Штрафы за материалы СМИ-иноагентов без маркировки и отмена «дня тишины»: Путин подписал ряд законодательных актов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. Также вводится обязанность по использованию журналистами отличительного знака представителя СМИ при освещении публичных событий. Ещё одним законом вводится ограничение на занятие государственных и муниципальных должностей лицами, имеющими двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Президент России Владимир Путин подписал более десятка законодательных инициатив, которые вносят изменения в различные отрасли общественной жизни. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Штрафы для СМИ за публикации иноагентов без указания статуса

Глава государства подписал закон, вводящий штрафы за распространение в СМИ сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского юрлица, включённого в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на этот статус.

Так, для граждан штраф составит 2000—2500 рублей, для должностных лиц — 4000—5000 рублей, для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Отметим, что 23 апреля Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, интернет-издание «Медуза»* и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ)**.

Кроме того, законом вводится обязанность по использованию журналистом при освещении им публичного мероприятия ясно видимого отличительного знака представителя СМИ. При этом, если такой знак будет использоваться лицом, не имеющим на это права, предусматривается штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 50 часов.

Запрет на изъятие домашних животных за долги

Ещё один закон вводит запрет на изъятие у граждан-должников их домашних животных. Речь идёт о кошках, собаках и других питомцах, которых не используют в предпринимательской деятельности.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие», а законодательная инициатива призвана не допустить подобной трагедии.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что речь идёт о животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах».

РИА Новости

© Илья Питалев

Отмена «дня тишины»

Кроме того, в России фактически отменяется так называемый день тишины перед выборами при многодневном голосовании. Согласно закону, предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

Также в документе говорится, что при обжаловании решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума исковое заявление в суд может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

При этом до пяти дней сокращается срок подачи жалобы на решение избиркома. Комиссия, в свою очередь, должна будет рассмотреть полученную жалобу в течение семи, а не десяти дней, как это было раньше.

Запрет двойного гражданства для госслужащих

Также президент подписал закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Речь идёт о должностях, подразумевающих оформление допуска к государственной тайне.

Наряду с этим работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны уведомить работодателя о выходе из гражданства РФ или приобретении иностранного гражданства или подданства либо вида на жительство.

Отметим, что запрет на иностранное гражданство и вид на жительство прямо установлен в Конституции РФ для лиц, осуществляющих государственную деятельность. Соответствующие поправки в основной закон страны были приняты в ходе общероссийского голосования, которое прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Расширение ипотечных льгот для многодетных семей

Наряду с упомянутыми выше Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь эти средства можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Также господдержка распространится на приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Напомним, что с сентября 2019 года в России стартовала программа поддержки семей, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребёнок и последующие дети. Им предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.