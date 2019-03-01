Штрафы за остановку на «вафельнице», новые стандарты для ЖКХ и маркировка табака: что изменится в жизни россиян в марте

В марте в российском законодательстве произойдёт ряд изменений. На покупку автомобиля отечественной сборки в кредит может быть предоставлена скидка по первоначальному взносу, а автобусные перевозки нужно будет лицензировать. Согласно поправкам в ГОСТ, в общежитиях одному жильцу предоставят не менее 6 кв. м. Новые правила и нормы предусмотрены для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, ужесточается борьба с контрафактом на рынке табачной продукции, а в Москве водителей начнут штрафовать за остановку на вафельной разметке.

Выезд на «вафельницу»



С 1 марта в Москве водителей будут штрафовать за остановку на вафельной разметке на перекрёстках. В Центре организации дорожного движения рассчитывают, что эта мера позволит снизить число заторов и увеличит движение на проблемных участках по меньшей мере на 15%.

В Москве в настоящее время «вафельницы» нанесены по 103 адресам. Первым перекрёстком, на котором начнётся видеофиксация нарушений станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка.

Между тем в столичном управлении ГИБДД заметили, что правонарушение будет зафиксировано только, если «автомобиль находится на перекрёстке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более пяти секунд». За такое нарушение московские автомобилисты могут быть оштрафованы на 1 тыс. рублей.

Напомним, вафельная разметка наносится на участок перекрёстка, на который водителям нельзя выезжать в том случае, если впереди образовался затор. Она нужна для того, чтобы транспортные средства не создавали дополнительных помех участникам движения в поперечном направлении.

Льготы на покупку отечественных автомобилей

С 1 марта Минпромторг РФ запускает программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль». Об этом ранее заявил глава ведомства Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

На эти программы будет выделено около 3 млрд рублей. Эта мера направлена на поддержку автомобильной промышленности и должна способствовать дополнительному приросту производства.

В соответствии с программами кредитные организации предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля отечественной сборки. Эту сумму затем банкам возвращает государство. При этом для жителей Дальнего Востока размер скидки был увеличен до 25%.

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Маркировка табака, парфюмерии и фотокамер

Вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий двухмерным кодом в формате Data Matrix, который позволяет отследить путь товара от производителя до торговой точки и исключить возможность покупки контрафакта.

Маркировка будет также использоваться для учёта производства изделий, их перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или через границу РФ. Главная цель нововведений — повышение прозрачности рынка и снижение доли «серой продукции».

По мнению производителей, это не спровоцирует увеличение цен на табак для конечного потребителя. Основной фактор, который определяет рост стоимости сигарет в рознице, — ежегодное увеличение ставки акциза. В январе 2019 года он был поднят на 10%.

Кроме того, с 1 марта стартует эксперимент по маркировке духов, туалетной воды, фотокамер, некоторых видов одежды, а также шин и покрышек. Присвоение кодов и их отслеживание будет проводится по схеме, уже протестированной в табачной индустрии. После завершения эксперимента маркировка станет обязательной для обуви — с 1 июля, для парфюмерии, фотокамер, шин — с 1 декабря.

Качество работы аварийных служб

С 1 марта вводятся новые правила работы аварийно-диспетчерских служб. Теперь они обязаны оперативно реагировать на звонки, время ожидания не должно превышать 10 минут. В течение получаса должны быть локализованы аварии систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, а устранены — максимум за трое суток.

Кроме того, коммунальщики обязаны устранить засор канализации или мусоропровода в течение двух часов после обращения в дневное время.

Вводятся также новые правила работы специалистов. Так, при входе в квартиру они обязаны надеть бахилы. При себе они должны иметь бейдж или нашивку с именем и названием управляющей организации. За нарушение порядка работы предусмотрена административная ответственность.

Лицензирование автобусных перевозок

Вступает в силу закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок, который касается также микроавтобусов, имеющих восемь и более посадочных мест. Исключения составят перевозки вне дорог общего пользования и автобусы госслужб: пожарной охраны, скорой помощи, полиции, ФСБ, ФСО, Вооружённых сил и проч. На получение лицензии отводится четыре месяца. Документ можно оформить в территориальных органах Ространснадзора.

За отсутствие соответствующей лицензии будет взиматься штраф в размере 50 тыс. рублей для физических лиц, 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и 400 тыс. рублей для юридических лиц.

В то же время изменится порядок заполнения путевых листов. Теперь для их оформления не понадобятся штампы, а оформляться документ должен перед каждым рейсом водителя, если он превышает его рабочий день. Если водитель выполняет несколько рейсов за рабочий день, то документ оформляется до начала первой перевозки.

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Студенческие общежития

В марте вступает в силу ГОСТ для услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях. Новые правила предусматривают, что на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м, а высота потолков составлять не менее 2,5 м. При этом допускается проживание в одной комнате не более четырёх человек.

«Общежития должны быть обеспечены санузлами из расчёта не менее одной туалетной кабины, одного умывальника и одной душевой кабины на десять проживающих. Рекомендуется устройство раздельных санузлов и душевых кабин для мужчин и женщин», — говорится в документе.

Государственный стандарт также предусматривает обеспечение проживающих гладильными досками, утюгами и фенами. В общежитии также должен быть доступ к аптеке и возможность вызвать скорую помощь. Рекомендуется проводить уборку санузлов и душевых не реже одного раза в день, менять постельное бельё — не реже одного раза в неделю. Кроме того, предусматривается, что студентов могут будить по утрам по их желанию.

Страхование аграриев

Начинает действовать более гибкая система возмещения убытков и страхования фермеров. Ранее выплата по страховке с господдержкой полагалась лишь в том случае, если аграрий потерял 20% урожая и более. Теперь не покрываемая страховкой часть убытка (обязательная безусловная франшиза) устанавливается в размере от 10% до 50%.

Изменения предполагают также возможность уточнения списка природных явлений, в результате ущерба от которых будет произведена выплата. Аграрий сможет комбинировать риски в договоре страхования с господдержкой, выделяя один или несколько случаев. Кроме того, фермеры смогут включать в страховку убытки от вынужденного убоя скота. Ранее при уничтожении здоровых животных вместе с заражёнными (в случаях опасных заразных болезней) страховка не выплачивалась.

«Если раньше на условиях господдержки можно было включить в покрытие все риски, поименованные в законе, ни меньше ни больше, то теперь аграрии могут застраховаться от одного риска, например, только от града, от нескольких или от всех», — приводит ТАСС слова президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова.

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В Минсельхозе рассчитывают, что новый механизм субсидируемого агрострахования позволит увеличить долю застрахованного поголовья сельхозживотных к 2020 году до 16,7%, а к 2025 году — до 26,1%. Также, согласно прогнозам, должна значительно увеличиться доля застрахованной посевной площади — до 4,2% к 2020 году и до 11,3% к 2025 году.

Камеры на ж/д переездах и «дальневосточный гектар»

С 28 марта на железнодорожных переездах начнут работать камеры наблюдения, регистрирующие нарушения ПДД. При этом видеорегистраторы будут наблюдать за порядком только на тех переездах, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования.

А участники программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, смогут оформить «дальневосточный гектар». Как отметили в Госдуме, эта программа призвана стимулировать развитие Дальнего Востока.

Упрощённый порядок получения гражданства РФ

Также в конце месяца, с 29 марта, вступает в силу закон, который позволит соотечественникам, желающим вернуться на родину и получить российский паспорт, сделать это по упрощённой процедуре. В первую очередь эта мера направлена на поддержку жителей Украины, а также граждан сопредельных государств, у которых зачастую возникают трудности с оформлением российских паспортов. Кроме того, согласно норме, президент сможет определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Отметим, ранее RT запустил проект #НеОдинНаОдин, в рамках которого МВД помогает людям оформить российское гражданство.