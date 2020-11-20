Штрафовать миллионами? За запрещённый контент пользователей расплатятся соцсети

Ещё в августе Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям направил в рабочую группу Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложение штрафовать социальные сети за неудаление деструктивного контента. Речь идёт о запрещённом контенте и призывам к суициду, а также пропаганде криминала. Инициаторы предлагали ввести внушительные штрафы - в 1-1,5% от годового оборота компаний.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подтвердил, что проект закона, касающийся ответственности социальных сетей за подобные нарушения российского законодательства, уже готов.

В беседе с ТАСС он уточнил, что за неудаление запрещённого контента соцсети предлагается штрафовать. Однако не стал уточнять размер денежного наказания, добавив лишь то, что имеются в виду не оборотные штрафы.

Не исключено, что расплата будет многомиллионной. Чуть ранее Хинштейн допускал, что за отказ удалять запрещённую информацию (например, детскую порнографию или пропаганду экстремизма) штрафовать владельцев сайтов хотят на сумму до 15 миллионов рублей.