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Штрафы и лишение свободы: в России вступил в силу закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД

10 января 2022, 19:00  •  27 • В России
С 10 января в России будут жёстче наказывать водителей за злостные нарушения правил дорожного движения. Отныне введена уголовная ответственность за превышение скорости на величину свыше 60 км/ч, за выезд на встречную полосу, если автомобилист ранее дважды подвергался административному наказанию за эти нарушения ПДД и был лишён прав.
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

В понедельник, 10 января, в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Речь идёт об автомобилистах, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.

Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года, в Уголовном кодексе РФ вводится новая статья 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами».

Ответственность вводится за превышение скорости на величину свыше 60 км/ч, за выезд на трамвайные пути встречного направления или на полосу встречного движения, если допустивший нарушения водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав.

Злоумышленника могут наказать штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов, принудительным работам, либо тюремному заключению на срок до двух лет. Одновременно с этим он будет лишён права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

При этом для уже судимых по этой статье размер штрафа составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок исправительных работ — до двух лет, принудительные работы или тюремное заключение — до трёх лет. Наряду с этим предусмотрено лишение права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок до шести лет.

Действие нового положения не распространяется на нарушения, зафиксированные дорожными камерами.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, поэтому они повторно нарушают ПДД. К тому же каждый десятый автомобилист допускает грубое нарушение правил (повторный выезд на полосу для встречного движения).

В ноябре руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев приводил статистику дорожно-транспортных происшествий в стране за период с января по сентябрь 2021 года. Он указывал, что за девять месяцев прошлого года произошло свыше 96 тыс. аварий, в которых погибли 10 516 человек, в основном молодые люди.

«Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы», — указывал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выражала уверенность, что законодательная инициатива «отрезвит» автоблогеров, которые набирают свою популярность, намеренно нарушая ПДД и подвергая опасности остальных.

«Я надеюсь, это отрезвит и блогеров, и других, кто позволяет себе столь серьёзные нарушения правил дорожного движения», — говорила она.

Закон об уголовном наказании для лихачей был принят Госдумой 22 декабря и утверждён Совфедом 24 декабря.

  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев полагает, что подобное ужесточение — скорее профилактическая мера.

«Скорее всего, эта мера будет применяться к тем людям, которые нарушают ПДД гораздо больше, чем даже прописано в законе. У нас есть люди, у которых превышение не трёхкратное, а даже десятикратное», — сказал эксперт в беседе с RT.

Проблема с водителями-лихачами «большая в целом по стране», констатировал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По его мнению, вступивший в силу закон сыграет определённую роль в ситуации на дорогах, поскольку, «когда над головой висит дамоклов меч, многих это пугает».

«Вся эта статья работает только при живом взаимодействии с ГИБДД, при составлении «живых» протоколов на реального водителя... Надо быть лишённым прав, в период лишения ездить «без головы», надо попасться инспектору ГИБДД или патрулю... На условную Мару Багдасарян это подействовало бы. Если бы тогда действовал этот закон, то её бы смело оштрафовали на другие деньги, а возможно, дали бы срок», — пояснил собеседник RT.

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