Штрафовать за остеклённые балконы можно будет всех поголовно

Худшее из проклятий – чтоб тебе жить во времена перемен! Вот только в современной России перемены, кажется, перманентны. Ощущение, что чиновники только и делают, что придумывают для народа новые испытания. Вчера запретили держать кур на приусадебных участках, сегодня – застеклять балконы, а завтра?!

Сюжет: Недвижимость

«Мне не нужно, чтобы ты в одиночку выкопал эту траншею, – много лет примирительно разъяснял рядовому подмосковного стройбата Горевому старшина роты прапорщик Дорощук. – Я просто хочу, чтобы ты за…лся (устал)». Вот и наши чиновники, похоже, хотят чего-то подобного – может, чтобы у народа иссякло желание протестовать? Так или иначе, а с 1 марта вводятся штрафы за незаконное остекление балконов. Собственников жилья обяжут привести балкон в его изначальное состояние – чтобы затем они согласовали план остекления в соответствующих инстанциях, уплатили в кассу согласно прейскуранту и заново остеклили балконы. Вы, наверное, поинтересуетесь, к чему весь этот дурдом? А знающие люди вам разъяснят, что это никакой не дурдом, всё так и задумано.

Формально правильно, а по сути – издевательство

После внесения изменений в нормативные акты о перепланировке балконов Минстрой преподнесёт вам новый сюрприз, предупредил зампред Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков. Касаться он будет размещения кондиционеров на фасадах. Вообще с фасадами, как выясняется, не всё так просто

Как выясняется, даже юристы толком не знают, кого именно затронет новоизобретённая норма. «Если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придётся брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования, – полагает юрист, председатель Жилищного союза Константин Крохин. – В противном случае придётся заплатить штраф и быть готовым демонтировать несанкционированную конструкцию. Однако новая мера не коснётся собственников и арендаторов жилья, которые застеклили балкон заранее, до 1 марта, поскольку закон не имеет обратной силы. Речь идёт именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года».

Но это не точно, ибо официального разъяснения до сих пор нет. Председатель Коллегии адвокатов «АБС» Антон Бакулин вообще предположил, что собственников квартир новые правила не коснутся, а затронут они «только жильё, используемое по договору о соцнайме и по договору найма специализированного жилого фонда». То есть на помещения, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на правах собственности, новые требования распространяться не будут? Однако уже идут сообщения, что в Минстрое собираются действовать так: если балкон застеклён «неправильно», то «жителя» соответствующей квартиры оштрафуют. В порядке, установленном властями города или иного административного субъекта. Безотносительно того, застеклили балкон до 1 марта или после. Если местные власти сочтут остекление балкона переустройством или перепланировкой, разъясняет в «Российской газете» адвокат Михаил Герголенко, «то придётся согласовывать эти работы». «Порядок согласования переустройства и перепланировки прописан в Жилищном кодексе. Для получения разрешения необходимо собрать пакет документов: написать заявление, заказать в проектной организации, имеющей лицензию, или в архитектурном бюро проект балкона. При необходимости запастись письмами, подтверждающими согласие соседей из смежных квартир. Регионы могут потребовать и дополнительные документы – возможно, понадобится приложить фотографии фасада, где расположен балкон, а также технический паспорт квартиры и здания, которые заказываются в БТИ». Короче говоря, головной боли не избежать. И если местные власти решат, что застекление выполнено «неправильно», пиши пропало.

Но это ещё не всё. Собранный пакет документов нужно отнести в жилищную инспекцию и запастись терпением. Если проект не отклонят с ходу (если, к примеру, ваш дом имеет историческое значение), то инспекция выдаст разрешение, после чего начнётся второй акт хождений по мукам – проверка административных и надзорных органов. Это управляющая компания, госэкспертиза, Роспотребнадзор (СЭС), пожарная инспекция. Но если дом – памятник архитектуры, копию собранных документов придётся подать в Департамент культурного наследия. «При оперативном прохождении первичной проверки получить разрешение на остекление балкона можно за месяц», – убеждает юрист Герголенко. Если, конечно, не найдётся оснований для запрета. Если, скажем, дом имеет историческую ценность, а его остекление может навредить внешнему облику и фасаду. Или если конструкции ветхие, а остекление – дополнительная нагрузка. Или если остекление может послужить причиной разрушения несущих стен или повреждения коммуникаций. Могут отказать в согласовании и из-за нехватки документов или ошибок в проекте, добавляет Герголенко. В общем, держитесь там. Удачи и хорошего настроения!

А теперь ещё новость. После внесений изменений в нормативные акты о перепланировке квартир и балконов Минстрой преподнесёт вам новый сюрприз, предупредил зампред Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков. Касаться он будет размещения составных частей кондиционеров на фасадах домов. Вообще с фасадами, как выясняется, не всё так просто. Если квартира многоквартирного дома приватизирована, то чей фасад? Владельца квартиры или собственника многоквартирного дома? «Общедолевое имущество – балконная плита, – разъясняет Широков. – А остальное принадлежит собственнику многоквартирного дома. В Минстрое же борются за фасады». Вот и понимай как хочешь.

Процесс о миллионе курятников

Перечислять двусмысленные инициативы, портящие нервы гражданам и одновременно обогащающие юристов, а чиновникам создающие благоприятную питательную среду, в которой они как рыба в воде, можно бесконечно. Не проще ли было не менять давно установленные и понятные всем правила?

Тут впору напомнить ещё об одной скандальной законодательной инициативе последнего времени – запрете содержать животных на садовых участках. Дачница из Волгоградской области разводила кур на своём участке. Птиц было много, помёта тоже, соседям надоело зажимать носы, и они обратились в суд. Птичницу оштрафовали на 10 тысяч. Она посчитала решение несправедливым и пошла по инстанциям, дойдя до самого верха. Там рассудили следующим образом: раз участок был садоводческим, то имело место нецелевое использование. Штраф оставили в силе. А вот с запретом поначалу возникла неясность. Некоторые юристы сочли, что судебный орган вовсе не запрещал разводить домашнюю птицу на своём дачном участке – речь шла об его использовании не по целевому назначению и о нанесённом окружающей среде ущербе. В итоге суд был вынужден вынести постановление, что разведение сельскохозяйственных животных, включая кур, на территории садовых участков запрещено. Эти земли предназначены для отдыха или выращивания сельскохозяйственных культур для личных нужд. А разводить животных и кур разрешено лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

Знаете, сколько курятников обустроено на садовых участках? Не менее миллиона – в масштабах страны. «Люди путают понятия садового участка и участка для ведения личного подсобного хозяйства, где как раз можно заниматься выращиванием сельхозпродукции и животноводством», – разъяснил начальник отдела земельного надзора волгоградского областного управления Росреестра Вячеслав Грацкий. В наступающем году местные власти намереваются провести грандиозную ревизию приусадебного хозяйства и отделить садовые участки от подсобных хозяйств, но как это будет выглядеть, пока сказать сложно. До волгоградского прецедента понятия «садовый участок» и «приусадебное хозяйство», по сути, означали одно и то же. Несложно представить, какая начнётся путаница и неразбериха и скольких нервов гражданам будет стоить отстоять два десятка кур на собственном огороде.

А подвох в том, что отсутствует чётко и ясно прописанная норма. Если участок – садовый, но с соседями у вас всё тип-топ, то какие проблемы? Ощущение такое, что кому-то подобная недосказанность выгодна – суды и адвокаты, во всяком случае, постоянно при деле.

Народ запутался

Продолжать перечислять двусмысленные инициативы, портящие нервы гражданам и одновременно обогащающие юристов, а чиновникам создающие благоприятную питательную среду, в которой они как рыба в воде, можно бесконечно. Ну вот с ходу: отменяют техосмотр. Как реагирует большинство автолюбителей? Ура, благодать! Страховщики тоже рады, но автолюбители пока об этом не догадываются. До тех пор, пока не попадают в ДТП. А страховщики тут же съезжают – нет диагностической карты? Значит, попавший в ДТП автомобиль был неисправен! В страховой выплате отказать! Судиться со страховщиками, наверное, можно, но дело это долгое и затратное. А вот ещё подвох: без техосмотра (соответственно и без диагностической карты) может увеличиться стоимость ОСАГО – пропорционально стоимости техосмотра. При этом, опять же, нет никакой гарантии получить компенсацию при попадании в ДТП. Не проще ли было не менять давно установленные и понятные всем правила?

Поздно. Страховщики уже смекнули, что отмена техосмотра для них – золотое дно. Первое чтение законопроект об отмене техосмотра прошёл ещё 9 ноября. Второе должно было состояться через месяц (об этом упоминал, в частности, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичёв). Однако его перенесли на неопределённый срок. «На данный момент нет информации, что он будет рассмотрен в декабре», – сообщила помощница первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Марина Финагина. Между тем в Чувашии и ряде других регионов пересматривают размер оплаты за проведение техосмотра – разумеется, в сторону увеличения (на 25–50%). Как поступать автолюбителям? Оформлять техосмотр по старым правилам или ждать изменений? Кто-нибудь внесёт ясность? Попробуйте посчитать, скольких автолюбителей коснётся эта муть с техосмотром.

Иногда терпению россиян всё-таки наступает предел. Чуть больше месяца назад обычно расслабленные жители курортного Геленджика вышли на митинг протеста против принятия проекта нового генплана. Выяснилось, что немалая часть горожан рискует потерять свою собственность – хотя власти и уверяют, что изменения затронут только новое строительство, но не уже существующие дома (как и в истории с застеклением балконов – ну просто один в один). Суть в следующем: на представленных городской администрацией картах нового генплана значительная часть территории Геленджика, Дивноморского, Криницы и Архипки попадает в 500-метровую рекреационную зону от берега моря, где запрещено строительство частного жилья. Но оно, это самое частное жильё, там уже есть! А в новом генплане – его уже нет! Пока горожанам ничего лучшего не придумалось, кроме как массово подавать заявления в администрацию Геленджика о своём несогласии с внесением изменений в генплан. Как там было у Высоцкого: если вы не отзовётесь, мы напишем в «Спортлото». Но это, так сказать, половина проблемы. Недвижимость, расположенную в прибрежной зоне, станут оценивать не по рыночной, а по кадастровой стоимости – ценник может снизиться в 10 раз. Что это означает для собственников домов в курортной зоне, пожалуй, растолковывать нет смысла. А ещё могут возникнуть проблемы с передачей недвижимости по наследству и с её реконструкцией.

«Наша Версия» узнала о прецеденте с переводом отдельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, в курортную зону. Собственник такого участка приобрёл землю у города, но сейчас она должна перейти в рекреационную зону вместе с прилегающими землями. По сути, одно решение чиновника превращает дом, стоящий на этом участке, в нелегальное сооружение? И согласятся ли власти согласовать на такой территории дополнительные пристройки к уже имеющемуся зданию, даже если это будет небольшая беседка или веранда? Ведь это курортная зона! Только после скандала и уличного протеста удалось договориться до варианта, который, казалось бы, на поверхности, – теперь планируется смешанная зона, где можно и лечебницы с пансионатами строить, и частные постройки тоже разрешены. Так стоило портить нервы людям?!

Игра без правил

Странности с запретительными инициативами иногда поражают. В Кошкинском районе Самарской области СЭС объявила о «свином гриппе», обязав местных жителей уничтожить всех хрюшек. По совпадению, не иначе, в районе начали строить гигантский животноводческий комплекс. Народ гадал, нет ли в этой истории причинно-следственных связей, но свиней на всякий случай припрятал. Аналогичные истории рассказывают жители Тверской области – «свиной грипп» отчего-то бушует как раз в тех местах, где крупный бизнес пытается развивать свиноводство. Вот только под нож заставляют пускать свиней мелких частников, видимо, они наиболее заразны.

Тут впору сказать несколько слов и о странностях некоторых законодательных инициатив в целом. Есть такой парламентарий Султан Хамзаев, фонтанирующий идеями – не так давно он предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко штрафовать на 5 тыс. рублей россиян, которые курят рядом с беременными женщинами или детьми. Речь шла о том, чтобы этот штраф зафиксировать в КоАП, но позже Хамзаев оговорился, что он лишь «предложил дискуссию». А ещё Хамзаев советовал изымать автомобили у уличных гонщиков, запретить продавать газировку под видом «детского шампанского», увеличить отпуск для некурящих и убрать крепкий алкоголь с полок продовольственных магазинов. Целый фонтан инициатив, меняющих правила жизни!

Вот и гадай, что со всем этим делать. Правила игры постоянно меняются, как будто бы ты садишься играть с карточным шулером, а не с государством. Сегодня балконы застеклять можно, а завтра – нет. Завтра техосмотр не обязателен - но есть шанс не получить страховку. Сегодня кур в огороде держать не возбраняется, а завтра тебя оштрафуют. И люди гадают: а какой смысл планировать жизнь вдолгую, строить дома и дачи, обзаводиться автотранспортом, от которого одни проблемы, обустраивать квартиры? Ведь выходит одно обдиралово – что с балконами, что с курятниками, что с приморскими дачами, что с чем угодно ещё. То, что чиновники ан масс живут в своём собственном измерении, не пересекающимся с нашим, реальным миром, все давно привыкли. Так было и в СССР – хотя и выглядело тогда не столь выпукло. Но тогда были правила. Одни для всех и надолго. Казалось, что навсегда. А сейчас этих правил нет. Вернее, сегодня они одни, а завтра – другие. Мало того, что между людьми и чиновниками ширится и углубляется пропасть, в голову приходят мысли, что власть в стране – не ради удобства людей, а сугубо для сбора денег. Ведомства гоняют людей «согласовывать» застеклённые балконы, судиться из-за курятников – и даже пожаловаться некому.