безнадежно утерянных молодых поколениях, которые уже невозможно наставить на путь истинный, — не более чем попытка оправдания собственной неумелости и бездеятельности в критически важном для будущего страны деле.Сегодня предметом растущей озабоченности патриотически и конструктивно настроенной части общества становится деструктивный нигилизм, овладевший значительной частью нашего молодого поколения. Многие считают этот феномен небезопасным для будущего нашей цивилизации, а некоторые и вовсе убеждены в том, что точка невозврата уже пройдена, и дальше будет только хуже.Но так ли это? Действительно ли массовое сознание значительной части молодежи настолько безнадежно искажено, что бороться с засевшими там антигуманными, антисоциальными и антигосударственными стереотипами уже невозможно? И остается только покорно ждать очередного майдана со всеми вытекающими из него печальными последствиями…Думаю, что это не совсем так. И при наличии государственной воли и при грамотной постановке дела все эти кажущиеся сегодня неодолимыми «китайские стены», ограждающие так называемый молодежный протест от вменяемого общественного дискурса, могут быть достаточно легко обрушены.Уверенности в этом придает прежде всего бросающаяся в глаза особенность нынешних массовых молодежных верований. Это их крайний примитивизм и такая же крайняя уязвимость для сколько-нибудь убедительной критики. Вся эта система иллюзорных воззрений, как правило, построена на самых упрощенных и потому заведомо неверных толкованиях разного рода явлений и фактов окружающей, либо исторической действительности.Молодежь, очевидным образом избалованная легковесностью современной системы образования, прежде всего её нетребовательностью по части логики рассуждения и строгости доказательной базы, охотно подставляет свои уши для навешивания на них самой примитивной лапши.Дальше наступает черед точно такой же, заточенной на крайне упрощенное мировосприятие, чужеземной в основном медиамашины обработки массового сознания. Которая на базе так называемого плюрализма, то есть полной невразумительности современных учебников гуманитарных наук с их диким лозунгом: «Пусть дети сами во всем разберутся!», встраивает в почти девственное детское сознание необходимые идеологические имплантаты.Соответственно, точная настройка сознания вступающих в жизнь поколений на волну государственности, правопорядка и основополагающих моральных начал должна предполагать, с одной стороны, ограничение чужеродных ориентирующих воздействий на формирующийся интеллект, а с другой – существенное усиление его внутренней сопротивляемости и даже иммунитета к этим воздействиям. В том числе и путем радикального пересмотра в данном контексте школьных гуманитарных программ.Если совсем просто, то никаких разночтений по самым фундаментальным, краеугольным понятиям общественного бытия в морально здоровом обществе допускаться не может. Солнце всегда восходит на востоке, день сменяется ночью, семья — это союз мужчины и женщины, вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, а решающую роль в победе над ней сыграл Советский Союз. И так далее, и тому подобное. Да, это можно назвать единомыслием. Но альтернативой такому единомыслию может быть только ситуация «кто в лес, кто по дрова», разброд и шатание с неизбежным развалом в финале. И если мы не хотим такого конца, мы должны принимать меры к тому, что наше общество в целом считало черное черным, а белое белым. Не более, но и не менее!Кстати, о Второй мировой войне. Хорошая тема для иллюстрации крайнего примитивизма так называемых альтернативных версий фактов и событий того периода и сравнительной легкости их развенчания.Клиповое мышление юных индивидуумов, как правило, ярых поклонников таких альтернативных «концепций», представляет собой своего рода несложный набор разноцветных кубиков «Лего» для начинающих. Иначе как в виде этих примитивных кубиков, они реальность той эпохи просто не воспринимают. А их путь во мраке времен есть не что иное, как балансирование на тонкой нити суррогатного знания над бездной абсолютного незнания.С массовым невежеством такого пошиба бороться не просто, но очень просто. Потому что оно держится только на застилающей глаза пелене фанатизма и на слепой вере в некую, пусть даже самую нелепую «инструкцию», упакованную в красочный фантик. Стоит только нарушить эту пелену и поколебать веру, как от нашего «альтернативно мыслящего», то есть не мыслящего совсем, останется одно воспоминание.Стоит ему только взглянуть на мир незашоренными глазами и начать думать собственной головой, как всё встанет на свои места. Но для этого государство и общество должны создавать определенные условия. Сам по себе юный «интеллектуал», черпающий свое вдохновение прямиком из айфона и к тому же от рождения не ведающий сомнений, на такие подвиги явно не способен.Возьмем, например, один из самых растиражированных и усиленно вдалбливаемых в юные мозги «исторических эпизодов». Речь идет о так называемом «совместном параде советских и германских войск» в Бресте осенью 1939 года. Который призван на максимально простом примере доказать любознательным деткам, что СССР и Германия одинаково виновны в развязывании Второй мировой войны. Подтверждением чему и служит, дескать, их совместный парад в честь победы над Польшей.Не надо быть большим академиком истории, чтобы доказать: перед нами классический случай самого низкопробного вранья. Никакого совместного советско-немецкого военного парада в Бресте не было. Размещенные в «Ютубе» ролики на эту тему представляют собой бессвязный набор произвольно смонтированных кадров кинохроники, взятых порой от совершенно разных исторических событий, натужно пытающихся внушить зрителю, что перед нами именно совместное парадное прохождение войск Германии и СССР. Но доказать это в принципе невозможно. Потому что такого не было — от слова совсем. Немцы устроили свой прощальный парад перед выходом из города, который, по плану разграничения сторон, передавался советской стороне. А части РККА вошли в город уже после того, как немцы оттуда ушли и даже двигались по совсем другим улицам. Присутствие на немецком параде советского комбрига С. Кривошеина, как представителя принимающей город стороны, абсолютно соответствует нормам военно-дипломатического протокола и никакого иного подтекста не содержит. Никаких советских войск в этот момент там не было.Вот, собственно, и все, что нашему школьнику нужно четко знать об одном из самых пропагандистски зловонных эпизодов Второй мировой войны. Для чего, однако, не надо полагаться только на его домашнее Ютуб-образование, а прямо в ходе урока истории предметно и, если надо, покадрово, разобрать эти брехливые ролики и совместно с детьми убедиться, что из этих надерганных кадров никакой «совместный парад» собрать в принципе невозможно.Точно так же обстоит дело и с более глобальной антирусской инсинуацией – насчет «сговора Сталина с Гитлером», якобы ставшего главной причиной мировой бойни. Дело не в том, что для доказательства обратного надо открывать какую-то историческую Америку. Ничего похожего! Все давно известно и предельно разжевано. Начиная с мюнхенского предательства Чехословакии западными державами, которое случилось на год раньше польских событий и которое де-факто и де-юре открыло Гитлеру дорогу к завоеванию всей Европы.То же самое и по пресловутому ленд-лизу, который стараниями все той же забугорной пропаганды, раздут до масштаба «главного фактора» нашей победы. Без которого, дескать, сирые и убогие русские никогда бы немца не одолели. Фактов и аргументов, убедительно доказывающих обратное, хоть отбавляй. Начиная от количества выпущенных нашей промышленностью танков, самолетов и пушек в сравнении с числом импортных. И заканчивая соотношением разгромленных Красной армией дивизий врага с аналогичным показателем западных союзников, который многократно уступает нашему. Но всё это не должно пылиться в сундуках. Особенно в то время, когда не в меру продвинутые «разоблачители советского мифа» вещают чуть ли не из всех водопроводных кранов про то, что Америка всегда победитель и чемпион, а мы никто, и штурм рейхстага нам тоже одолжил Рузвельт.Повторяю, правда истории. в принципе, общеизвестна. И в то же время такой вот парадокс: старательно убрана кем-то в самый дальний и пыльный шкаф, подальше от наших детей. Которым, вместо стройной и доказательной логики исторических событий, преподносят красочные западные комиксы, где вся история Второй мировой переврана от первой до последней буквы.И если взрослые граждане не сделают так, чтобы их дети имели доступ прежде всего к источникам подлинной исторической информации, то пусть потом не удивляются, что эти дети будут называть знамя Победы «красной тряпкой» и крайне сожалеть о том, что не та страна стала тогда победителем.Про ту войну много еще можно и нужно рассказать нашим прекраснодушным детям. Которые вовсе не так безнадежны, как кое-кому кажется. Просто они хотят все знать. И те, кто их быстрее в этом смысле обслужит, тот и пройдет «в дамки». Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Хотим мы «танцевать» свою молодежь? Значит, надо заканчивать лежать на печи и вздыхать по поводу того, что все уже упущено и проиграно. Чепуха все это! На нашей стороне, на стороне нашей цивилизации самое главное преимущество — правда истории, которая убедительно свидетельствует в нашу пользу. Грех не воспользоваться таким материалом Победы. И еще больший грех уступить в этом состязании за юные души тем, кто строит свои историю на лжи, подтасовках и наглом отрицании исторической истины. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 67 Источник Похожие новости Терпеть нельзя действовать! Русские в Персии: от братьев Поляковых до вождя народов Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление

Однополое образование, или Учителя-мужчины как вымирающий вид Казаков на Украине нет! Штурм ментального «рейхстага» ещё впереди Новости партнеров