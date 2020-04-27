Штраф за лай и сигнализации: Минюст предложил наказывать за бездействие при шуме в ночное время

Минюст России предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях новыми нормами, регулирующими режим тишины, которые предполагают ответственность за бездействие в отношении источника шума. Мера касается, например, граждан, оставляющих в квартире громко лающую по ночам собаку, либо тех, кто отказывается чинить регулярно срабатывающую неисправную сигнализацию автомобиля.

Минюст России предложил дополнить кодекс об административных правонарушениях новыми нормами, регулирующими режим тишины. Соответствующие предложения опубликованы на сайте ведомства.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сводке инциатив ведомства.

В Минюсте отметили, что нововведение позволит привлекать к ответственности не только жильцов, нарушающих тишину активными действиями: прослушиванием громкой музыки, игрой на музыкальных инструментах, шумными ремонтными работами, но также тех, кто не предпринимает действий для устранения шума.

Мера касается, например, граждан, оставляющих в квартире собаку, которая громким лаем в ночное время беспокоит соседей, либо тех, которые отказываются чинить регулярно срабатывающую неисправную сигнализацию автомобиля.

Напомним, по итогам публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов проекта федерального закона «Кодекс РФ об административных правонарушениях», разработанного Минюстом, в ведомство поступило около 1300 предложений по 467 вопросам, многие из которых повторялись.

Проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство в мае, а в Госдуму — в июне. По предварительным данным, они должны вступить в силу со следующего года.

Замминистра юстиции Денис Новак пояснил, что режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, но санкции будут определяться федеральным.

«Дублирующих норм, конечно, не должно быть. Но мы впервые закладываем возможность введения федеральных штрафов за нарушение норм, установленных региональными законами. Поэтому если на региональном (или муниципальном) уровне есть запрет на нарушение тишины, то он будет сохранен, но санкции будут применяться федеральные», — рассказал он в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что в качестве альтернативы штрафу предусматривается также возможность наказания в виде предупреждения.

При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Совфеде выступят против предложений о включении в КоАП штрафов за лай собаки или сигнализацию.

«Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу. В случае, если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них», — заявил Клишас.

© Пресс-служба ГУ МВД России

Также, Минюст по итогам публичного обсуждения отказался от повышения размеров штрафов за административные правонарушения.

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В феврале в Совете Федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время. Как сообщили «Известия» со ссылкой на поправку в проект КоАП, которую Совфед намеревался направить Минюсту, мера подразумевала запрет на шум с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

При нарушении физическим лицам будет грозить административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, а юрлицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, комментируя инициативу, пояснила, что внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своём доме в дневное время.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — заявила она.

Ранее в Госдуме разработали пакет поправок в Гражданский кодекс, регулирующих права дачных соседей. Как пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в основу действия соседских прав положен «принцип разумного терпения». Согласно поправкам, запрещены действия, которые могут привести к ухудшению состояния территории соседа.

Так, если с соседнего земельного участка идет дым, доносится шум, исходят вибрации, запахи, но при этом они не превышают установленных нормативов или не влияют на использование земельного участка, то это считается допустимым.

Депутат пояснил, что, если исходящее с соседнего участка воздействие выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений.