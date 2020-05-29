Штрафы и езда в пьяном виде: Героиня роликов Навального возит детей без водительских прав

Сторонница Навального и владелица частного детского сада в Красноярске Светлана Ногейра возила детей на машине без водительских прав. Потому что она лишилась их за езду в пьяном виде.

Речь идёт о героине одного из роликов Навального в поддержку его программы "5 шагов для России". В нём Светлана Ногейра рассказала о том, что открыла частный детский сад, но из-за эпидемии коронавируса её малый бизнес оказался в крайне бедственном положении.

Однако вскоре выяснилось, что все сотрудники частного детского сада Светланы не были трудоустроены по нормам и она не платила за них налоги. Причём призналась она в этом сама во время интервью, оправдываясь тем, что не думала, что всё так получится.

Теперь всплыли новые подробности. Оказалось, что Светлана Ногейра хорошо известна сотрудникам ГИБДД как системная нарушительница правил дорожного движения.

"Правоохранители отобрали водительское удостоверение у женщины за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка продолжает использовать машину и перевозить детей без прав", - сообщает Nation News.

Кроме того, у неё порядка 20 неоплаченных штрафов на общую сумму около 12 тыс. рублей только за период с 2019 по 2020 год.