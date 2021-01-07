Штурм Капитолия и утверждение победы Байдена: что известно о масштабной акции сторонников Трампа в Вашингтоне

В Вашингтоне 6 января прошла масштабная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты вступили в столкновения с полицией и ворвались в здание Капитолия, прервав заседание по утверждению итогов президентских выборов. В американской столице были введены режим ЧС и комендантский час. После того как протестующих вытеснили из здания, сенат и палата представителей возобновили слушания и утвердили победу Джо Байдена. По данным местной полиции, во время беспорядков около и внутри Капитолия погибли четыре человека.

В Вашингтоне 6 января прошла масштабная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Многотысячный митинг под названием «Марш за спасение Америки» прошёл на фоне начавшегося в конгрессе заседания по утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Сам Трамп, выступая перед своими сторонниками, отказался признать поражение на выборах, передаёт Reuters. Сторонники американского лидера заявили о фальсификациях на прошедшем голосовании, назвали победу Байдена нелегитимной и начали вступать в стычки с сотрудниками полиции, в ответ те применили слезоточивый газ.

Через некоторое время после начала демонстрации митингующие пришли к Капитолию и, после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов, смогли прорваться в здание. Участники акции заняли зал сената и несколько кабинетов, в том числе председателя палаты представителей Нэнси Пелоси. В результате заседание конгресса было прервано, полиция эвакуировала законодателей.

Дональд Трамп в своём Twitter призвал сторонников не прибегать к насилию.

«Прошу всех в районе американского Капитолия продолжать действовать мирно. Не надо насилия! Помните, мы — Партия Закона и Порядка. Относитесь уважительно к Закону и нашим замечательным полицейским. Спасибо!» — написал он.

На фоне беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа с 18:00 6 января до 06:00 7 января. Позже она сообщила, что режим ЧС в городе будет действовать до 21 января, то есть закончится уже после того, как пройдёт инаугурация Джо Байдена.

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В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что в столицу по распоряжению Трампа направлены бойцы Национальной гвардии, а также напомнила, что президент призывает протестующих отказаться от насилия.

Через некоторое время сотрудники полиции смогли вытеснить протестующих из зала заседаний сената конгресса. В результате беспорядков в Капитолии погибла женщина — она получила огнестрельное ранение и позже скончалась в больнице, сообщил глава полиции Вашингтона Роберт Конти.

«Ряд лиц силой прорвались в здание Капитолия и попытались проникнуть в зал заседаний палаты представителей, где проходило заседание. Путь им преградили офицеры столичной полиции в штатском, и в этот момент один из офицеров выстрелил из своего служебного оружия, попав в совершеннолетнюю женщину. Она была доставлена в местную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась», — приводит его слова ТАСС.

Также Конти сообщил о гибели ещё трёх человек в районе Капитолия во время беспорядков, но не уточнил обстоятельства произошедшего.

Тем временем Джо Байден опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал протесты у здания конгресса мятежом, ставящим под угрозу демократию, и потребовал от Трампа обратиться к гражданам с призывом прекратить беспорядки. Чуть позднее Трамп действительно призвал протестующих около Капитолия разойтись по домам.

Между тем социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт американского лидера на 12 часов из-за сложившейся ситуации, а также санкционировала удаление нескольких его постов как содержащих спорную информацию. О временной заморозке аккаунта Трампа также сообщили Facebook и Instagram.

Спустя некоторое время телеканал NBC News передал, что в здание Капитолия вошли сотрудники спецназа Федерального бюро расследований. Вместе с тем телеканал CNN сообщил, что в центре Вашингтона были обнаружены два взрывных устройства. Позже агентство Reuters со ссылкой на представителей властей США сообщило, что здание Капитолия освобождено от протестующих и находится в безопасности.

После этого в конгрессе возобновились слушания, посвящённые подведению итогов президентских выборов. По итогам заседания сенат и палата представителей утвердили победу Джо Байдена.

Акции протеста состоялись также и в других американских городах. Так, в Нью-Йорке полиция усилила меры безопасности в районе Trump Tower в связи с прошедшей там акцией противников Дональда Трампа. Вместе с тем губернатор Вирджинии Ральф Нортэм на фоне протестов объявил в штате чрезвычайное положение, а также ввёл комендантский час в округах Арлингтон и Александрия.

Журналист Чедевик Мур в разговоре с RT высказал мнение, что протесты стали для американских граждан своеобразным способом «выплеснуть накопившееся недовольство» и свидетельствуют о весьма напряжённой обстановке в стране.

«Эта напряжённость наблюдается давно, но её, конечно же, подогрели закрытием экономики и локдаунами. Кроме того, есть как минимум 80 млн избирателей, считающих, что у них украли выборы, что их сфальсифицировали. И вот они прибыли в Вашингтон, штурмуют Капитолий, выпускают пар», — отметил он.