Штрафу из-за "Северного потока - 2" не бывать? На выпад Польши ответили Газпром и Кремль

Представители Газпрома прокомментировали решение Управления по охране конкуренции и потребителей Польши, которое потребовало расторгнуть соглашение по строительству "Северного потока - 2".

Ранее глава регулятора республики Томаш Хрустны заявил, что якобы процесс прокладки газопровода нарушает антимонопольные законы страны. В связи с этим он потребовал от компаний, задействованных в реализации энергетического проекта, заплатить штрафы.

Так, Газпрому было назначено денежное наказание в размере 7,6 миллиарда долларов. Европейским фирмам, которые сотрудничают с российской корпорацией, - в суммарном размере в 100 миллионов долларов.

Газпром в своём обращении по этому поводу выразил своё абсолютное несогласие с позицией польской стороны. Руководство компании намерено подать апелляцию.

Ситуацию в разговоре с журналистами также прокомментировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что российская госкорпорация предпримет ответные шаги в адрес Варшавы.