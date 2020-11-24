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«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»

24 ноября 2020, 15:35  •  354 • Украина

Военная разведка Украины готовилась штурмовать тюрьмы Донецка – если, конечно, не делала вид

На днях подполковник главного управления разведки Минобороны Михаил Николов дал показания в рамках расследования СБУ якобы сорванной секретной операции по штурму тюрем в Донецке. Сам по себе сюжет – сенсация. Представьте, что несколько десятков украинских диверсантов штурмуют донецкие тюрьмы – чтобы освободить томящихся там коллег из военной разведки. Сюжет, достойный голливудской постановки! Вот только в этой истории имеются некоторые неувязки. Похоже, сюжет высосали из пальца. Но зачем?


Сюжет такой. Группу диверсантов готовили полтора года в строжайшей секретности, фактически, с декабря 2018-го, чтобы в начале июля эта группа провела штурм нескольких донецких тюрем. В итоге штурм состоялся, но не совсем по сценарию – Николова и его подручных штурмовали оперативники СБУ, причём громко, со стрельбой. «Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области». «Операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины». «Уголовное дело против нас открыто по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы».

Сама по себе личность «Михаила Николова» вызывает вопросы. Как известно, даже сотрудники СБУ «не палят» своих реальных фамилий почём зря – чаще всего они, представляясь, показывают удостоверения, выписанные на фиктивные фамилии. А уж военная разведка и вовсе. Но «Михаила Николова» три года назад «спалило» киевское издание «Факты». Сюжет был такой: этот «Николов» якобы в 2014-м попал в плен к ополченцам. И его, мол, допрашивал сам тогдашний глава ДНР Александр Захарченко. Далее – цитата. «В свите (Захарченко – ред.) оказался российский генерал. Его спалил наш офицер с позывным «Лермонтов» – Михаил Николов. Он узнал сокурсника по военному училищу. «Коля, ты же российский офицер, что ты здесь делаешь?!» Тот ничего не ответил». Во-первых, странно, что не названа фамилия «российского генерала» – хотя, казалось бы, что толку её скрывать?! Во-вторых, после такой засветки Николову пришлось бы немедля подать рапорт об отставке (а он, напомним, ещё и «бежал из плена» – кстати, каким образом и при каких обстоятельствах?)

И вот теперь этот самый «Николов», о котором известно лишь то, что звание подполковника ему якобы присвоено приказом МОУ номер 1057 от 17 декабря 2015 года (кстати, вот ещё странность – его однокурсник – российский генерал, а он – на тот момент всего лишь майор, как так?) изобличает в одиозном издании «Цензор» верхушку СБУ и всё украинское руководство скопом – в срыве секретной операции особой важности. Кстати, ещё занятно – сам о себе этот «Николов» рассказывает, что, мол, в 2014-м пошёл добровольцем на Донбасс (значит, уволился со службы?), но очередное звание ему, тем не менее, присвоили в 2015-м – как так? Если, как сообщает «Цензор», «до июля 2020» «Николов» был штатным сотрудником ГУР, то как же он мог «служить добровольцем»? Что-то слишком много в этой истории несовпадений.


Тем не менее, эту историю вовсю полощут в украинской прессе. Подача такая: хорошие парни Николова шли на святое дело, соратников из беды вызволять, а глава СБУ Баканов и президент Зеленский слили их, почём зря, да ещё чуть было не перебили при задержании. И теперь дело шьют. Но зачем и кому это нужно?

В истории «Николова» фигурируют двое «плохих парней» – глава ГУР МО Буданов (садист и убийца, о котором не раз писала «Наша версия» – ред.) и куратор спецслужб от Зеленского Руслан Демченко («пророссийский политик», как о нём отозвался «Николов»). Якобы эти двое и засветили спецоперацию, подставив тех, кто её готовил. Буданова назначили недавно, так что он как бы и не при делах, а «слил» диверсантов, по всей видимости, его предшественник – генерал Василий Бурба. Тот самый Бурба, которого нынче сватают в министры обороны, и ради которого в Раде затеяли всю эту круговерть со смещением министра Тарана! Вот так поворот! Выходит, вся эта детективная история всего лишь столкновение двух властных кланов, задача одного из которых удержать в кресле действующего министра – Тарана, а задача другого – подсадить наверх своего ставленника Бурбу?

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