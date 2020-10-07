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Штрафу из-за "Северного потока - 2" не бывать? На выпад Польши ответили Газпром и Кремль
07 октября 2020, 16:55 • 134 • Политика
На выпад Польши, власти которой назначили штраф на миллиарды долларов из-за "Северного потока - 2", ответили Газпром и Кремль. Российская госкорпорация выразила своё абсолютное несогласие с позицией Варшавы и заявила о намерении подать апелляцию.
Представители Газпрома прокомментировали решение Управления по охране конкуренции и потребителей Польши, которое потребовало расторгнуть соглашение по строительству "Северного потока - 2".
Ранее глава регулятора республики Томаш Хрустны заявил, что якобы процесс прокладки газопровода нарушает антимонопольные законы страны. В связи с этим он потребовал от компаний, задействованных в реализации энергетического проекта, заплатить штрафы.
Так, Газпрому было назначено денежное наказание в размере 7,6 миллиарда долларов. Европейским фирмам, которые сотрудничают с российской корпорацией, - в суммарном размере в 100 миллионов долларов.
Газпром в своём обращении по этому поводу выразил своё абсолютное несогласие с позицией польской стороны. Руководство компании намерено подать апелляцию.
Ситуацию в разговоре с журналистами также прокомментировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что российская госкорпорация предпримет ответные шаги в адрес Варшавы.
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